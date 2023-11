Fußball heute EM Qualifikation am 20.11. – Wer fährt zur EM?

In der EM-2024-Qualifikation gibt es heute – am Montag, den 20. November 2023 – am 10. Spieltag gleich 3 entscheidende Länderspiele um die Endrundenteilnahme. Die Nationalmannschaften von Italien oder Ukraine, Tschechien oder Moldau und Slowenien oder Kasachstan werden sich heute in den Gruppen C, E und H noch qualifizieren. Währenddessen sind England, Albanien und Dänemark bereits bei der Europameisterschaft 2024 dabei. Heute gibt es 7 EM-Quali-Spiele live, die man um 20:45 Uhr auf DAZN sehen kann, das Italien-Spiel kommt auch im Free-TV auf RTL Nitro ab 20:45 Uhr.

Am 20. November 2023, dem 10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, geht es in den Gruppen C, E und H ordentlich zur Sache. Der Spielplan und die Punkteverteilung nach 9 Spieltagen ergaben 3 Entscheidungsspiele am heutigen Länderspiel-Tag. Die Nationalmannschaften von Italien, Tschechien und Slowenien könnten heute die EM-Teilnahme noch verspielen. Allerdings gehen diese 3 Teams mit einem Vorsprung und als Favorit ins jeweilige Länderspiel.

10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele am 20.11.2023 in den Gruppen C, E, H

7 Spiele am 20.11.2023 in den Gruppen C, E, H Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Anstoßzeit: 20:45 Uhr Fußball heute mit England, Italien, Dänemark

Fußball heute mit England, Italien, Dänemark Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

10. Spieltag am 20.11.2023

Am 20.11.2023 ist Ukraine gegen Italien das Top-Länderspiel. Weiterhin haben Moldau gegen Tschechien und Kasachstan gegen Slowenien überraschend eine Chance auf die EM 2024.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In EM Qualifikationsgruppe C spielt Tabellenführer England in Nordmazedonien. Die englische Nationalmannschaft steht bereits als Gruppensieger fest und kann noch ungeschlagen durch die Quali kommen. Außerdem hat EM-2021-Teilnehmer Nordmazedonien diesmal die Qualifikation verpasst.

Weiterhin gibt es das Finale um die direkte EM-2024-Quali zwischen Ukraine und Italien. Die ukrainische Nationalmannschaft trägt das Heimspiel in der Leverkusener BayArena aus und ist nicht chancenlos gegen die Squadra Azzura. Allerdings ist der amtierende Europameister Italien nach einer Schwächephase wieder besser in Form und gilt heute als Favorit. Beim 2:1-Sieg Italiens gegen Ukraine im Hinspiel war Frattesi der entscheidende Spieler. Aber auch Barella, Chiesa oder Raspadori können einen Unterschied machen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Der Tabellenführer der Quali-Gruppe E Albanien wird heute gegen Färöer die Spitzenposition höchstwahrscheinlich verteidigen, denn den Rot-Schwarzen genügt ein Remis gegen die Außenseiter aus Skandinavien. Außerdem findet heute in Gruppe E das Finale um die EM 2024 zwischen Tschechien und Moldau statt. Die tschechische Nationalmannschaft ist großer Favorit gegen Fußballzwerg Moldau, der vor einer Sensation steht. Allerdings muss Moldau heute einen Sieg landen, denn bei einem Remis wie im Hinspiel würde Tschechien 2. bleiben. Außerdem hat Polen heute spielfrei und muss sich auf die EM-Playoffs vorbereiten.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 10. Spieltag in EM-Quali Gruppe H hat Tabellenführer Dänemark ein Auswärtsspiel in Nordirland, wo es noch um den Gruppensieg geht. Allerdings braucht Dänemark lediglich einen Punkt um den 1. Platz zu verteidigen. Im Länderspiel Slowenien gegen Kasachstan fällt eine weitere Entscheidung um die EM-Teilnahme. Die kasachische Nationalmannschaft hatte sich mit einem Sensationssieg gegen Dänemark eine gute Ausgangslage erarbeitet und ist nun nur noch einen Sieg von der 1. EM-Teilnahme entfernt. Das einzige Länderspiel zwischen den beiden Teams gewann Slowenien mit 2:1 – heute würde den Slowenen ein Remis reichen, um den 2. Platz zu verteidigen. Weiterhin spielt heute Finnland, die als EM-Playoffs-Teilnehmer feststehen.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 20. November 2023 um 20:45 Uhr finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Italien, England und anderen Nationalmannschaften ist auf DAZN.

DAZN-Kommentatoren am 20.11.2023 um 20:45 Uhr