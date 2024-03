ZDF live heute TV Übertragung * 2:0 * Wann spielt Deutschland gegen Frankreich heute?

Das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Deutschland wird heute– am Samstag, den 23. März 2023 – ab 20:15 Uhr live auf ZDF übertragen. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Das mit Spannung erwartete 1. Länderspiel in 2024 ist der Auftakt zum EM-Jahr, welches für Deutschland als EM-Gastgeber besonders wichtig ist. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft meldete sich mit vielen Erneuerungen aus der Winterpause zurück. Unter anderem wurde das neue EM-2024-Trikot vorgestellt, welches mit dem pinken DFB Auswärtstrikot für Diskussionen sorgte. In sportlicher Hinsicht waren das Kroos-Comeback, die 6 Debütanten, insbesondere Mittelstädt, sowie die Torwartfrage im Interesse der Berichterstattung. Hier gehts zur DFB Aufstellung heute.

Liveticker Deutschland – Frankreich

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Groupama Stadium | - 21:00 Frankreich N S S S U 0 : 2 Spielstand anzeigen Endergebnis Deutschland S S U N N F. Wirtz 1' K. Havertz 49'

Wo kommt Frankreich gegen Deutschland live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Deutschland wird am 23.3.2023 bei ZDF live im TV und im Livestream übertragen. Die Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 20:15 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Der Live-Kommentar für das Fußball-Länderspiel wird von Oliver Schmidt und dem Experten Christopher Kramer geliefert. Zusätzlich werden Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker den ZDF-Vorbericht zum Spiel sowie die Analyse danach übernehmen. Das Spiel wird auch in der ZDF Mediathek zu sehen sein.

Kommentatoren, Moderatoren heute Abend

Das ZDF Kommentatoren Team sieht heute wie folgt aus: Zusammen werden Oliver Schmidt und Weltmeister Christopher Kramer das Spiel kommentieren, Moderator wird Jochen Breyer und Weltmeister Per Mertesacker sein.

Frankreich gegen Deutschland: Fußball-Klassiker

Frankreich gegen Deutschland ist ein Fußball-Klassiker und ein Duell zweier Spitzenmannschaften. Es ist bereits das 34. Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Frankreich. Die Bilanz spricht mit 15 Siegen für Frankreich, 11 Siegen für Deutschland und 7 Unentschieden für einen weiteren Frankreich-Sieg. Das letzte Aufeinandertreffen endete am 12. September 2023 mit einem knappen 2:1-Sieg für Deutschland. Beim Spiel Deutschland gegen Frankreich könnte jede Mannschaft als Sieger hervorgehen, da es sich um zwei erstklassige Teams handelt, obwohl die französische Nationalmannschaft als Favorit gilt.

Länderspiele Frankreich 0 2 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Frankreich UEFA Nations League Frankreich 2 1 Deutschland UEFA Nations League Deutschland 0 0 Frankreich Weltmeisterschaften Frankreich 0 1 Deutschland

Wer läuft für Deutschland gegen Frankreich in der Startelf auf?

Über die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich hat Bundestrainer Nagelsmann bereits einige Auskünfte erteilt. Im Testspiel fehlt Manuel Neuer verletzungsbedingt und wird durch ter Stegen ersetzt. Allerdings machte Bundestrainer Nagelsmann klar, dass der EM-Keeper Manuel Neuer sein wird. Weiterhin wird Thomas Müller wahrscheinlich als Joker zum Einsatz kommen. Die voraussichtliche Aufstellung mit Kimmich als Rechtsverteidiger, Kroos im Zentrum und Gündogan offensiver sieht interessant und vielversprechend aus.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Wer läuft für Frankreich gegen Deutschland in der Startelf auf?

Die französische Nationalmannschaft muss auf Kapitän Griezmann verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt. Allerdings wird Mbappe gegen Deutschland spielen, der bei der Niederlage im September noch auf der Bank saß. Er wird mit Dembele und Giroud das Sturmtrio bilden. Weiterhin sind im Mittelfeld die Real-Spieler Tchouameni und Camavinga dabei. In der Verteidiger wird Clauss als Rechtsverteidiger agieren. Daher darf Pavard darf in die Innenverteidigung rücken. Außerdem werden die Hernandez-Brüder die Viererkette komplettieren.

Voraussichtliche Frankreich Aufstellung

Maignan – Clauss, Pavard, Hernandez, Theo – Tchouameni, Camavinga, Rabiot – Dembele, Giroud, Mbappe

Fußball LÄNDERSPIELE heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Heute kommt das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Deutschland live auf ZDF ab 20:15 Uhr. Weiterhin kommen einige Freundschaftsspiele auf DAZN. Unter anderem kommen dort Irland – Belgien, Dänemark – Schweiz und das Top-Spiel England – Brasilien. Die Zusammenfassungen dieser Länderspiele überträgt das ZDF im Anschluss an die Partie Frankreich gegen Deutschland.

Länderspiele Irland 0 0 Belgien Länderspiele Slowakei 0 2 Österreich Länderspiele England 0 1 Brazil Länderspiele Dänemark 0 0 Schweiz Länderspiele Frankreich 0 2 Deutschland Länderspiele Peru 2 0 Nicaragua Länderspiele Dominican Republic - - Aruba Länderspiele Kroatien - - Tunisia Länderspiele Argentina 3 0 El Salvador