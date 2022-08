Fußball heute BVB live * Wann spielt heute der BVB? Borussia Dortmund – Werder Bremen live auf Sky & WOW im Stream

Fußball heute am Samstag: Bisher hat der BVB alle Widerstände erfolgreich an sich abperlen lassen. Ob dies nun auch gegen den Aufsteiger gelingt? Jedenfalls zählt Borussia Dortmund – Werder Bremen heute Nachmittag ganz sicher zu den attraktiveren Begegnungen am dritten Spieltag. Das zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit, weil es bei dieser Paarung gerne sehr torreich im Signal Iduna Park zugeht.

Fußball heute: Wann spielt heute der BVB?

Also dürfen Fußballfans am Samstag Nachmittag (20. August 2022) ab 15.30 Uhr sicherlich den einen oder anderen Treffer erwarten. Sofern sie ein Pay TV Abo besitzen. Denn Sky überträgt Borussia Dortmund – Werder Bremen heute live. Entweder in der Einzeloption oder als Bundesliga Konferenz mit den weiteren vier Partien am Nachmittag. Im Stream könnt ihr BVB – Werder heute live auf Sky Go oder WOW TV sehen. Bei letzteren handelt es sich um den neuen Streamingdienst von Sky.

Wird BVB – Werder Bremen heute live im Free TV übertragen?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 20.08.2022 15:30 Borussia Dortmund Vorschau Werder Bremen 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 Bayer Leverkusen -:- 1899 Hoffenheim 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 VfL Wolfsburg -:- FC Schalke 04 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 FC Augsburg -:- 1. FSV Mainz 05 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 VfB Stuttgart -:- SC Freiburg 3. Spieltag 20.08.2022 18:30 1. FC Union Berlin -:- RB Leipzig 3. Spieltag

Also wird Dortmund – Bremen heute live im Free TV nicht übertragen. Die Rechte liegen bei Sky. Aber es bleibt ja immer noch die Borussia Dortmund – Werder Bremen Zusammenfassung in der ARD Sportschau. Die beginnt heute um 18 Uhr und wird von Jessy Wellmer moderiert. Unter anderem mit den BVB – Werder Bremen Highlights und allen anderen Partien vom dritten Bundesliga Spieltag am Samstag Nachmittag, die die ARD auch im Livestream oder in der Sportschau App zeigt.

Borussia Dortmund – Werder Bremen: Wer gewinnt?

Der Aufsteiger reist noch ohne Niederlage in den Westen. 2:2 endete der Auftakt am ersten Bundesliga Spieltag beim VfL Wolfsburg wie auch die Partie gegen den VfB Stuttgart. Im hohen Norden erinnern sie sich vor allem gerne an zwei Pokalspiele gegen die Westfalen. Jeweils im Achtelfinale gewann der SVW in der Saison 2019/20 mit 3:2 im Weserstadion und schaltete Dortmund 2018/19 nach dramatischen 120 Minuten im Elfmeterschießen aus. In der Bundesliga allerdings waren Erfolgserlebnisse bei den Schwarzgelben eher rar gesät. Nur eines der letzten 14 Gastspiele im Ruhrgebiet gewannen die Grün-Weißen. 2017/18 hieß der Entstand 2:1 für die Hanseaten.

Und ehe Borussia Dortmund – Werder Bremen heute live über die Bühne geht, sind noch einige weitere Statistiken sehr aufffällig. Zum einen stellte der BVB in der abgelaufenen Saison mit satten 53 Heimtoren tatsächlich eine besser Offensive als Rekordmeister Bayern München. Zum anderen fielen in den letzten sieben Partien zwischen BVB vs. Werder Bremen 32 Treffer. Das macht einen Schnitt von weit mehr als vier Tore pro Begegnung. Den letzten Vergleich im Signal Iduna Park entschieden die Westfalen mit 4:1 sehr klar für sich. Mal schauen, wie BVB – Bremen heute endet. Jedenfalls startete die Borussia mit Siegen gegen Bayer Leverkusen (1:0) und beim SC Freiburg (3:1) perfekt in die Saison.

SAMSTAG, 20.08.2022

15.30 Uhr SKY: BVB – Werder Bremen & im Livestream auf WOW und Sky Go

15.30 Uhr SKY: Konferenz aller fünf Partien u.a. mit Dortmund – Bremen

Ab 18 Uhr ARD: Zusammenfassung BVB – Werder im Free-TV in der Sportschau

Ab 23 Uhr ZDF: Zusammenfassungen im Aktuellen Sportstudio

