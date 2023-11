EM Qualifikation Ergebnisse: Italien schlägt Nordmazedonien – Albanien & Dänemark bei EM dabei

In einer fesselnden Fußballnacht macht Italien mit einem 5:2 Sieg gegen Nordmazedonien einen großen Schritt Richtung Europameisterschaft, während Albanien und Dänemark ihre EM 2024 Teilnahme bereits sichern. Spannende Entwicklungen in den heutigen EM-Qualifikationsspielen bieten Fußballfans aufregende Momente und unerwartete Wendungen. Polen muss in die Playoffs und England feiert ein langweiliges 2:0 gegen Malta im Wembley Stadion.

EM Spielplan & Ergebnisse am 9. Spieltag vom 17.11.2023

Italien Im Rennen um EM-Ticket

Italien, der Titelverteidiger, zeigte in Rom gegen Nordmazedonien eine beeindruckende Leistung. Die Squadra Azzurra, angeführt von Matteo Darmian, Federico Chiesa und später Giacomo Raspadori sowie Stephan El Shaarawy, sicherte sich mit einem 5:2-Sieg eine günstige Position für das Qualifikationsfinale gegen die Ukraine. Trotz zwischenzeitlicher Spannung durch den Doppelpack von Jani Atanasov behielt Italien die Oberhand.

Überraschungen und Bestätigungen in der Qualifikation

Während Albanien und Dänemark ihre Plätze in der EM sichern, sieht sich Polen nach einem Unentschieden gegen Tschechien auf den Play-off-Weg verwiesen. Die Tschechen, dank des Ausgleichstreffers von Tomas Soucek, haben ihr EM-Ticket fast in der Tasche. Dänemark, mit Joakim Maehle und Thomas Delaney als Schlüsselfiguren, behauptete sich in einem entscheidenden Spiel gegen Slowenien.

England behält Weiße Weste

Englands Nationalmannschaft, bereits für die EM qualifiziert, errang einen weiteren Sieg in ihrer Gruppe. Trotz einer weniger überzeugenden Leistung gewann das Team von Gareth Southgate mit 2:0 gegen Malta. Ein Eigentor von Enrico Pepe und ein später Treffer von Harry Kane sicherten den Engländern den Erfolg.