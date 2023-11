RTL live heute Europa League Ergebnisse: SC Freiburg & Bayer 04 Leverkusen

In der Europa League konnten in den letzten Saison deutsche Mannschaften weit kommen, Eintracht Frankfurt holte sogar den Titel. In dieser Saison sorgen der SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen für Furore auf der internationalen Bühne. Heute geht es in den vierten Spieltag. Während Freiburg seine Gegner in der Europa League herausfordert, kämpft Eintracht Frankfurt in der Conference League um Punkte. Der vierte Spieltag heute bringt entscheidende Duelle, und die Fans können live dabei sein, denn RTL überträgt die Spiele im Free-TV und Stream. Auf RTL läuft ab ab 21 Uhr SC Freiburg – TSC Backa Topola, auf RTL+ ab 18:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen.

Der SC Freiburg steht vor einem Spiel, das auf dem Papier als sicherer Gewinn gilt. In der Europa League begegnen sie am 4. Spieltag erneut dem Team von Backa Topola, das momentan am unteren Ende der Gruppe A steht. Angesichts der starken Konkurrenz durch West Ham United, den aktuellen Champions der Europa Conference League, ist jeder Zähler für die Breisgauer von großer Bedeutung. RTL hält das exklusive Übertragungsrecht für dieses Match und wird die Begegnung am 9. November live ab 20:45 Uhr direkt aus dem Europa-Park Stadion in Freiburg senden, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Die Freiburger, trainiert von Christian Streich, konnten das erste Aufeinandertreffen mit Backa Topola bereits mit 3:1 für sich entscheiden. Die Übertragung, kommentiert von Marco Hagemann und Steffen Freund, wird auch in UHD auf RTL UHD angeboten und verspricht damit ein hochauflösendes Seherlebnis.

Sender Uhrzeit Begegnung RTL 21:00 Uhr SC Freiburg – TSC Backa Topola RTL+ 18:45 Uhr Qarabag FK – Bayer 04 Leverkusen RTL+ 21:00 Uhr HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt RTL+ 18:45 Uhr Ajax Amsterdam - Brighton & Hove Albion FC RTL+ 18:45 Uhr Toulouse FC - FC Liverpool RTL+ 21:00 Uhr SC Freiburg – TSC Backa Topola RTL+ 21:00 Uhr West Ham United - Olympiakos Piräus RTL+ 21:00 Uhr AEK Athen – Olympique Marseille RTL+ 21:00 Uhr Glasgow Rangers – Sparta Prag

Die Europa League ist bekannt für ihre spannenden Begegnungen und auch dieses Mal hält der 4. Spieltag, was er verspricht. Der SC Freiburg, unter der Leitung des charismatischen Christian Streich, empfängt den serbischen Club Backa Topola. Ein Spiel, das nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im TV auf RTL und im RTL+ Stream für Spannung sorgt.

Nicht nur Freiburg, sondern auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ziehen Fußballfans in ihren Bann. Auf RTL+ können Anhänger der Bundesliga-Clubs die Spiele ihrer Favoriten und weitere Top-Matches der UEFA-Wettbewerbe verfolgen – ein exklusives Erlebnis mit Expertenanalysen und Community-Interaktion.

