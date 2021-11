Fußball heute Live * DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt BVB heute live in der Champions League

Heute Abend spielt Borussia Dortmund um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League gegen den Tabellenführer Ajax Amsterdam. Das Spiel des BVB läuft heute bei DAZN und nicht bei Amazon Prime wie gestern Abend beim FC Bayern (5:2 gegen Benfica Lissabon). Ajax Amsterdam befindet sich aktuell in absoluter Topform – das musste auch Borussia Dortmund im Hinspiel vor zwei Wochen neidlos anerkennen, als die Rose-Elf mit 0:4 von Haller, Tadic und Co. abgeschossen wurde. Gelingt nun die Revanche im heimischen Signal Iduna Park? Die Vorberichte beginnen um 20:30 Uhr, der Anstoß ist um 21 Uhr.



Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam heute live auf DAZN

Der Champions League Spieltag geht heute um 18:45 Uhr los mit dem Spiel Real Madrid gegen Donezk sowie der Mittwochs-Konferenz auf DAZN. Ab 21 Uhr geht es dann mit dem BVB und RB Leipzig gegen PSG weiter. In der Konferenz werden alle Champions League Spiele gezeigt. Das BVB Spiel moderieren Marco Hagemann zusammen mit Ex-Nationalspieler und DAZN-Experte Sandro Wagner ab 21 Uhr.

Fußballfans müssen im Jahr 2021 tief in die Taschen greifen, will man alle möglichen Fußballspiele anschauen. Dabei überträgt DAZN und Amazon prime die Champions League, wohingegen bei Sky die Bundesliga läuft.



Wie kann ich mir die Live-Übertragung der UEFA Champions League ansehen?

Besuchen sie die Webseite von DAZN oder rufen Sie die App von DAZN auf Ihrem Gerät auf. Hier werden Ihnen die Spiele unter „Kalender“ am jeweiligen Tag angezeigt. Alternativ können Sie auch in der DAZN Video-App (oder auf der Homepage ‚DAZN.de‘) die Suche nach „UEFA Champions League“ starten.

Wer zeigt die Champions League live?

Das letzte CL-Finale lief noch auf Sky, das wird sich 2021/2022 ändern. Nach 21 Jahren wird es nun keine Live-Spiele mehr auf Sky in der Champions League geben. Denn der Streamingdienst DAZN hat sich nun die Rechte für die CL gesichert und wird bis 2023/24 die Spiele übertragen. Darin sind die Dienstag- und Mittwochspiele inklusive, lediglich ein Spiel pro Woche wird dort nicht gezeigt. Dann das Topspiel am Dienstagabend wird künftig Amazon Prime Video zeigen, der sich die Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert hat. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022, 2023 und 2024 parallel zu DAZN, egal ob ein deutsches Team es bis dahin geschafft hat oder nicht.

Wer zeigt die Champions League live? DAZN zeigt alle Dienstag- und Mittwochspiele. Ausnahme:

DAZN zeigt alle Dienstag- und Mittwochspiele. Ausnahme: Amazon Prime Video zeigt das Topspiel am Dienstagabend.

Amazon Prime Video zeigt das Topspiel am Dienstagabend. Sky zeigt keine Champions League mehr.

Sky zeigt keine Champions League mehr. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022, 2023 und 2024

Auf welchen Geräten kann ich die Spiele der UEFA Champions League live streamen?

Sehen Sie sich die UEFA Champions League zu Hause oder unterwegs mit Hilfe von Hunderten von kompatiblen Geräten an. Streamen Sie aus dem Internet oder nutzen Sie die App von DAZN auf Ihrem Smartphone, Tablet, Ihres Sateliten-Receivers, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem Smart-TV. Sogar der Amazon fireTVstick wird unterstützt, ebenso wie Apple TV.

Welche Spiele der UEFA Champions League werden live bei DAZN gezeigt?

Ab der Saison 2021/22 wird DAZN für die nächsten 3 Saisons alle Spiele zeigen (bis auf das Topspiel am Dienstag jedes Spieltages der UEFA Champions League). Dies werden die Spiele ab den Play-Offs bis hin zum Halbfinale sein. Prime Video wird am Dienstag ein Spiel eines deutschen Teams zeigen, solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt.

Wird es eine Vorberichterstattung geben?

Ja, es wird vor jedem Live-Spiel eine Vorberichterstattung geben. Bei Spielen während der Gruppen und KO-Phase, welche um 21:00 Uhr angestoßen werden, wird diese etwa 30 Minuten dauern.

Welche anderen Inhalte kann ich mir zusätzlich zu den Live-Spielen ansehen?

Unmittelbar nach der Übertragung des Live-Spiels am Dienstag auf Prime Video wird eine Highlight-Show gezeigt. In dieser Show werden die Highlights aller Spiele präsentiert, die am Dienstag ausgetragen wurden. Nachdem die Live-Highlight-Show zu Ende ist, bleibt sie als Video-on-Demand bis Donnerstag um 24:00 Uhr MEZ auf Prime Video verfügbar. Eine vollständige Wiederholung sowie (kurze und längere) Highlights des Live-Spiels werden ungefähr 30 Minuten nach dem Abpfiff bereitstehen. Zusammenfassungen aller anderen Dienstagsspiele werden ebenfalls ungefähr 30 Minuten nach dem Abpfiff bis Donnerstag um 24:00 Uhr MEZ als Video-on-Demand zur Verfügung stehen. Weitere spannende Filme und Serien mit Bezug zum Thema sind ebenso als Video-on-Demand verfügbar.

Haben alle Spiele Live-Kommentar?

Ja. Es gibt zu jedem Spiel einen ausführlichen Kommentar in deutscher Sprache. Über die Audioeinstellungen steht eine alternative Audiooption bereit, mit der Sie die Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar hören können.

Wie kann ich die Verzögerung meines Streams vermindern?

Während alle Geräte eine Optimierung für ein reibungsloses und klares Seherlebnis aufweisen, bieten einige Geräte weniger Verzögerungen zwischen dem Live-Spiel und Ihrem Stream an. Für das beste Live-Erlebnis, empfehlen wir die Verwendung eines Fire TV-, iOS- oder Android-Geräts.