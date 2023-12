Real Madrid: Österreicher Alaba fehlt lange!

EM-Gefährdung: Alaba erleidet Kreuzbandriss Österreichs Nationalmannschaftskapitän David Alaba könnte die Fußball-EM 2024 in Deutschland verpassen. Der 31-jährige Innenverteidiger von Real Madrid erlitt am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie. Real Madrid gab dies eine Stunde nach dem Ende des Spiels bekannt. Alaba wird sich in Kürze einer Operation unterziehen. Während des Heimsieges gegen Villarreal, durch den die Madrilenen vorübergehend die Tabellenspitze in LaLiga übernahmen, musste der ehemalige Münchner in der 35. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem Zweikampf knickte Alaba unglücklich um und humpelte gestützt und schmerzverzerrt vom Spielfeld. +++ ✅ ⚽ EM 2024 News – täglich kostenlos auf WhatsApp! Hier klicken! +++

Große Anteilnahme der Mitspieler für David Alaba Nachdem David Alaba eine schwere Knieverletzung erlitt, bekundeten seine Real Madrid-Kollegen ihre Anteilnahme. Antonio Rüdiger unterstützte ihn auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit den Worten: „Wir sind bei Dir, mein Bruder“. Toni Kroos sandte emotionale Grüße: „Ich liebe Dich“ und fügte drei Herzen hinzu. Alaba zog sich im Spiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Eine Operation steht bevor und sein Einsatz für Österreich bei der EM in Deutschland (14. Juni – 14. Juli) könnte gefährdet sein. Jude Bellingham sendete ebenfalls aufmunternde Worte: „Ich liebe Dich, Bruder. Ich bin immer bei Dir. Gute Besserung!“. Während eines Duells knickte Alabas Knie unglücklich ein. Der 31-Jährige verließ daraufhin gestützt und unter Schmerzen das Spielfeld.

Real Madrid wieder Tabellenführer

Im Wettlauf um den ersten Platz in LaLiga hat Real Madrid vorübergehend die Führung übernommen. Der renommierte spanische Fußballklub besiegte den FC Villarreal mit 4:1 (2:0) und verdrängte den FC Girona von der Spitzenposition. Das Überraschungsteam der Saison hat jedoch die Möglichkeit, die Tabellenspitze am Montag gegen den Aufsteiger Deportivo Alaves (21.00 Uhr/DAZN) wiederzugewinnen.

Real Madrid, seit 16 Pflichtspielen unbesiegt, verdankte den Sieg unter anderem dem ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham. Der englische Spieler erzielte per Kopf (25.) das 1:0 und markierte damit sein 13. Saisontor im 15. Ligaeinsatz. Zusätzliche Tore erzielten Rodrygo (37.), Brahim Diaz (64.) und Luka Modric (68.) für das Star-Team aus Madrid, in dem der Nationalspieler Antonio Rüdiger und der Weltmeister von 2014, Toni Kroos, in der Startformation standen. Jose Luis Morales (54.) konnte für die Gäste zwischenzeitlich verkürzen.

Tabelle La Liga in Spanien

Club CSS Snippet Played Won Drawn Lost Goals For Goals Against Goal Difference Points Real Madrid 17 13 3 1 38 11 27 42 FC Girona 16 13 2 1 38 20 18 41 FC Barcelona 17 10 5 2 31 19 12 35 Atletico Madrid 16 11 1 4 32 16 16 34 Athletic Bilbao 17 9 5 3 33 19 14 32 Real Sociedad 17 8 6 3 29 18 11 30 Betis Sevilla 17 6 9 2 19 17 2 27 FC Getafe 17 6 7 4 21 20 1 25 UD Las Palmas 17 7 4 6 15 14 1 25 FC Valencia 17 5 5 7 18 22 -4 20