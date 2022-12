Fußball WM heute: Argentinien gegen Kroatien * WM Halbfinale Übertragung – Wer überträgt?

Das erste Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar lautet heute Argentinien gegen Kroatien. Der zweimalige Weltmeister Argentinien oder der amtierende Vizeweltmeister Kroatien spielen im Finale um den WM-Titel. Die Entscheidung um den Einzug ins Finale zwischen den Albiceleste und den Kockasti fällt heute am Dienstag, den 13. Dezember, um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium, dem Finalstadion der Fußball-WM 2022. Der Schiedsrichter der Partie ist der Italiener Daniele Orsato. Die Live-Übertragung des Spiels heute ist im TV bei ARD und bei Magenta TV im Livestream.

1. Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022

1. Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Argentinien mit 1 Niederlage, Kroatien noch ungeschlagen bei der WM 2022

Argentinien mit 1 Niederlage, Kroatien noch ungeschlagen bei der WM 2022 Kroaten aus der Bundesliga: Gvardiol, Sosa, Stanisic, Jakic, Kramaric

Kroaten aus der Bundesliga: Gvardiol, Sosa, Stanisic, Jakic, Kramaric 3. WM-Spiel zwischen Argentinien und Kroatien (1:0, 0:3)

3. WM-Spiel zwischen Argentinien und Kroatien (1:0, 0:3) Live-Übertragung des Spiels bei ARD und Magenta TV um 20 Uhr

Liveticker Argentinien gegen Kroatien Liveticker Argentinien gegen Kroatien 13:30 Uhr – WM Rekord: Wenn Lionel Messi heute aufläuft, wird er sein 25. WM Spiel absolvieren und zieht mit dem jetzigen WM Rekordhalter Lothar Matthäus gleich. Im Finale oder beim Spiel um Platz 3 wird er dann seinen 26.Einsatz haben und alleiniger Rekordhalter sein, sofern er sich nicht verletzt oder die Rote Karte heute Abend erhält. 13:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist der Italiener Daniele Orsato 13:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams noch in die WM Torschützenliste eintragen? Lionel Messi hat bisher vier Treffer erzielt. Der beste Kroate ist Andrej Kramaric, der in der Bundesliga bei 1899 Hoffenheim spielt.

Wie gut sind Argentinien und Kroatien im Vergleich?

Die Fußball-Nationalmannschaften von Argentinien und Kroatien sind qualitativ auf unterschiedlichen Leveln. Während Argentinien einer der Großen im Fußball ist, gehört Kroatien eher zu den kleineren Nationalmannschaften. Das lässt sich auch an den Werten ablesen. Die Albiceleste führt auf der FIFA-Weltrangliste (3. & 12. Platz) und hat den höheren Gesamtmarktwert (645,2 & 377 Millionen Euro). Außerdem hat Argentinien die besseren Wettquoten mit 1.80 im Vergleich zu Kroatiens 4.80. Die Länderspielbilanz ist jedoch ausgeglichen (je 2 Siege und 1 Remis) mit 7:5 Toren für Kroatien. Bei Weltmeisterschaften gabs zweimal die Begegnung Argentinien gegen Kroatien – 1998 gewann Argentinien 1:0 und 2018 gewann Kroatien mit 0:3.

Kann Argentinien gegen Kroatien gewinnen?

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat gute Aussichten auf einen Sieg gegen Kroatien. Allerdings braucht Argentinien wahrscheinlich die beste Turnierleistung, denn Kroatien ist kein leichter Gegner. Argentinien war bisher bei Weltmeisterschaften fünfmal im Halbfinale und ist jedes Mal ins Finale gekommen – das letzte Mal 2014. Heute soll sich gegen Kroatien dieses Szenario wiederholen. Damit das gelingt, braucht Argentinien einen ausgezeichneten Tag von Superstar Lionel Messi und wahrscheinlich gute Nerven, denn der Gegner aus Kroatien wird es schwer machen. Dabei kann das argentinische Team auf eine starke Offensive setzen, die in den letzten 4 Spielen immer doppelt traf und insgesamt bereits 13 Tore bei der WM 2022 erzielt hat.

Kann Kroatien wieder ins Finale kommen?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft steht nach der überraschenden Vizeweltmeisterschaft 2018 wieder im Halbfinale einer Fußball-WM. Der Gegner Argentinien ist den Kroaten noch in guter Erinnerung, denn beim Gruppenspiel der WM 2018 gewann Kroatien mit 3:0. Bei der WM 2022 hat Kroatien den guten Lauf von 2018 fortgesetzt und sich als Team der Verlängerung und des Elfmeterschießens erwiesen. Die letzten 5 Kroatien-Spiele in einer WM-K.O.-Runde gingen alle in die Verlängerung (außer das Finale 2018). Die vier Elfmeterschießen bei der WM 2018 und 2022 hat Kroatien alle gewonnen. Allerdings weiß Argentinien nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande im Viertelfinale ebenfalls wie es geht.

Argentinien gegen Kroatien – Die möglichen Aufstellungen

Die argentinische Nationalmannschaft von Coach Lionel Scaloni könnte nach dem Ausflug zur Dreierkette vom Niederlande-Spiel wieder zum gewohnten 4-3-3 zurückkehren. Die Außenverteidiger Acuna und Montiel müssen eine Gelbsperre absitzen.

E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – E. Fernandez – de Paul, Mac Allister – Messi – di Maria, Alvarez

Die kroatische Nationalmannschaft von Coach Zlatko Dalic könnte wieder mit derselben Elf starten, die bereits im Viertelfinale gegen Brasilien auf dem Feld stand. Kroatien hatte zuletzt wenig Offensivpower, sodass Kramaric durch Petkovic ersetzt werden könnte.

Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozovic – Modric, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic

Wer überträgt Argentinien gegen Kroatien live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Argentinien gegen Kroatien läuft heute am Dienstag, den 13. Dezember 2022, um 20 Uhr live auf ARD und Magenta TV. Auf ARD beginnen die Vorberichte um 18:50 Uhr mit Moderator Jessy Wellmer aus dem ARD-Studio mit der Expertin Almuth Schult sowie den Experten Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Im Stadion sind Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger am Start. Die Übertragung auf Magenta TV beginnt um 19 Uhr mit Moderator Johannes B.Kerner sowie Expertin Tabea Kemme und Experte Toni Kroos. Die Kommentatoren des Spiels sind Gerd Gottlob (ARD) und Wolff Fuss (Magenta TV).