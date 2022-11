DFB-Kader: Kehrt Toni Kroos in die Nationalmannschaft zurück?

Toni Kroos erklärte letztes Jahr sein Karriereende in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt kursieren Gerüchte, dass der Real Madrid-Spieler zurück ins Team gelockt werden soll – man möchte Kroos für eine erfolgreiche WM 2022 in Katar im Kader haben. Doch könnte das sensationelle Comeback wirklich Realität werden?

Vorläufiger WM-Kader von Deutschland

Im vorläufigen WM-Kader bleibt der 32-Jährige bisher unerwähnt. Am 10. November gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen endgültigen WM-Kader bekannt. Bei der Bekanntgabe ist durchaus mit Überraschungen zu rechnen. Toni Kroos spielte viele Jahre für die deutsche Nationalmannschaft, bestritt insgesamt 106 Länderspiele im Deutschlandtrikot und wurde 2014 mit Deutschland Fußball-Weltmeister in Brasilien.

Obwohl sich Kroos nach der EM im vergangenen Jahr für einen Schlussstrich in der Nationalmannschaft entschied, soll es aktuell Bemühungen geben, Toni Kroos zu einem letzten großen Turnier zu bewegen. Eine Rückkehr des Real-Madrid-Spielers wäre eine riesige Überraschung für alle Fußballfans – und wohl eher unrealistisch.

WM-Comeback in der deutschen Nationalelf

Dennoch wäre ein Comeback nicht unvergleichbar in der DFB-Geschichte: Mats Hummels wurde beispielsweise kurz vor der Europameisterschaft vom ehemaligen Bundestrainer Jogi Löw nach rund zweieinhalb Jahren ohne Länderspiel berufen. Vielleicht schafft es Hansi Flick, den Zentralmittelfeldspieler von Real Madrid wirklich zu überzeugen. Die beiden kennen sich schließlich von Hansi Flicks Zeit als Co-Trainer in der Nationalmannschaft.

Kritische Meinung gegenüber Katar

Ob der 32-Jährige tatsächlich an einem Comeback interessiert ist, weiß man nicht. Allerdings lassen seine kritischen Äußerungen in Bezug auf das Gastgeberland Katar als Austragungsort Zweifel aufkommen. In einem Interview letzten Sommer sagt Kroos „Ich bin definitiv ein sehr großer Feind davon, dass die WM in Katar stattfindet. Eine Fehlentscheidung der Verbände bei der Vergabe“.