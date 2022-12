Deutschlandspiel gegen Costa Rica – Wann spielt Deutschland wieder? Wann kommt Deutschland weiter?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat im letzten Wm-Spiel bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar nicht gewonnen, aber in einem hochspannenden Duell auf Augenhöhe gegen Spanien 1:1 gespielt. Ein Abseitstor von Antonio Rüdiger hatte nicht gezählt, dennoch ein Erfolg, Deutschland ist im 2.Gruppenspiel im Turnier angekommen. Bundestrainer Hansi Flick stellte die Mannschaft um, ließ im Mittelfeld neben der Doppelsechs Kimmich / Goretzka auch Ilkay Gündogan spielen, der auf Busquets perfekt aufpasste. Thilo Kehrer kam für Schlotterbeck in die Abwehr. Dem Rückstand kurz nach der Halbzeitpause folgte ein deutsches Powerplay mit dem verdienten Ausgleich durch Niklas Füllkrug, der als Joker perfekt ins Spiel fand. Nun geht es weiter – wir sagen dir alles wie es nun bei der WM 2022 in Katar für Flicks Team weitergeht.

Wann spielt Deutschland wieder bei der Fußball WM 2022 in Katar?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt am kommenden Donnerstag, 1.12.2022 um 20 Uhr gegen Costa Rica, es ist das dritte und letzte Gruppenspiel der Deutschen Mannschaft in der WM 2022 Gruppe E. Und hoffentlich nicht das letzte WM-Spiel in Katar. Kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale spielt man wahrscheinlich als Gruppenzweiter gegen den Gruppensieger der WM Gruppe F, derzeit ist dies Marokko. Das 4.Deutschlandspiel wäre dann am Dienstag, 6.Dezember um 16 Uhr. Gewinnt man dieses WM-Spiel würde man im WM-Viertelfinale gegen Portugal oder die Schweiz spielen.

Wie kommt Deutschland weiter ins WM-Achtelfinale?

DEUTSCHLAND erreicht das Achtelfinale wenn man gegen Costa Rica siegt und gleichzeitig die Spanier die Japaner schlagen. Dann wäre Deutschland Gruppenzweiter. Sollten sich Spanien und Japan unentschieden trennen, müsste Deutschland mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Costa Rica gewinnen.

Wenn man bei einem Sieg gegen Costa Rica mit einem Tor Differenz spielt und gleichzeitig Spanien und Japan remis spielen, müsste Deutschland mehr Tore schießen als Japan. Das wäre z.B. der Fall bei: Deutschland siegt 1:0, Japan spielt 0:0)

Der dritte Fall würde eintreten, wenn man hoch gegen Costa Rica siegt und gleichzeitig Japan gegen Spanien hoch gewinnt (Beispiel: Deutschland gewinnt 5:0, Japan 4:0)

Rechenspiele – Wer kommt weiter ins WM Achtelfinale in der WM Gruppe E?

Wenn kommen die anderen drei Mannschaften ins WM – Achtelfinale?

SPANIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg oder Remis gegen Japan

… bei einer Niederlage gegen Japan, wenn gleichzeitig Deutschland und Costa Rica remis spielen und die Tordifferenz weiter besser ist als die von Costa Rica

… bei einer Niederlage gegen Japan, wenn gleichzeitig Deutschland gegen Costa Rica gewinnt und die Tordifferenz weiter besser ist als die von Deutschland

JAPAN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Spanien

… bei einem Remis gegen Spanien, wenn gleichzeitig Deutschland und Costa Rica remis spielen

… bei einem Remis gegen Spanien, wenn gleichzeitig Deutschland und Costa Rica gewinnt und die Tordifferenz trotzdem besser ist als die deutsche

COSTA RICA erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Deutschland

… bei einem Remis gegen Deutschland, wenn gleichzeitig Spanien gegen Japan gewinnt

… bei einem Remis gegen Deutschland, wenn gleichzeitig Japan gegen Spanien gewinnt und die Tordifferenz besser ist als die spanische