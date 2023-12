Verrücktes Spanien! In La Liga wird gerade die normale Vereinsrangfolge auf den Kopf gestellt. Real Madrid oder der FC Barcelona? Sind nicht Tabellenführer. In einem unerwarteten Wendepunkt der LaLiga-Saison stolpert Titelverteidiger FC Barcelona zuhause gegen das Überraschungsteam FC Girona und erleidet eine 2:4-Niederlage. Diese Entwicklung katapultiert Girona an die Spitze der Tabelle, während Real Madrid nach einem Unentschieden in Sevilla auf den zweiten Platz zurückfällt. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham traf zwar erneut für Real Madrid (53.), trotzdem langte es für die Königlichen nur zu einem 1:1 (0:0) bei Betis Sevilla. Barcelonas Nationalspieler Ilkay Gündogan zeigt trotz des Rückschlags eine beeindruckende Leistung, während die Abwesenheit von Marc-Andre ter Stegen spürbar bleibt.

Früher Schock und Lewandowskis Antwort

Barcelona startete mit Nationalspieler Ilkay Gündogan, doch schon früh schockierte Girona die Gastgeber. Artem Dowbyk erzielte in der 12. Minute die Führung für Girona, doch Robert Lewandowski glich schnell per Kopfball aus (19. Minute).

Nach einer verpassten Großchance erzielte Miguel Gutierrez in der 40. Minute das 2:1 für Girona. Später, in der 80. Minute, nutzte Valery ein schläfriges Barca-Abwehrverhalten zum 3:1. Der Anschlusstreffer von Gündogan in der Nachspielzeit (90.+2) und ein weiteres Tor von Christian Stuani (90.+5) besiegelten schließlich Barcelonas Schicksal.

Real Madrids verpasste Chance

Rekordmeister Real Madrid konnte seinen Vorsprung nicht ausbauen, nachdem sie nur ein Unentschieden gegen Betis Sevilla erreichten. Dieses Ergebnis öffnete Girona den Weg an die Tabellenspitze.

Warum war Marc-Andre ter Stegen nicht im Einsatz?

Marc-Andre ter Stegen konnte aufgrund einer Rückenoperation nicht teilnehmen. Seine Abwesenheit hatte einen spürbaren Einfluss auf das Spiel, insbesondere bei den Gegentoren, bei denen die Erfahrung und Fähigkeiten eines etablierten Torhüters wie ter Stegen gefehlt haben.

Wie hat sich Ilkay Gündogan geschlagen?

Trotz der Niederlage zeigte Gündogan eine starke Leistung. Er war aktiv und präsent im Spielgeschehen und krönte seine Leistung mit einem wichtigen Anschlusstreffer in der Nachspielzeit.

Was bedeutet dieses Ergebnis für die LaLiga-Tabelle?

Durch diese Niederlage fällt Barcelona auf den dritten Platz zurück, während Girona überraschend die Tabellenführung übernimmt. Real Madrid liegt jetzt auf dem zweiten Platz. Dieses Ergebnis wirbelt die Spitze der LaLiga ordentlich durcheinander und verspricht eine spannende Fortsetzung der Saison.

Ergebnisse des 16.Spieltages in La Liga

FC Getafe – FC Valencia 1:0 (0:0)

Deportivo Alaves – UD Las Palmas 0:1 (0:1)

Betis Sevilla – Real Madrid 1:1 (0:0)

FC Villarreal – Real Sociedad 0:3 (0:3)

Real Mallorca – FC Sevilla 1:0 (1:0)

FC Granada – Athletic Bilbao abgebrochen

Atletico Madrid – UD Almeria 2:1 (2:0)

FC Cadiz – CA Osasuna 1:1 (1:0)

FC Barcelona – FC Girona 2:4 (1:2)

Tabelle von La Liga

Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Girona 16 13 2 1 38:20 18 41 Real Madrid 16 12 3 1 34:10 24 39 Atletico Madrid 15 11 1 3 32:14 18 34 FC Barcelona 16 10 4 2 30:18 12 34 Real Sociedad 16 8 5 3 29:18 11 29 Athletic Bilbao 15 8 4 3 30:18 12 28 Betis Sevilla 16 6 8 2 19:17 2 26 UD Las Palmas 16 7 3 6 14:13 1 24 FC Getafe 16 5 7 4 18:20 -2 22 FC Valencia 16 5 4 7 17:21 -4 19 Rayo Vallecano 15 4 7 4 16:22 -6 19 Deportivo Alaves 16 4 4 8 14:20 -6 16 FC Villarreal 16 4 4 8 22:29 -7 16 CA Osasuna 16 4 4 8 18:26 -8 16 Real Mallorca 16 2 8 6 14:20 -6 14 FC Sevilla 15 2 7 6 20:21 -1 13 FC Cadiz 16 2 7 7 13:23 -10 13 Celta Vigo 15 1 6 8 15:25 -10 9 FC Granada 15 1 4 10 19:35 -16 7 UD Almeria 16 0 4 12 17:39 -22 4