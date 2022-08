Fußball heute: Bundesliga 4. Spieltag – Wer spielt heute? SC Freiburg – VfL Bochum live auf DAZN

Fußball heute am 26.8.2022: Am vergangenen Sonntag schlossen die Bochumer die dritte Runde ab und kamen ganz übel mit 0:7 gegen den FC Bayern München unter die Räder. Den vierten Bundesliga Spieltag eröffnet der Club aus dem Ruhrgebiet jetzt am Freitag (26. August 2022) mit seiner Begegnung im Schwarzwald. Ab 20.30 Uhr wird SC Freiburg – VfL Bochum heute live auf DAZN übertragen. Für die Breisgauer ist das dann die Chance, den bereits dritten Sieg einzutüten.

Schlimmer kann es am vierten Bundesliga Spieltag jedenfalls kaum noch kommen für den VfL. Einmal abgesehen davon, dass den Bochumern nun ein absoluter Fehlstart droht. Denn die Blau-Weißen stehen noch ohne jeden Punktgewinn am Tabellenende der 1. Liga. Seinen Auftakt verlor Bochum gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 1:2. Im ersten Auswärtsspiel der Saison 2022/23 verspielte der VfL dann eine 2:0-Führung in Sinsheim. 1899 Hoffenheim ging am Ende als 3:2-Sieger vom Feld. Und nach der 0:7-Klatsche gegen die Bayern werden sich alle Fans bei SC Freiburg – VfL Bochum heute live davon überzeugen können, ob es die Westfalen endlich besser lösen.

Doch das wird kein Spaziergang im schönen Schwarzwald. Denn die Freiburger siegten zum Auftakt mit 4:0 sehr deutlich beim FC Augsburg. Die Mannschaft von Christian Streich setzte sich auch am letzten Wochenende im Derby beim VfB Stuttgart knapp mit 1:0 durch. Somit mischt der Sport-Club mit sechs Punkten direkt wieder vorne mit. Ein Sprung nach fast ganz oben in der Bundesliga Tabelle würde mit dem ersten Heimsieg im Europa Park Stadion gelingen.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 26.08.2022 20:30 SC Freiburg -:- VfL Bochum 4. Spieltag

Die Auflösung dazu liefert heute der Streamingdienst Anbieter DAZN ab 20.30 Uhr. Denn dort wird SC Freiburg – VfL Bochum heute live übertragen. DAZN hält die Rechte sowohl für die Bundesliga Spiele am Freitag Abend wie auch für die Begegnungen am Sonntag.

Schon den zweiten Spieltag eröffneten die Breisgauer an einem Freitag. Lange Zeit waren sie da die bessere Mannschaft gegen Borussia Dortmund und führten auch lange mit 1:0. Ein Patzer von Keeper Mark Flekken leitete dann allerdings mit dem Ausgleich die Wende ein, und der BVB gewann diese Begegnung doch noch mit 3:1.

Die Vorberichte starten bei SC Freiburg – VfL Bochum heute schon um 19.45 Uhr bei DAZN. Moderator ist Alex Schlüter, der unterstützt wird von seinem Experten Sebastian Kneißl. Um 20.30 Uhr wird Freiburg gegen Bochum live angepfiffen. Kommentieren wird die Begegnung aus dem Europa Park Stadion dann Jan Platte.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Die Paarung SC Freiburg – VfL Bochum ist heute erst der Anfang. Denn der vierte Bundesliga Spieltag wird am Samstag (27. August 2022) mit fünf Partien am Nachmittag ab 15.30 Uhr fortgesetzt. Unter anderem empfängt dann Hertha BSC Borussia Dortmund. Das Topspiel am Abend überträgt Sky ab 18.30 Uhr: Der FC Bayern München erwartet Borussia Mönchengladbach.

Und am Sonntag (28. August 2022) ist dann wieder DAZN an der Reihe. Mit den Begegnungen Köln gegen Stuttgart sowie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live aus dem Weserstadion. Da sind wir natürlich gespannt, ob die Grün-Weißen als Aufsteiger weiter ungeschlagen bleiben. Zumal die Eintracht noch auf ihren ersten Sieg wartet.

FREITAG, 26.08.2022

20.30 Uhr DAZN: SC Freiburg – VfL Bochum live im Stream

