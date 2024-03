Fußball heute RTL live: Europa League mit Leverkusen & Freiburg

Die Europa League zieht einmal mehr die Aufmerksamkeit der deutschen Fußballwelt auf sich, denn mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg stehen zwei deutsche Klubs kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Während Lerverkusen in Aserbaidschan nur 2:2 spielte, gewann der SC Freiburg zu Hause gegen den englischen Club Westham United. Heute finden die Rückspiele statt. RTL überträgt ab 21 Uhr Leverkusen gegen Qarabag im Free-TV, um 18:45 Uhr spielt der SC Freiburg in England bei Westham. Dieses Spiel wird nur im Pay-TV auf RTL+ gezeigt.

Inmitten dieser fesselnden Fußballlandschaft können sich Fans auf ein besonderes Erlebnis freuen! Leverkusen wird im Free-TV übertragen, exklusiv auf RTL+. Nils Petersen, ein Name, der vielen Fußballfans durch seine Verdienste als Spieler bekannt ist, wird dieses Spiel kommentieren. Seine Einsichten und Expertisen werden sicherlich einen zusätzlichen Reiz für die Zuschauer darstellen.

Am heutigen Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League, das exklusiv im Free-TV auf RTL übertragen wird. Bayer 04 Leverkusen tritt gegen Qarabag FK an, nachdem das Hinspiel mit Spannung bis zur letzten Minute beobachtet wurde, wo Leverkusen ein Unentschieden erst in letzter Sekunde sichern konnte.

Moderation und Kommentatoren:

Die Übertragung beginnt um 20:45 Uhr live aus der BayArena.

Laura Papendick führt als Moderatorin durch den Abend, unterstützt vom Experten Lothar Matthäus.

Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren das Spielgeschehen.

Weitere Sendungen:

Vor dem Fußballmatch strahlt RTL ab 20:15 Uhr die Spielshow „Blamieren oder Kassieren“ aus.

Prominente Gäste wie Michael Mittermeier und Claude-Oliver Rudolph werden ihr Wissen unter Beweis stellen.

RTL+ Angebote:

Für Fans, die nach mehr suchen, bietet RTL+ eine Vielzahl an Top-Paarungen des Spieltages an, darunter Begegnungen von Teams wie dem FC Liverpool, AC Mailand und Benfica Lissabon.

Technische Details:

Das Spiel wird in UHD produziert und ist ebenfalls auf RTL UHD zu sehen.

Für weitere Details können Interessierte die Seite rtl-uhd.de besuchen.

Premiere auf RTL+: Nils Petersen kommentiert Freiburg im Einzelstream

Der SC Freiburg steht in London vor einem historischen Moment: das Team hat die Möglichkeit, zum ersten Mal das Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs zu erreichen. Sie treten gegen die amtierenden Conference-League-Sieger West Ham United an, nachdem sie im Hinspiel mit einem knappen 1:0-Erfolg den Grundstein für diese Chance gelegt haben.

Nils Petersen, ein ehemaliger Spieler des SC Freiburg, wird sein Debüt als Kommentator auf RTL+ geben. Er wird das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel zusammen mit Cornelius Küpper begleiten und seine Einschätzungen teilen.

RTL+ bietet exklusiv die Berichterstattung von acht ausgewählten Top-Spielen, darunter die spannende Begegnung in London. Beginnend um 18:15 Uhr können die Spiele einzeln oder als Teil von Konferenzen um 18:45 Uhr und 21:00 Uhr verfolgt werden.

In der Spieltagsshow „Matchday“ analysieren Felix Kroos und Nils Petersen, gemeinsam mit Anna Kraft, die wichtigsten Spiele des Tages. Jessica Matyschok bringt als Community Host die Online-Diskussionen in die Sendung ein und sorgt für eine interaktive Atmosphäre.

Die Achtelfinal-Hinspiele am 14. März im Überblick (Anstoß, Kommentator):

Auf RTL wird das Match zwischen Bayer 04 Leverkusen und Qarabag FK um 21:00 Uhr von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.

Bei RTL+ finden sich zur selben Uhrzeit spannende Begegnungen: Bayer 04 Leverkusen tritt mit den Stimmen von Robby Hunke und Patrick Helmes gegenüber Qarabag FK an, während Klaus Veltman in der Konferenzschaltung berichtet. Der FC Liverpool empfängt Sparta Prag mit Kommentierung durch Alexander Klich und Ansgar Brinkmann; Michael Born übernimmt die Konferenz. Aston Villa steht gegenüber Ajax Amsterdam im Wettstreit, begleitet durch Julian Engelhard und Philip Konrad. Brighton & Hove Albion kreuzt mit AS Rom die Klingen, hier führen Alexander Küpper und Peter Reichert durchs Spiel.

Die früheren Spiele um 18:45 Uhr umfassen West Ham United gegen SC Freiburg, kommentiert von Cornelius Küpper und Nils Petersen, und Tim Hemmrich in der Konferenz. FC Villarreal trifft auf Olympique Marseille mit Stefan Galler und Stefan Fuckert am Mikrofon. Glasgow Rangers gegen Benfica Lissabon wird von Christoph Stadtler und Oliver Seidler kommentiert. Schließlich übertragen Rene Langhoff und Jürgen Schmitz das Duell zwischen Slavia Prag und AC Mailand.