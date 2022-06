Fußball heute Länderspiele DAZN live: Nations League 2022 Spielplan * Spanien gegen Portugal

Heute am 2. Juni 2022 geht die 3. Nations-League-Saison so richtig los. Nach dem Auftaktspiel gestern (Polen schlägt Wales mit 2:1) geht es heute mit Spielen in allen Ligen weiter, unter anderem auch in der stärksten Liga A. Die Top-Spiele sind heute in Gruppe 2 der Liga A: Es spielen die Nationalmannschaften von Spanien und Portugal gegeneinander. Außerdem gibt es das Spiel Tschechien gegen die Schweiz in derselben Gruppe.

Einer der beiden Favoriten Spanien oder Portugal kann direkt die Kontrolle in der Gruppe A2 übernehmen. Vor allem das Top-Spiel der Nachbarländer Spanien und Portugal verspricht heute spannend zu werden. Die Live-Übertragung der Länderspiele Spanien gegen Portugal und Tschechien gegen Schweiz ist auf DAZN. Anstoß ist um 20: 45 Uhr.

Spanien gegen Portugal – Wer gewinnt das Top-Spiel in Gruppe A2?

Spanien gegen Portugal ist das Top-Spiel am heutigen 2. Juni 2022 – Favorit auf den Sieg ist Spanien. Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat die besseren Wettquoten. Für einen Spanien-Sieg gibt es eine 2.10 und für einen Portugal-Sieg eine 3.60.

Spanien und Portugal sind Favoriten auf den Gruppensieg in Gruppe A2 – heute kann ein Team bereits einen wichtigen Schritt machen. Bei den bisherigen Aufeinandertreffen hat Spanien deutlich die Nase vorn. Insgesamt gab es 38 Spiele Spanien gegen Portugal. Spanien gewann 17-mal und Portugal nur 6-mal. Der letzte Portugal-Sieg war das 4:0 am 17.11.2010. Die letzten 4 Spiele waren nach 90 Minuten alle unentschieden.

Tschechien gegen Schweiz – Holt die Schweiz den ersten Sieg in 2022?

Tschechien gegen Schweiz ist das zweite Spiel in Nations-League-Gruppe A2 – Favorit auf den Sieg ist die Schweiz. Die Eidgenossen haben die besseren Wettquoten. Für einen Schweiz-Sieg gibt es eine 2.37. Hingegen gibt es für einen Sieg Tschechiens eine 3.10.

Die Schweiz wartet in 2022 noch auf den ersten Sieg. Bisher gab es eine Niederlage gegen England und ein Remis gegen Kosovo. Tschechien verlor im Playoff-Halbfinale gegen Schweden und verpasst daher die WM 2022. Außerdem gab es ein 1:1 gegen Wales. Im direkten Vergleich schneidet Tschechien besser ab als die Schweiz. Bisher gab es 4 Spiele Tschechien gegen Schweiz. Die letzten 3 Spiele gewann Tschechien (1996, 1999, 2008).

Nations League Spielplan heute

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 02.06.2022 18:00 🇬🇪 Georgien - 🇬🇮 Gibraltar C / 4 02.06.2022 20:45 🇨🇿 Tschechien - 🇨🇭 Schweiz A / 2 02.06.2022 20:45 🇪🇸 Spanien - 🇵🇹 Portugal A / 2 02.06.2022 cancelt 🇦🇱 Albanien - 🇷🇺 Russland (disq) B / 2 02.06.2022 20:45 🇮🇱 Israel - 🇮🇸 Island B / 2 02.06.2022 20:45 🇷🇸 Serbien - 🇳🇴 Norwegen B / 4 02.06.2022 20:45 🇸🇮 Slowenien - 🇸🇪 Schweden B / 4 02.06.2022 20:45 🍀 Nordirland - 🇬🇷 Griechenland C / 2 02.06.2022 20:45 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland - 🇽🇰 Kosovo C / 2 02.06.2022 20:45 🇧🇬 Bulgarien - 🇲🇰 Nordmazedonien C / 4 02.06.2022 20:45 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland - 🇸🇲 San Marino D / 2

Wer überträgt heute Nations League Spiele live?

Die Spiele der UEFA Nations League 2022/23 laufen heute live auf DAZN. Der Streaming-Sender DAZN zeigt die Nations-League-Spiele heute live – nicht nur aus Liga A. Hier eine Übersicht über alle Nations League Streams bei DAZN heute am 2. Juni 2022:

C2: Zypern – Kosovo (18:00 Uhr)

C4: Estland – San Marino (18:00 Uhr)

C4: Georgien – Gibraltar (18:00 Uhr)

D2: Bulgarien – Nordmazedonien (18:00 Uhr)

A2: Spanien – Portugal (20:45 Uhr) – Kommentator: David Ploch / Experte: Benny Lauth

A2: Tschechien – Schweiz (20:45 Uhr) – Kommentator: Freddie Schulz

B2: Israel – Island (20:45 Uhr)

C2: Nordirland – Griechenland (20:45 Uhr)

B4: Serbien – Norwegen (20:45 Uhr)

B4: Slowenien – Schweden (20:45 Uhr)

Außerdem ist SRF zwei mit Live-Fußball am Start. Das Spiel Tschechien gegen Schweiz wird ab 20:10 Uhr live aus Prag übertragen. Kommentator im Schweizer Fernsehen ist Sascha Ruefer.

