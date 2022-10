Fußball heute RTL live Europa League * Conference League * Liveticker & Ergebnisse * Union, Freiburg, Köln

Heute am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, sind 3 deutsche Teams in der Europa League und der Europa Conference League unterwegs. Um 18:45 Uhr spielt Partizan gegen den 1.FC Köln und Nantes gegen den SC Freiburg, um 21 Uhr spielt Union Berlin gegen Malmö. Außerdem sind heute Top-Teams wie ManU, Arsenal, AS Rom und Feyenoord am Start. Insgesamt gibt es heute 32 Europapokalspiele, die bei RTL+ gestreamt werden.

4. Spieltag der Europa League und der Europa Conference

4. Spieltag der Europa League und der Europa Conference FC Nantes gegen SC Freiburg um 18:45 Uhr

FC Nantes gegen SC Freiburg um 18:45 Uhr Partizan Belgrad gegen 1. FC Köln um 18:45 Uhr

Partizan Belgrad gegen 1. FC Köln um 18:45 Uhr Union Berlin gegen Malmö FF um 21 Uhr

Union Berlin gegen Malmö FF um 21 Uhr Live-Übertragungen der Spiele bei RTL+

Live-Übertragungen der Spiele bei RTL+ Konferenz und Einzelspiele bei RTL+

FC Nantes gegen SC Freiburg – Gewinnt Freiburg auch in Nantes?

Der SC Freiburg gewann am 3. Spieltag den Vergleich mit Nantes 2:0. Heute könnte der SCF in Nantes den nächsten Sieg holen und damit die Qualifikation für die K.O-Runde fast sichern. Falls Freiburg gewinnt, haben sie 6 Punkte Vorsprung und ein viel besseres Torverhältnis als der Tabellendritte in Europa-League-Gruppe G.

Freiburg ist heute Favorit gegen Nantes. Die Breisgauer haben eine Siegquote von 1.95. Außerdem kommt Nantes auf eine 3.70. Das Spiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen und wird auf RTL+ gestreamt.

Partizan Belgrad gegen 1. FC Köln– Gelingt Köln die Wiedergutmachung?

Der 1. FC Köln musste nach der 0:1-Niederlage gegen Belgrad am 3. Spieltag die Tabellenführung abgeben. Nun liegt der Effzeh mit 4 Zählern hinter Partizan und Nizza in Europa-Conference-League-Gruppe D. Ein Sieg heute ist sehr wichtig, denn sonst wird es schwer mit dem Weiterkommen.

Das Spiel Partizan gegen Köln wird nahezu ausgeglichen. Köln hat bei den Buchmachern eine Wettquote von 2.20 auf Sieg. Außerdem hat Partizan eine 2.80. Das Spiel beginnt um 18:45 Uhr, Livestream ist auf RTL+.

Malmö FF gegen Union Berlin – Kann Union wieder gewinnen?

Union Berlin holte am 3. Spieltag gegen Union die ersten Punkte der Europa-League-Saison. Union hat gute Chancen aufs Weiterkommen, falls sie heute den nächsten Dreier einfahren. Derzeit liegt Union mit 3 Punkten hinter Saint-Gilles (9 Punkte) und Braga (6 Punkte) auf dem dritten Platz in Gruppe D.

Union gilt heute als hoher Favorit gegen Malmö bei einer Wettquote von 1.34 auf Sieg. Hingegen hat Malmö nur eine 9.25 und hat nur geringe Chancen. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Die Live-Übertragung ist bei RTL+.

4. Spieltag der Europa League und Conference League: Wer spielt heute in den anderen Gruppen?

In der Europa League sind heute einige Top-Teams aktiv. Um 18:45 Uhr spielen Bodö/Glimt gegen Arsenal und Real Betis gegen AS Rom. Außerdem spielen um 21 Uhr Manchester United und Omonia Nikosia sowie Trabzonspor und AS Monaco gegeneinander.

In der Europa Conference League hat der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer ein Spiel mit West Ham gegen Anderlecht. Weiterhin spielt AC Florenz mit Top-Stürmer Vlahović gegen Hearts of Midlothian.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 13. Oktober 2022 kommen die Spiele der Europa League und Europa Conference League bei RTL+ im Stream. Hier sind die Kommentatoren einiger Spiele: