Fußball heute Länderspiele am 16.11. ** WM-Quali heute * WM Teilnehmer WM Quali 2022

Heute am Dienstag, den 16. November 2021, findet der letzte Spieltag in den Gruppen D, E und G UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt. Heute spielen unter anderem Frankreich und Belgien, die bereits für die WM 2022 qualifiziert sind. Außerdem geht es für Niederlande, Türkei und Norwegen um die direkte Qualifikation für die WM. Insgesamt gibt es heute 8 Länderspiele um 20:45 Uhr, die allesamt live bei DAZN übertragen werden.

Fußball heute am 16.11. – Wer spielt heute?

Heute am 10. Spieltag der WM 2022 Qualifikation haben unter anderem Belgien und Frankreich ihr letztes Spiel der WM-Qualifikation. Frankreich spielt in Finnland und Belgien spielt in Wales. Außerdem gibt es in Gruppe G zwei Entscheidungsspiele um das WM-Ticket für Katar. Niederlande spielt gegen Norwegen und Montenegro spielt gegen die Türkei. In dieser Gruppe ist die Ausgangslage sehr spannend, da noch Niederlande, Türkei und Norwegen auf den ersten Platz kommen können.

WM 2022 Gruppe D – Wer sichert sich die Playoff-Teilnahme?

In WM 2022 Quali-Gruppe D steht Frankreich bereits als Gruppensieger und WM-Teilnehmer fest. Frankreich führt mit 15 Punkten in der Tabelle vor Finnland und Ukraine. Weiterhin liefern sich Finnland und Ukraine ein Fernduell um den zweiten Platz, der die Playoff-Teilnahme garantiert. Vor dem 10. Spieltag hat Finnland 11 Punkte und Ukraine 9 Punkte. Daher braucht die Ukraine heute einen Sieg und das passende Ergebnis aus dem anderen Spiel. Die Spiele heute lauten Finnland gegen Frankreich und Bosnien-Herzegowina gegen Ukraine.

WM 2022 Gruppe E – Wie beendet Belgien die WM-Qualifikation?

In WM 2022 Quali-Gruppe E ist das Ticket für die WM-Teilnahme bereits fest an Belgien vergeben. Dahinter folgen Wales und Tschechien in der Tabelle, die vor dem 10. Spieltag drei Punkte trennen. Wales liegt mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz und Tschechien folgt mit 11 Punkten auf dem dritten Platz. Heute spielt Wales gegen Belgien und Tschechien gegen Estland. Tschechien könnte mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Wales noch den zweiten Platz erobern.

WM 2022 Gruppe G – Kann sich die Niederlande die WM-Teilnahme sichern?

In WM 2022 Quali-Gruppe G gibt es einen Dreikampf um den ersten Platz und die direkte WM-Teilnahme. Die beste Ausgangsposition hat die Niederlande mit 20 Punkten vor Türkei und Norwegen mit jeweils 18 Punkten. Am 10. Spieltag können noch alle drei Teams auf den ersten Platz kommen. Die Länderspiele heute lauten Niederlande gegen Norwegen und Montenegro gegen Türkei. Die Türkei mit dem deutschen Trainer Stefan Kuntz benötigt einen Sieg gegen Montenegro und einen Sieg Norwegens, um an der Niederlande vorbeizukommen. Außerdem könnte Norwegen mit einem hohen Sieg an der Türkei vorbeiziehen, selbst wenn die Türkei ihr Spiel gewinnt.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Die 8 Spiele der UEFA European Qualifiers zur WM 2022 gibt es heute live beim Streaming-Dienst DAZN. Die Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen. Dies sind die Kommentatoren der Spiele: