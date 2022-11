Fußball heute RTL live ** Länderspiel Deutschland – Oman * TV-Übertragung * Wer überträgt heute das Länderspiel?

Heute um 18 Uhr spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft im Oman das letzte Länderspiel vor dem WM-Start am 23.11. gegen Japan. Bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad und einer Zeitverschiebung von drei Stunden wird sich der WM-Kader Deutschlands rund um Bundestrainer Hansi Flick versuchen an die Bedingungen zu gewöhnen. Das Trainingslager im Oman ist nur ein drei tägiges Intermezzo, bevor es in den Norden Katars geht ins WM-Quartier. Es sind wichtige Tage für die Nationalmannschaft, bleibt doch wenig Zeit für eine Vorbereitung. Das Team aus dem Oman, FIFA-Weltrangliste Nr. 75. ist ein perfekter Gegner auch die neuen in den Reihen wie Niclas Füllkrug oder Youssouf Moukoko in WM-Laune zu bringen. Wir sagen dir hier alles zur TV-Übertragung bei RTL.

Wo läuft heute Deutschland Fußball?

Termin Team I - Team II Ort Ergebnis 16.11.22 🇴🇲 Oman - 🇩🇪 Deutschland Maskat/Oman 0:0

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Oman im TV?

RTL zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen den Oman im Free-TV ab 18Uhr. Die Vorberichterstattung auf RTL läuft ab 17 Uhr mit der uns bekannten Laura Papendick als Moderatorin und Rekordnationalspieler und Weltmeister 1990 Lothar Matthäus. Beide werden auf das Spiel einstimmen, am Spielfeldrand wird dann kurz vorher noch Bundestrainer Hansi Flick im Interview zu sehen sein.

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Oman?

Das Länderspiel zwischen Deutschland gegen Oman beginnt um 18 Uhr, Ortszeit ist dann 21 Uhr im Oman. Eine Stunde vorher startet die TV-Übertragung live aus dem Oman.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Oman?

Das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund wird das Länderspiel gegen Oman ab 18 Uhr kommentieren. Wir kennen die beiden von zahlreichen Länderspielen auf RTL.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Oman?

Laura Papendick als Moderator sowie TV-Experte Lothar Matthäus haben sich als Kommentatoren-Duo bewährt.

Wie kann ich im Rtl Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Oman sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm auf RTL. Im Internet kann man das Spiel in der RTL-Mediathek kostenlos anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs sehen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

Der private Sender RTL zeigt das Fußball-Testspiel Deutschland gegen Oman ab 18:00 Uhr heute im TV. Um 17 Uhr beginnt die Übertragung.