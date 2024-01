David Alaba’s Rennen gegen die Zeit: Hoffnung für die EM

Die Hoffnungen ruhen auf David Alaba, dem Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, dessen Teilnahme an der EM aufgrund einer Verletzung auf Messers Schneide steht. Teamchef Ralf Rangnick zeigt sich jedoch optimistisch. In einem Interview am Rande der Weltcup-Rennen in Kitzbühl äußerte sich Rangnick zu Alabas Genesungsprozess und den Herausforderungen der EM. Österreich spielt in einer schweren EM-Gruppe gegen Frankreich und die Niederlange sowie einem der Playoff-Gegner.

Alaba’s Kampf um die EM-Teilnahme

David Alaba, der Star der österreichischen Nationalmannschaft, erlitt Mitte Dezember im Spiel seines Klubs Real Madrid gegen den FC Villarreal einen Kreuzbandriss. Diese Verletzung stellt seine Teilnahme an der EM, die vom 14. Juni bis 14. Juli stattfindet, in Frage. Trainer Ralf Rangnick, der sich derzeit in Kitzbühel aufhält, sprach kürzlich mit Alaba und ist zuversichtlich hinsichtlich seiner Genesung. „Er klang am Telefon schon sehr gut und sehr zuversichtlich“, erklärte Rangnick, betonte jedoch, dass die Situation ein knappes Rennen gegen die Zeit sei.

Die Herausforderungen für Österreich bei der EM

Die österreichische Nationalmannschaft sieht sich bei der bevorstehenden EM einigen Herausforderungen gegenüber. In der schweren Gruppe D treffen sie auf Vize-Weltmeister Frankreich, einen Play-off-Sieger und die Niederlande. Ohne Alaba könnte dies eine noch größere Herausforderung darstellen. Die Fans und das Team hoffen daher auf eine schnelle Genesung des Kapitäns, dessen Erfahrung und Führung auf dem Spielfeld von unschätzbarem Wert sind.

Ist David Alaba rechtzeitig zur EM wieder fit? Derzeit ist es noch ungewiss, ob Alaba rechtzeitig fit wird. Seine Genesung verläuft gut, aber ob es für die EM reicht, ist noch offen. Rangnick bleibt jedoch optimistisch.

Wie wichtig ist Alaba für das österreichische Team? David Alaba ist eine Schlüsselfigur in der österreichischen Nationalmannschaft. Seine Erfahrung, Fähigkeiten und Führungsqualitäten sind entscheidend für das Team, besonders in einem Turnier wie der EM.

Welche Chancen hat Österreich in der schweren Gruppe D? Trotz der starken Gegner in Gruppe D hat Österreich gute Chancen, vor allem wenn Alaba dabei sein kann. Das Team muss sich jedoch auf jedes Spiel konzentrieren und darf keinen Gegner unterschätzen.