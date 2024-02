Lange haben auch wir drüber spekuliert, nun ist es soweit: Toni Kroos kehrt nach seiner Länderspielpause seit der EM 2021 zurück ins DFB-Trikot! Toni Kroos wird zur EM zurück in die deutsche Nationalmannschaft kehren. Diese Nachricht teilte der Weltmeister von 2014 am Donnerstag auf Instagram mit. „Leute, ich mache es kurz: Ab März spiele ich wieder für Deutschland“, so Kroos. „Der Grund? Der Bundestrainer hat mich gefragt, ich habe Lust darauf und bin überzeugt, dass wir bei der EM weit kommen können, weit mehr, als viele derzeit denken!“ Kroos, 34, spielte als zentrale Figur im Mittelfeld des Weltmeister-Teams von 2014 und bestritt sein bisher letztes von 106 Länderspielen (17 Tore) beim verlorenen EM-Achtelfinale 2021 gegen England in Wembley. Bei Real Madrid ist Kroos weiterhin ein Schlüsselspieler und gehört zu den zuverlässigsten Passgebern im Fußball.

Er hatte die Möglichkeit einer Rückkehr in den letzten Monaten stets offengelassen, was Bundestrainer Julian Nagelsmann als „interessante Idee“ bezeichnete. Kroos wird bei den Länderspielen im März gegen Frankreich in Lyon (23. März) und gegen die Niederlande in Frankfurt/Main (26. März) wieder für Deutschland auflaufen.

Kroos‘ Rolle in der neuen Ära

Die Fußballwelt steht vor der Frage: In welcher Rolle wird Kroos das deutsche Team verstärken? Als der Spielmacher, der 2014 in Brasilien begeisterte, oder als Mentor einer aufstrebenden Generation? Seine Präsenz auf dem Spielfeld und seine unverändert exzellente Passquote unterstreichen seine unbestrittene Klasse. Carlo Ancelotti, sein Trainer bei Real Madrid, lobt Kroos‘ anhaltend hohe Leistung und seine Fähigkeit, das Spieltempo zu bestimmen. Der Weltmeister selbst fühlt sich körperlich fit und motiviert, seinen Hunger nach Erfolg noch nicht gestillt.

Toni Kroos im Überblick Aktueller Markwert: 14 Mio. EUR

Aktueller Markwert: 14 Mio. EUR La Liga: 24 Spiele, 1 Tor, 7 Assists

La Liga: 24 Spiele, 1 Tor, 7 Assists Kroos ist der erste deutsche Spieler, der fünf Mal die UEFA Champions League gewonnen hat

Kroos ist der erste deutsche Spieler, der fünf Mal die UEFA Champions League gewonnen hat 106 Länderspiele, 17 Tore, 19 Assists seit 2010

Die strategische Bedeutung von Kroos

Mit Toni Kroos erhält das deutsche Mittelfeld nicht nur einen erfahrenen Spieler zurück, sondern auch eine Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz Orientierung geben kann. Seine Kombination mit Talenten wie Jamal Musiala und Florian Wirtz könnte das deutsche Spiel bereichern und neue taktische Möglichkeiten eröffnen. Die Rückkehr von Kroos ist mehr als eine personelle Entscheidung – sie ist ein Zeichen für den Glauben an die eigene Stärke und die Möglichkeit, bei der EM Großes zu erreichen.

Kroos‘ Einfluss und Erwartungen

Die Statistiken sprechen für sich: Kroos ist ein Schlüsselspieler bei Real Madrid und seine Leistungen sind auch im internationalen Vergleich herausragend. Seine Erfahrung, gepaart mit physischer Fitness und taktischer Intelligenz, macht ihn zu einem unverzichtbaren Teil des deutschen Teams. Die Fans und Experten sind gleichermaßen gespannt, wie seine Rückkehr das Spiel der Nationalmannschaft beeinflussen wird.

FAQ’s zu Toni Kroos‘ Rückkehr

Wie wird Kroos das deutsche Mittelfeld verändern?

Mit seiner Rückkehr bringt Kroos eine außergewöhnliche Spielintelligenz und Erfahrung zurück ins Team. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und das Tempo zu kontrollieren, wird dem deutschen Mittelfeld mehr Stabilität und Kreativität verleihen. Kroos‘ Präsenz wird auch jüngeren Spielern wie Musiala und Wirtz helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Kann Kroos mit 34 noch auf Top-Niveau performen?

Zweifellos. Kroos‘ Leistungen bei Real Madrid beweisen, dass er immer noch zu den besten Mittelfeldspielern der Welt gehört. Seine Passgenauigkeit und sein Spielverständnis sind unverändert hoch, und seine körperliche Verfassung lässt ihn auf höchstem Niveau konkurrieren.

Was bedeutet Kroos‘ Rückkehr für die EM-Chancen Deutschlands?

Toni Kroos‘ Rückkehr könnte ein entscheidender Faktor für den Erfolg Deutschlands bei der Heim-EM sein. Seine Erfahrung, gepaart mit seiner Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, macht ihn zu einem wertvollen Spieler für das Team. Sein Einfluss auf und neben dem Platz könnte das Zünglein an der Waage sein, um Deutschland auf dem Weg zum Titel zu führen.