Frauen Fußball WM heute * Länderspiel Deutschland – Marokko ab 10:30 Uhr im ZDF live + Liveticker

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft gehört zu den besten Teams der Welt – das bewies das Team zuletzt beim EM 2022 Finaleinzug. Allerdings kam die Nationalmannschaft bei der WM 2019 nicht über das Viertelfinale hinaus, sodass es bei der WM 2023 eine Steigerung braucht, um an frühere Top-Leistungen wie den WM-Titel 2003 anzuknüpfen. Weiterhin gilt die deutsche Mannschaft bei vielen als einer der Top-Favoriten, der in einem Zug mit Teams wie USA, Australien oder Brasilien zu nennen ist. Heute starten die DFB-Frauen gegen Marokko in die Weltmeisterschaft – ein kniffliger Gegner gegen den es gefährlich werden kann. Um 10:30 Uhr Deutscher Zeit ist Anstoß, live zu sehen im ZDF und bei uns im Liveticker



Deutschland WM 2023 Länderspiele – Wo wird Fußball live übertragen?

Das 1. WM-Spiel Deutschland läuft am Montag, den 23.7.2023, live auf ZDF. Der TV-Sender ist ab 10:00 Uhr mit der Übertragung von Deutschland gegen Marokko auf Sendung. Weiterhin kommen heute Italien gegen Argentinien und Brasilien gegen Panama live auf ZDF.

Fußball WM 2023 Gruppe H Tabelle

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇩🇪 Deutschland 🇨🇴 Kolumbien 🇰🇷 Südkorea 🇲🇦 Marokko

Fußball WM 2023 Gruppe H Spielplan & Ergebnisse

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 24.07.2023 10:30 ZDF 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🇲🇦 Marokko 25.07.2023 04:00 ARD 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇰🇷 Südkorea 30.07.2023 06:30 ARD 🇰🇷 Südkorea -:- 🇲🇦 Marokko 30.07.2023 11:30 ARD 🇩🇪 Deutschland -:- 🇨🇴 Kolumbien 03.08.2023 12:00 ZDF 🇰🇷 Südkorea -:- 🇩🇪 Deutschland 03.08.2023 12:00 🇲🇦 Marokko -:- 🇨🇴 Kolumbien

Vorschau Deutschland gegen Marokko

Die Vorbereitung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufs WM-Spiel gegen Marokko wurde von den Verletzungen von Marina Hegering, Sjoeke Nüsken und Lena Oberdorf gestört. Möglicherweise fallen mit Hegering und Oberdorf zwei wichtige Stammspielerinnen aus. Hegering ist eigentlich in der Innenverteidigung gesetzt und Oberdorf ist als Sechser eine wichtige Verbindungsspielerin zwischen Abwehr und Mittelfeld.

Dennoch geben sich Trainerin und Schlüsselspieler gelassen und zuversichtlich, dass sie den WM-Auftakt gegen Marokko siegreich gestalten können. Stammkeeperin Merle Frohms sieht sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, egal, welche Spielerinnen in der Verteidigung auflaufen: „Kommunikation ist sehr wichtig, unabhängig davon, wer auf dem Platz steht.“ Insgesamt sollte die deutsche Verteidigung trotz der Schwächung stark genug sein, um Marokkos Angriffsbemühungen zu unterbinden.

Außerdem will Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ein aggressives, intensives und attraktives Spiel sehen. Deutschland hat einen starken Kader, um bei der WM proaktiv zu agieren und die Spiele selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht klappt das wieder so gut wie bei der EM 2022, wo das deutsche Team in der Heimat einen Hype auslöste und am Ende nur im Finale knapp gegen England verlor. Das Mindestziel ist wohl ein besseres Abschneiden als bei der letzten WM 2019, wo Deutschland lediglich ins Viertelfinale kam.

Aufstellung Deutschland bei der WM 2023 am 24.7.: Wer spielt? Wer gewinnt?

Der deutsche Nationalmannschaft muss auf Hegering, Nüsken und Oberdorf verzichten und ebenso auf Almuth Schult, Linda Dallmann und Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn, die gar nicht erst bei der WM mit dabei sind. Bei Deutschland werden wahrscheinlich diese 11 Spielerinnen von Beginn an auflaufen und hoffentlich den Favoritensieg einfahren:

Frohms – Rauch, Doorsoun, Hendrich, Kleinherne – Däbritz, Leupolz – Popp, Magull, Bühl – Schüller

Weiterhin finden heute die WM-Spiele Italien gegen Argentinien und Brasilien gegen Panama statt. Die Favoriten sind Italien und Brasilien. Bei Brasilien gehören Marta, Kerolin und Debinha zu den besten Spielerinnen. Brasilien ist ebenso wie Deutschland einer der Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel.