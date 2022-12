Fußball WM heute live * 6:1 Portugal gegen Schweiz * Portugal mit Schützenfest ins Viertelfinale

Am 6. Dezember 2022 um 20:00 Uhr spielen Portugal und die Schweiz im Lusail Iconic Stadium in den letzten beiden WM Achtelfinale gegeneinander und kämpften um den letzten Platz für den Einzug in das Viertelfinale der WM in Katar. Nachdem Frankreich, England, die Niederlande, Argentinien bereits im Viertelfinale sind, konnten sich gestern noch Brasilien und Kroatien für das Viertelfinale qualifizieren. Kroatien setzte sich etwas glücklich dabei gegen Japan erst im Elfmeterschießen durch.

Neben Portugal und der Schweiz treffen heute noch Marokko und Spanien aufeinander. Das Spiel zwischen Portugal und den Eidgenossen beginnt um 20:00 und wird live im Free-TV übertragen. Hier erfahren Sie alles über die Ausgangslage der beiden Mannschaften und wo sie das Duell im TV verfolgen können.

Liveticker Portugal gegen Schweiz Liveticker Portugal gegen Schweiz 6:1 1:0 G.Ramos (16.), 2:0 Pepe (32.), 3:0 G.Ramos (16.), 4:0 Raphael Guerreiro (56.), 4:1 Manuel Akanji (57.), 5:1 G.Ramos (67.), 6:1 Rafael Leao (90+2) 21:50 Uhr Rafael Leao mit einem Lupfer – tolles Tor! Die Schweizer Schmach ist endlich zu Ende! Auf Portugal wartet nun Marokko, die heute Spanien rausgehauen haben! 21:40 Uhr – Abseitstor von Ronaldo! 21:30 Uhr – Ronaldo darf nun 18 Minuten noch auf den Platz! 21:27 Uhr – Und nochmals G.Ramos (67.)! Vor der WM-Berufung hatte er noch gar kein Länderspiel gemacht. 21:23 Uhr – Noch 25 Minuten zu spielen, die Schweiz wird etwas besser. Sprechchöre von den Rängen: RONALDO! Wird er noch kommen? 21:15 Uhr –Raphael Guerreiro mit dem 4:0 – Schneller Konter! Direkt im Anschluß das 4:1 durch Manuel Akanji (57.) – Ecke und er steht direkt richtig. 21:10 Uhr –Paukenschlag zur 2.Hälfte, Portugal jubelt. Wieder ist es Ramos, der Ersatz von CR7! Toll gespielt in die Mitte, Sommer machtlos. An guten Tagen hält er solche Bälle. 20:48 Uhr –Halbzeit, verdiente Führung! Tolle 1.Hälfte! 20:45 Uhr –4 Minuten gibts obendrauf! Joao Felix macht auch ein klasse Spiel, holt sich die Bälle im Mittelfeld, dann geht es Richtung gegnerisches Tor! 20:42 Uhr –Fast das 3:0! Ramos mit schnellem Konter, doch Sommer zeigt seine Klasse! 20:37 Uhr –Super Chance für die Schweiz, doch Costa rettet auf der Linie, der Torwart war geschlagen, beste Chance für die Schweizer. 20:32 Uhr –Gute Offensivaktion der Portugiesen, doch Schär steigt höher. Ecke! 30 Minuten nun gespielt! PEPE mit dem Kopfball! Der alte Mann! 20:20 Uhr – Ramos gleich nochmals mit der Chance zum 2:0. 20:15 Uhr – 1:0 Portugal! G.Ramos kommt für Ronaldo in die Startaufstellung, knallt den Ball volley unters Netz! 20:10 Uhr – Hier ist Dampf drin! Doch die Topchance fehlt noch, beide Teams sind offensiv bemüht! 20:00 Uhr – Pünktlich wird hier angestoßen! 19:55 Uhr – Nach den Nationalhymnen geht es los! Freuen wir uns auf ein spannendes Achtelfinale! 19:35 Uhr – Gleich geht es los. Mit Sommer im Tor und Vargas in der Offensive sind zwei Bundesligaspieler dabei. 19:00 Uhr – Die Aufstellungen sind da! CR7 auf der Bank, er spielt nicht von Anfang an! So wollen die portugiesische und die Schweizer Nationalmannschaften spielen: Portugal: 22 Diogo Costa – 2 Dalot, 3 Pepe, 4 Ruben Dias, 5 Raphael – 14 William – 10 Bernardo, 25 Otavio – 8 B. Fernandes, 26 G. Ramos, 11 Joao Felix Schweiz: 1 Sommer – 2 Fernandes, 5 Akanji, 22 Schär, 13 Rodriguez – 8 Freuler, 10 Xhaka – 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas – 7 Embolo 18:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist César Arturo Ramos Palazuelos, sein 3.Spiel bei dieser Katar-WM. 18:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? Update 18 Uhr – Das erste WM-Achtelfinale heute ist zu Ende, Marokko gewinnt im Elfmeterschießen gegen Spanien.

WM Achtelfinale Spielplan

Portugal gegen die Schweiz: Wer sichert sich das letzte Ticket für das Achtelfinale?

Obwohl die Portugiesen bei jeder WM zum engeren Favoritenkreis gehören, konnte die schweizerische Nationalmannschaft in der Vorrunde in Gruppe G überzeugen und wurde punktgleich mit Brasilien Tabellenzweiter. Portugal zeigte sich bei dieser WM ebenfalls souverän und konnte sich als Favorit bereits nach zwei Spielen für das Achtelfinale qualifizieren. Daher schonte Trainer Santos einige Spieler im Duell gegen Südkorea, postwendend verlor man das finale Gruppenspiel. Die Schweiz musste hingegen beim letzten Gruppenspiel noch einmal alles in die Waagschale werfen und gewann 3:2 gegen Serbien. Damit steht auch die Schweiz verdient im Achtelfinale der WM.

Kann Portugal die starken Leistungen aus der Vorrunde wiederholen?

Portugal ist im heutigen Spiel gegen die Schweiz der klare Favorit. Die portugiesische Selecao startete mit zwei Siegen und sechs Punkten erfolgreich in die diesjährige WM. In der Gruppe H wurde Portugal trotz der Niederlage im letzten Spiel Gruppenerster. Beim heutigen Spiel gegen die Schweiz wird Portugal wieder mit der Stammelf auflaufen, die in den beiden ersten Partien ihre Gegner dominierte. Dennoch blieb es bei allen Spielen spannend und es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass zwei der portugiesischen Tore durch Elfmeter erzielt wurden. Portugal möchte dieses Jahr endlich wieder den Einzug ins Viertelfinale schaffen: Bei der WM 2010 und 2018 war bereits im Achtelfinale Schluss, 2014 endete die WM sogar schon in der Vorrunde. Vor allem Fußballstar Christiano Ronaldo, der dieses Jahr seine letzte WM spielt, möchte mindestens einmal das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreichen.

Kann sich die Schweiz gegen Turnierfavorit Portugal durchsetzen?

Die Schweiz konnte bei der diesjährigen WM insbesondere im zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien zeigen, dass man fast auf Augenhöhe mit der Weltspitze agiert. Dank der beiden Siege gegen Kamerun (1:0) und Serbien (3:2) stehen die Eidgenossen verdient im Achtelfinale. Die Qualität der Nati ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, sodass sie seit 2014 bei jeder EM und WM die Vorrunde überstanden haben. Die Schweiz dürfte mit hoher Motivation in die Partie gegen Portugal gehen und möchte das Viertelfinale erreichen. Nachdem sie zwei Spiele in der Gruppenphase der WM 2022 gewonnen haben, möchten sie nun zum ersten Mal in der Fußballgeschichte drei Spiele bei einer Weltmeisterschaft gewinnen und in die nächste K.O.-Runde einziehen.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung von Portugal könnte wie folgt aussehen:

Diego Costa – Diego Dalot, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo – William Carcalho, Ruben Neves – Bernardo Silva, Bruno Fernandes – Christiano Ronaldo, Joao Felix

Die voraussichtliche Aufstellung der Schweiz besteht aus:

Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez, Freuler, G. Xhaka – Sow – Shaqiri, Vargas – Embolo

Wer überträgt Portugal gegen Schweiz live in TV und Stream?

Die Partie Portugal gegen die Schweiz im Lusail Stadion in Doha wird heute um 20:00 Uhr live im Free-TV in der ARD übertragen. Das Spiel kann alternativ aber auch im Magenta-TV oder in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Als Kommentator steht heute Gerd Gottlob bereit. Die Moderation übernimmt Jessy Wellmer und als WM-Experten sind Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger und Almuth Schult im Studio zu Gast.