WM Halbfinale 2022 ** Prognose & Favoriten ** Wer kommt ins WM Finale?

Das WM Halbfinale steht an – zweimal spielt einer der Großen gegen einen Fußballzwerg, zweimal könnte es zur faustdicken Überraschung kommen. Im 1. Halbfinale heute am 13. Dezember 2022 ist Kroatien stark genug, um Argentinien in die Knie zu zwingen und im 2. Halbfinale am morgigen 14. Dezember 2022 ist Favoritenschreck Marokko die nächste Sensation zuzutrauen. Welche Teams sind die Favoriten für einen Sieg? Was ist die Prognose?

Die Favoriten: Messi, Modric, Mbappe – oder Marokko?

Die Nationalmannschaften von Argentinien und Frankreich sind Favoriten auf den Finaleinzug bei der WM 2022. Trotzdem ist es schwierig eine Prognose abzugeben, denn Kroatien hat bereits gezeigt, dass sie ins WM-Finale kommen können und Marokko scheint bei der WM 2022 unbesiegbar zu sein. Außerdem gilt wohl die Floskel, dass jeder Halbfinalist logischerweise auch ins Finale kommen kann.

WM Halbfinale 2022 * Argentinien gegen Kroatien * Wer ist Favorit?

Argentinien ist der Favorit auf einen Sieg im WM 2022 Halbfinale gegen Kroatien. Allerdings hat sich bei der WM 2018 gezeigt, dass Kroatien gegen Argentinien durchaus gut aussehen kann als Kroatien mit 0:3 gegen Argentinien gewann. Für die Teams wird das WM 2022 Halbfinale ein umkämpftes, anstrengendes Spiel. Das Duell der Megastars und Teamgeneräle Messi gegen Modric wird interessant.

Argentinien: Wie ist die Prognose für den zweifachen Weltmeister?

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2022 ein solides Turnier abgeliefert. Mannschaft und Trainer scheinen sich vollends darauf zu konzentrieren den WM-Titel mit Lionel Messi zu holen. Außerdem wäre es der erste WM-Titel Argentiniens nach 1978 und 1986 und zwei verlorenen Finals gegen Deutschland. Allerdings startete Argentinien mit einem dicken Patzer ins Turnier – der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien. Es folgten zwei souveräne 2:0-Siege gegen Mexiko und Polen. Danach zitterte sich Argentinien gegen Australien ins Viertelfinale. Dort wurde gegen die Niederlande die Taktik umgestellt, sodass die argentinische Mannschaft gegen Kroatien wieder neu ins Spiel finden muss.

Kroatien: Wie ist die Prognose für den WM 2018 Finalisten?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft gehört bei der WM 2022 wieder zu den besten Teams, denn Kroatien ist ohne Niederlage und steht wieder verdient im Viertelfinale. Vor allem beim Sieg im Elfmeterschießen gegen Rekordweltmeister Brasilien im WM-Viertelfinale wurden Kroatiens Stärken deutlich. Kroatien hat bei der WM 2022 insgesamt erst zwei Gegentore kassiert, was für eine sehr gute Defensivarbeit spricht. Kroatien ist nun 11 WM-Spiele ungeschlagen und hat 4 WM-Elfmeterschießen in Folge gewonnen. Die letzten 5 Spiele Kroatiens in der WM K.O.-Runde gingen in die Verlängerung. Das zweite WM-Finale für Kroatien in Folge ist möglich.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic sieht seine Mannschaft gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien psychologisch im Vorteil. “Die vielen Fans, die riesigen Erwartungen – Argentinien ist unter größerem Druck”, sagte der 56-Jährige am Montag. Eine erneute Finalteilnahme wäre für den Coach “der größte Erfolg in der kroatischen Fußball-Geschichte”.

WM Halbfinale 2022 * Frankreich gegen Marokko * Wer ist Favorit?

Frankreich ist großer Favorit auf den Sieg gegen Marokko und den Einzug ins WM 2022 Finale. Allerdings ist Marokko bei der WM 2022 das Team, das es zu schlagen gilt und eine schwere Aufgabe für Frankreich. Für Frankreich wird es umso schwerer, wenn im Stadion viele Unterstützer von Marokko sind.

Frankreich: Wie ist die Prognose für den amtierenden Weltmeister?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft ist nur noch 2 Siege von der Titelverteidigung entfernt und wird alles daran setzen wieder Weltmeister zu werden. Eine WM-Titelverteidigung ist äußerst selten (zuletzt Brasilien 1958 und 1962), sodass es Frankreich aus dieser historischen Sicht gesehen schwerer haben könnte. Allerdings spielt Frankreich eine gute WM 2022 mit nur einer Niederlage gegen Tunesien, wo die B-Elf spielte. Frankreich hat die beste Offensive der verbliebenen Teams, allerdings hat das Team auch die meisten Tore kassiert. Frankreich ist torreiche Spiele gewohnt und könnte gegen die tiefstehenden Marokkaner Probleme bekommen.

Für Überheblichkeit sei kein Platz, sagte Abwehrspieler Raphael Varane am Montag. “Wir haben genug Erfahrung, um nicht in diese Falle zu tappen”, sagte der 29-Jährige. Es sei kein Zufall, dass Marokko auf einem hohen Niveau spiele: “Uns erwartet ein sehr kompliziertes Spiel.”

Die Besonderheit des Duells ist Abwehrspieler Jules Kounde bewusst. Das Spiel habe wegen vieler in Frankreich lebender Marokkaner einen “besonderen Reiz”, sagte der 24-Jährige: “Es ist ein schönes Fest und wird für alle ein schöner Moment sein.”

Marokko: Wie ist die Prognose für die WM-Premiere im Halbfinale?

Die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2022 einen sehr guten Lauf und steht erstmals in einem WM-Halbfinale. Marokko ist das erste Team vom afrikanischen Kontinent und aus dem arabischen Raum im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Marokkos Stärke ist die gut organisierte Defensivarbeit, denn das Team hat bei der WM 2022 erst ein Gegentor bekommen – ein bedeutungsloses Eigentor durch Nayef Aguerd im letzten Gruppenspiel gegen Kanada. Sogar im Elfmeterschießen gegen Spanien blieb Marokko ohne Gegentor, dank den Paraden von Yassine Bounou, genannt Bono. Marokko hat die Chance im WM 2022 Halbfinale das Wunder zu schaffen und gegen Frankreich gewinnen.