Wer zeigT Champions League Live Übertragung? DAZN & Amazon Prime live + Alternativen

Wo kann man die Champions League heute live verfolgen?

Die Champions League kann auf verschiedenen Plattformen live verfolgt werden – Fußballdfans müssen mittlerweile tief in die Tasche greifen. DAZN und Amazon Prime sind zwei der größten Anbieter von Live-Sportübertragungen in Deutschland, die die Champions League übertragen, Sky zeigt keine Spiele mehr. Beide haben sich die Übertragungsrechte für die Champions League gesichert und bieten ihren Abonnenten die Möglichkeit, die Spiele live zu verfolgen. Das Top-Spiel am Dienstag zeigt Amazon Prime, heute Abend ist das der FC Chelsea gegen Real Madrid, das 2.Spiel des Abends läuft somit auf DAZN.

DAZN – Der Streamingdienst für Sportfans

DAZN ist ein Abo-basierter Streamingdienst, der sich auf Live-Sportübertragungen spezialisiert hat. Der Dienst bietet eine breite Palette von Sportarten, darunter Fußball, Basketball, Tennis und viele mehr. Die Champions League ist eines der Highlights im Programm von DAZN, und Abonnenten können alle Spiele live und in voller Länge verfolgen.

Ein DAZN-Abonnement kostet derzeit mindestens 9,99 € pro Monat und maximal 29,99 EUR. Es gibt keine langfristige Vertragsbindung, sodass Abonnenten ihren Vertrag jederzeit kündigen können.

Amazon Prime – Mehr als nur Filme und Serien

Amazon Prime ist bekannt für seine breite Palette von Filmen, Serien und Musik. Doch seit einiger Zeit hat sich der Streamingdienst auch in den Bereich der Live-Sportübertragungen vorgewagt. So können Amazon Prime Mitglieder neben dem umfangreichen Unterhaltungsangebot auch ausgewählte Spiele der Champions League live verfolgen. 30 Tage kostenlos testen kann man Amazon Prime auch noch!

Ein Amazon Prime Abonnement kostet derzeit 8,99 € pro Monat oder 89,90 € pro Jahr. Zusätzlich zur Champions League können Abonnenten auch auf andere Sportarten wie Tennis und NFL zugreifen.

Fußball heute bei Amazon Prime Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23

Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 am Dienstag, den 18. April 2023

am Dienstag, den 18. April 2023 Hinspiele: Real – Chelsea 2:0, Milan – Neapel 1:0

Hinspiele: Real – Chelsea 2:0, Milan – Neapel 1:0 deutsche Spieler: Rüdiger, Kroos (Real), Havertz (Chelsea), Thiaw (Milan)

deutsche Spieler: Rüdiger, Kroos (Real), Havertz (Chelsea), Thiaw (Milan) Top-Spiel Chelsea gegen Real live bei Amazon Prime

Top-Spiel Chelsea gegen Real live bei Amazon Prime Neapel gegen Milan live auf DAZN

Die Verteilung der Champions League Übertragungsrechte

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime haben sich die Übertragungsrechte für die Champions League in Deutschland gesichert. Doch wie sind diese Rechte aufgeteilt, und welche Spiele können bei welchem Anbieter verfolgt werden?

DAZN – Die meisten Spiele live

DAZN überträgt insgesamt 121 der 137 Champions League Spiele pro Saison. Das beinhaltet alle Gruppenspiele, Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Lediglich das Finale wird exklusiv von einem anderen Anbieter übertragen.

Amazon Prime – Ausgewählte Spiele und das Finale

Amazon Prime zeigt ausgewählte Top-Spiele der Champions League. Insgesamt werden 16 Spiele pro Saison übertragen, darunter das Finale. Das bedeutet, dass Amazon Prime das einzige Streaming-Angebot ist, das das Champions League Finale live zeigt.

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime bieten die Möglichkeit, die Champions League Spiele über ihre jeweiligen Apps auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets und Smart-TVs zu streamen. So können Fußballfans die spannenden Begegnungen live und in HD-Qualität verfolgen, unabhängig von ihrem Standort.

Zusätzlich zu den Livestreams bieten beide Anbieter auch Liveticker an, die Spielverläufe in Echtzeit abbilden. So können Nutzer, die nicht in der Lage sind, das Spiel live zu verfolgen, dennoch auf dem Laufenden bleiben und die wichtigsten Ereignisse, wie Tore und wichtige Entscheidungen, in Echtzeit mitverfolgen.

Fazit: Welcher Anbieter ist die beste Wahl für Champions League Fans?

Die Entscheidung zwischen DAZN und Amazon Prime hängt von den persönlichen Vorlieben und Anforderungen ab. DAZN ist der Anbieter mit der umfangreichsten Berichterstattung der Champions League, da nahezu alle Spiele der Saison übertragen werden. Fußballfans, die keine Partie verpassen möchten, sind bei DAZN bestens aufgehoben.

Amazon Prime hingegen ist die richtige Wahl für Nutzer, die bereits ein Prime-Abonnement besitzen oder neben der Champions League auch an Filmen, Serien und Musik interessiert sind. Zwar werden nur ausgewählte Spiele am Dienstag gezeigt, dafür ist jedoch das Finale exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

Insgesamt haben beide Anbieter ihre Stärken und Schwächen. Es ist ratsam, die eigenen Bedürfnisse und das Budget zu berücksichtigen, um die beste Wahl für das persönliche Champions League-Erlebnis zu treffen.

Alternativen für die Champions League Live-Übertragung

Neben DAZN und Amazon Prime gibt es auch andere Möglichkeiten, um die Champions League live zu verfolgen. Hier sind einige Alternativen:

⚽️ Sportbars und Public Viewing

Für Fußballfans, die gerne in Gesellschaft schauen, bieten Sportbars und Public Viewing-Veranstaltungen die Möglichkeit, die Spiele gemeinsam mit anderen Fans zu genießen. In vielen Städten werden solche Veranstaltungen organisiert, bei denen die Spiele auf großen Leinwänden oder Fernsehern gezeigt werden.

📺 Free-TV im Halbfinale und Finale

Einige Champions League Spiele, insbesondere das Finale, werden auch im Free-TV übertragen. Hierzu ist kein Abonnement erforderlich, und die Spiele können kostenlos empfangen werden. Allerdings ist die Anzahl der Spiele, die im Free-TV gezeigt werden, im Vergleich zu DAZN und Amazon Prime stark eingeschränkt.

📻 Radio

Wer keinen Zugang zu einer Live-Übertragung hat, kann die Spiele auch im Radio verfolgen. Viele Radiosender bieten Live-Übertragungen der Champions League an, sodass Fans die Spiele zumindest akustisch miterleben können.