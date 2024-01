Beim Auftakt des Asien-Cups lieferte Gastgeber Katar eine beeindruckende Vorstellung ab. Im Lusail Stadium, vor einer eindrucksvollen Kulisse von über 82.000 Fans, setzte sich der Titelverteidiger mit 3:0 gegen den Libanon durch. Die Torschützen waren alte Bekannte: Akram Afif und Almoez Ali, die bereits im Finale 2019 glänzten. Dieser Start könnte ein Vorbote für Katars Ambitionen sein, den Titel zu verteidigen. Im 2.Spiel besiegte Australien Indien mit 2:0 durch ein Tor von Kapitän Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Die Spiele werden alle bei Sport Digital im PayTV gezeigt.

Katar zeigt Stärke im Auftaktspiel

Katar, der Gastgeber des Asien-Cups 2024, ist mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den Libanon in das Turnier gestartet. Die Tore für den Titelverteidiger fielen durch Akram Afif in der 45. und in der Nachspielzeit sowie durch Almoez Ali in der 56. Spielminute. Dieses Spiel war eine deutliche Demonstration von Katars Stärke und einer hervorragenden Teamleistung.

Spielplan Asien Cup heute am 13.Januar 2024

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 13.01.24 15:30 🇨🇳 China 🇹🇯 Tadschikistan -:- Gruppe A 13.01.24 12:30 🇦🇺 Australien 🇮🇳 Indien 2:0 Gruppe B 13.01.24 18:30 🇺🇿 Usbekistan 🇸🇾 Syrien -:- Gruppe B

Die Bedeutung der Torschützen und die Atmosphäre im Stadion

Die Torschützen Afif und Ali, beide Schlüsselfiguren im Team von 2019, bestätigten erneut ihre Wichtigkeit für die Mannschaft. Im Lusail Stadium, wo über 82.000 Zuschauer das Spiel verfolgten, erzeugten die Tore eine elektrisierende Atmosphäre, auch wenn es Phasen gab, in denen die Stimmung nachließ.

Katar im Turnier: Erwartungen und Herausforderungen

Katar muss sich in einer Gruppe mit China und Tadschikistan beweisen, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Erinnerungen an das enttäuschende Abschneiden bei der WM 2022 sind noch frisch, als Katar in der Gruppenphase ausschied und viele Fans das Stadion vorzeitig verließen. Dieses Mal strebt Katar nach einer besseren Leistung und möchte seine Rolle als starker Gastgeber untermauern.