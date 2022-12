Fußball heute: WM Spiele live am 13.12.2022 – WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute, am 13.12.2022, beginnen die Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Um 20:00 Uhr treffen Argentinien und Kroatien in der Runde der letzten vier aufeinander. Das Spiel findet im Lusail Stadium statt und beginnt um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Fußballfans können sich das spannende Halbfinale entweder live im Free-TV in der ARD anschauen oder im Magenta-TV streamen.

Heute ermitteln Argentinien und Kroatien den ersten Finalteilnehmer. Zugleich wird morgen noch Frankreich gegen Marokko stattfinden. Im Viertelfinale konnten Fans bereits spannende Duelle sehen. Kroatien setzte sich überraschend im Viertelfinale erfolgreich gegen den Titel-Favoriten Brasilien durch (4:2) und Argentinien gewann (4:3) gegen die Niederlande. Der amtierende Weltmeister Frankreich besiegte England im Viertelfinale (2:1) und Marokko schaffte mit dem 1:0-Erfolg gegen Portugal einen Rekord. Denn die Marokkaner sind die erste afrikanische Nationalmannschaft, die jemals das Halbfinale einer WM erreichten.

Das erste Halbfinale der WM 2022

Das erste Halbfinale der WM 2022 Argentinien gegen Kroatien

Argentinien gegen Kroatien 20:00 Uhr live im Free-TV in der ARD

20:00 Uhr live im Free-TV in der ARD Morgen um 20:00 Uhr trifft Frankreich auf Marokko

Argentinien gegen Kroatien heute live – Wer schafft es ins Finale der WM 2022?

Im Halbfinale stehen sich heute Abend um 20:00 Uhr Argentinien und Kroatien gegenüber. Aber wie ist die Ausgangslage der beiden Mannschaften vor dem Spiel?

Setzt sich der Favorit durch und zieht Argentinien ins Finale ein?

Argentinien liegt derzeit auf Platz 3 der FIFA-Weltrangliste und gehört zweifelsfrei zu den besten Fußballmannschaften der Welt. Mit zwei WM-Titeln (1978 und 1986) sowie drei Vize-Weltmeistertiteln (1930, 1990 und 2014) zählen sie zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften bei Fußball-Weltmeisterschaften. Beim Viertelfinal-Spiel gegen die Niederlande taten sie sich allerdings schwer. In 35. Spielminute führte ein Traumpass von Messi an Molina zur 1:0-Führung für Argentinien. In der 73. Minute verwandelte Messi dann einen Foul-Elfmeter zum 2:0. Doch die Niederlande kam in einem hitzigen Spiel zurück und erzielte mit Weghorst in der 83. Minute das 2:1 für die Niederlande. Zwei Minuten später scheiterte Berghuis knapp am Außennetz. Wenige Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit gelang der Niederlande mit einem Freistoßtrick der 2:2-Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich Argentinien durch. Anders als Christiano Ronaldo oder Neymar kann Messi somit noch den WM-Titel 2022 gewinnen.

Kommt Kroatien dem Traum vom ersten WM-Titel der Geschichte näher?

Im Vergleich zu Argentinien hat Kroatien bislang noch nie einen WM-Titel gewonnen. Auch auf der FIFA-Weltrangliste liegt Kroatien derzeit nur auf Platz 12 und zählt damit nicht wirklich zum engen Favoritenkreis einer WM. Dennoch läuft die kroatische Nationalmannschaft bei der diesjährigen WM erneut zur Höchstform auf und weckt Erinnerungen an 2018. Kroatien hat wider Erwarten den Titelfavoriten Brasilien im Viertelfinale besiegt. Nach der Pause dominierte Brasilien und Kroatien konnte sich glücklich schätzen, dass sie bis zum Ende des regulären Spiels ohne Gegentreffer blieben. Die Entscheidung fiel dann im Elfmeterschießen. Der kroatische Torwart parierte gleich den ersten Versuch der Brasilianer und wurde zum Helden im WM-Viertelfinale.

Wer überträgt heute die Fußball-WM live in TV und Stream?

Das spannende Spiel um den Einzug ins Finale findet heute um 20:00 Uhr statt. Verfolgen können Fans das Spiel live im Free-TV in der ARD oder alternativ im Magenta-TV. Kommentiert wird das Duell von Gerd Gottlob. Die Vorberichte beginnen bereits um 19:25 Uhr und werden von Jessy Wellmer moderiert. Als Experten stehen Thomas Hitzlsperger, Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zur Verfügung, die die Zuschauer auf das erste Halbfinale der Katar-WM mit spannenden Insights einstimmen wollen.