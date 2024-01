Fußball heute am 30.01.: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Heute am Dienstag geht es in Asien und Afrika um weitere Plätze in den Viertelfinalen. Nachdem gestern schon einige Entscheidungen gefallen sind, geht es heute also weiter. Aus deutscher Sicht wird es ab 17 Uhr in Katar spannend, wenn der Nationaltrainer Jürgen Klinsmann mit seiner Nationalmannschaft Südkoreas gegen den WM-Teilnehmer Saudi-Arabien gefordert sein wird. Die Blue Samurais blieben bisher hinter ihren Erwartungen, nun muss eine Leistungssteigerung her. Um 12:30 Uhr spielen dann schon Usbekistan gegen Thailand. In Afrika geht es heute werst um 18 Uhr los, wenn Mali gegen Burkina Faso spielen wird und um 21 Uhr dann Marokko gegen Südafrika.

In Afrika war gestern Feuer im Spiel: Die Außenseiter von den Kapverden gewannen durch ein spätes Elfmetertor gegen Mauretanien mit 1:0 und steht verdient im Viertelfinale. Spannend war es zwischen dem Senegal und dem Gastgeber Côte d’Ivoire. Nach 120 Minuten stand es 1:1, das Elfmeterschießen ging dann an Côte d’Ivoire – durchaus nach den letzten Leistungen eine Überraschung.

Beim Asiacup 2024 gab es gestern auch 2 Matches, wobei sich der Gastgeber Katar mit 2:1 gegen die Nationalmannschaft von Palästina durchsetzen konnte. Im 2.Spiel des Tages konnte sich Jordanien mit zwei Toren in der Nachspielzeit gegen den Irak durchsetzen. Das Spiel ist erst nach 90 Minuten plus Nachspielzeit vorbei – Wahnsinn!

Spielplan Afrika Cup heute am 30.01.2024

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 30.01.2024 18:00 🇲🇱 Mali - 🇧🇫 Burkina Faso Achtelfinale 30.01.2024 21:00 🇲🇦 Marokko - 🇿🇦 Südafrika Achtelfinale

Spielplan Asien Cup heute am 30.01.2024

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 30.01.24 12:30 🇺🇿 Usbekistan 🇹🇭 Thailand -:- Achtelfinale 30.01.24 17:00 🇸🇦 Saudi-Arabien 🇰🇷 Südkorea -:- Achtelfinale

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.