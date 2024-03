Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Samstag, den 23. März 2024, mit einem Testspiel gegen den EM-Favoriten Frankreich in die EM-Saison. Die Live-Übertragung im ZDF beginnt um 20:15 Uhr – Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die Heim-EM im Sommer 2024 starteten mit der Rückkehr von Toni Kroos, der Verletzung von Manuel Neuer, Bundestrainer Nagelsmanns Überraschungen bei der Kadernominierung mit den Neulingen Pavlovic, Anton, Mittelstädt, Undav, Beste und Beier sowie der Vorstellung der neuen DFB-Spielkleidung inklusive pinkem Auswärtstrikot.

Mit dem 1.Länderspiel des Jahres 2024 gegen Frankreich im Groupama Stadium in Lyon folgt die erste Standortbestimmung im Hinblick auf die UEFA Euro 2024. Außerdem kündigte Nagelsmann einige taktische Umstellungen unter anderem bei der Spieleröffnung an, die gegen Frankreich getestet werden. Das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich wird heute live im ZDF TV und Livestream übertragen.

Frankreich gegen Deutschland: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Deutschland wird am Samstag, den 23. März 2024, ab 20:15 Uhr auf ZDF im TV und im Livestream übertragen. Die Live-Übertragung des Testspiels aus Lyon beginnt mit dem Anpfiff um 21 Uhr. Der Live-Kommentar des Fußball-Länderspiels kommt von Oliver Schmidt und Experte Christopher Kramer. Außerdem werden Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker den ZDF-Vorbericht aufs Länderspiel und die Analyse übernehmen.

Weiterhin folgen im Anschluss die Zusammenfassungen der heute stattfindenden Länderspiele. Dazu zählen unter anderem Irland – Belgien, Slowakei – Österreich, England – Brasilien, Dänemark – Schweiz sowie das Testspiel des deutschen Gegners beim EM-2024-Eröffnungsspiel Schottland gegen die Niederlande.

In welchem DFB Trikot spielt Deutschland gegen Frankreich?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird im neuen weißen Heimtrikot für die EM 2024 spielen.

Wer gewinnt das Länderspiel Frankreich gegen Deutschland?

Beim Länderspiel Frankreich gegen Deutschland gilt die französische Nationalmannschaft als Favorit auf einen Sieg. Laut Wettquoten hat Frankreich eine höhere Siegchance als Deutschland. Außerdem liegt das französische Team auf der FIFA-Weltrangliste auf dem 2. Platz vor dem deutschen Team auf dem 16. Platz. Der französische Gesamtmarktwert ist mit 1,22 Milliarden Euro fast doppelt so hoch die der deutsche Gesamtmarktwert 628 Millionen Euro. Außerdem hat Frankreich die bessere Länderspielbilanz gegen Deutschland. Die Franzosen könnten beim Heimspiel in Lyon die 2:1-Niederlage vom 12.9.2023 vergessen machen und Revanche nehmen.

Die letzten Länderspiele Deutschland gegen Frankreich

Länderspiele Frankreich - - Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Frankreich UEFA Nations League Frankreich 2 1 Deutschland UEFA Nations League Deutschland 0 0 Frankreich Weltmeisterschaften Frankreich 0 1 Deutschland

Wer steht bei Frankreich gegen Deutschland in der Aufstellung?

Bei den Startaufstellungen von Frankreich gegen Deutschland gibt sich bereits einige Gewissheiten wie zum Beispiel die Ausfälle des französischen Kapitäns Griezmann und des deutschen Torhüters Manuel Neuer. Weiterhin steht das Nationalmannschaftsdebüt von Linksverteidiger Mittelstädt bevor. Allerdings werden die offiziellen Startaufstellungen erst kurz vor Spielbeginn bekanntgegeben, sodass Änderungen noch möglich sind.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Nach dem Ausfall von Neuer wird ter Segen spielen. Im defensiven Mittelfeld feiert Toni Kroos sein Comeback, der mit Andrich einen defensiveren Partner hat. Außerdem sind die formstarken Innenverteidiger Rüdiger und Tah sowie das neue Außenverteidiger-Duo Kimmich-Mittelstädt in der Viererkette. In der Offensive spielen Deutschlands Top-Talente Wirtz und Musiala auf den Flügeln, sowie Kapitän Gündogan auf der Zehn und Havertz in der Spitze.

Mögliche Frankreich Aufstellung

Maignan – Clauss, Pavard, Hernandez, Theo – Tchouameni, Camavinga, Rabiot – Dembelé, Giroud, Mbappé

Bei Frankreich fehlt Griezman mit einer Knöchelverletzung, wodurch Trainer Didier Deschamps zu Umstellungen gezwungen ist. Im Mittelfeld könnte der Les-Bleus-Coach auf das Real-Duo Tchouameni und Camavinga mit Rabiot setzen. Weiterhin besteht der Sturm aus dem PSG-Flügel Mbappe und Dembele mit Mittelstürmer Giroud. In der Defensive hat Deschamps ein großes Angebot und mit Konaté, Koundé, Saliba und Upamecano einige Alternativen im Kader.