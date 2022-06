Fußball heute live 9.6. Länderspiele * Portugal gegen Tschechien & Schweiz gegen Spanien

Heute am Donnerstag, den 9. Juni 2022, beginnt der 3. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23. Es geht los in Gruppe A2, wo die portugiesische und die tschechische Fußball-Nationalmannschaften um die Tabellenführung spielen. Außerdem treffen Schweiz und Spanien aufeinander. Weiterhin gibt es Länderspiele in den Gruppen B4, C2, C4 und D2. In Gruppe B4 spielt Norwegen daheim gegen Slowenien um den dritten Saisonsieg. Die Live-Übertragungen der 9 Spiele sind beim Streaming-Anbieter DAZN um 20:45 Uhr.

Portugal gegen Tschechien– Wer holt sich die Tabellenführung?

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ist Favorit gegen die tschechische Fußball-Nationalmannschaft. Portugal hat eine Wettquote auf Sieg von 1.39. Hingegen kommt Tschechien nur auf eine 7.75. Portugal und Tschechien haben bereits 4 Punkte auf dem Konto. Der heutige Sieger wird Tabellenführer – im Falle eines Remis bleibt Portugal an der Spitze.

Das Länderspiel Portugal gegen Tschechien gab es bisher dreimal – alle drei Spielen fanden im Rahmen einer Europameisterschaft statt. Das erste Spiel in 1996 gewann Tschechien mit 1:0. Außerdem gewann Portugal das zweite und das dritte Spiel in 2008 und 2012 mit 1:3 und 0:1. Cristiano Ronaldo ist Rekordtorjäger des Duells mit 2 Treffern.

Schweiz und Spanien – Wem gelingt der erste Saisonsieg?

Die Schweizer und die spanische Fußball-Nationalmannschaft spielen heute um den 1. Sieg der Nations-League-Saison 2022/23. Spanien hat bessere Aussichten auf den ersten Dreier. Spanien hat eine Wettquote von 1.85 – die Schweiz kommt auf 4.20. Außerdem hat Spanien in dieser Saison 2 Remis geholt und die Schweiz hat 2-mal verloren.

In der Länderspielbilanz Schweiz und Spanien ist die spanische Nationalmannschaft deutlich besser. Spanien hat von 23 Länderspielen gegen die Schweiz 17 Spiele gewonnen. Außerdem gab es 5 Remis und nur einen Sieg für die Schweiz. Der einzige Schweizer Sieg gegen Spanien war im Gruppenspiel der WM 2010 – Gelson Fernandes (ehem. Freiburg und Frankfurt) erzielte den entscheidenden Treffer 0:1-Sieg.

Tabelle der Gruppe 2

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 2 1 1 0 5:1 +4 4 2 🇨🇿 Tschechien 2 1 1 0 4:3 +1 4 3 🇪🇸 Spanien 2 0 2 0 3:3 0 2 4 🇨🇭 Schweiz 2 0 0 1 1:2 -1 0

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 9. Juni 2022 finden außerdem Nations-League-Spiele in den Gruppen B4, C2, C4 und D2 statt. In Gruppe B4 spielt Norwegen gegen Slowenien um den 3. Saisonsieg. Außerdem gibt es das Verfolgerduell Schweden gegen Serbien (beide 3 Punkte).

In Liga C gibt es heute 4 Spiele in den Gruppen C2 und C4. Griechenland ist mit 6 Punkten in C2 vorne und empfängt heute Zypern. Außerdem spielt Kosovo gegen Nordirland. In Liga C4 ist Georgien Tabellenführer. Allerdings könnten sie heute bei einer Niederlage in Nordmazedonien den ersten Platz verlieren. Weiterhin spielt in C4 Gibraltar gegen Bulgarien. Außerdem spielt in Gruppe D2 Malta gegen Estland.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 09.06.2022 20:45 🇵🇹 Portugal - 🇨🇿 Tschechien A / 2 09.06.2022 20:45 🇨🇭 Schweiz - 🇪🇸 Spanien A / 2 09.06.2022 20:45 🇳🇴 Norwegen - 🇸🇮 Slowenien B / 4 09.06.2022 20:45 🇸🇪 Schweden - 🇷🇸 Serbien B / 4 09.06.2022 20:45 🇽🇰 Kosovo - 🍀 Nordirland C / 2 09.06.2022 20:45 🇬🇷 Griechenland - 🇨🇾 Zypern C / 2 09.06.2022 20:45 🇬🇮 Gibraltar - 🇧🇬 Bulgarien C / 4 09.06.2022 20:45 🇲🇰 Nordmazedonien - 🇬🇪 Georgien C / 4 09.06.2022 20:45 🇲🇹 Malta - 🇪🇪 Estland D / 2

Wer überträgt heute Fußball live?

Die Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 werden heute am 9. Juni 2022 live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Sender DAZN überträgt alle 9 Partien ab 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A2: Portugal – Tschechien (20:45 Uhr) – Kommentator: Lukas Schönmüller

A2: Schweiz – Spanien (20:45 Uhr) – Kommentator: Nico Seepe

B4: Schweden – Serbien (20:45 Uhr) – Kommentator: Kommentator: Marcel Seufert

Das Spiel Schweiz gegen Spanien wird ebenfalls beim Schweizer Sender SRF zwei live übertragen. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr und das Spiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Moderator ist Rainer M. Salzgeber. Als Experte ist Benjamin Huggel dabei. Kommentiert wird das Spiel in Genf von Sascha Ruefer.

