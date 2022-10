Fußball heute RTL live: 1. FC Köln, SC Freiburg & Union Berlin in der Europa League

Showdown um das Achtelfinalticket im Europapokal heute Abend! Mit einer Bilanz von 12 Punkten nach vier Spielen geht der SC Freiburg mit einer komfortablen Ausgangslage in das vorletzte Gruppenspiel. Gelingt den Breisgauern mit einem Sieg die direkte Qualifikation für das Achtelfinale? Exklusiv im Free-TV präsentiert RTL am 27. Oktober den 5. Spieltag der UEFA Europa League mit der Partie SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus. Moderatorin Laura Papendick meldet sich gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle um 20.15 Uhr aus dem Europa-Park-Stadion. Außerdem auf RTL+: Während der 1. FC Union Berlin mit dem Achtelfinale plant, ringt der 1. FC Köln um das Weiterkommen. Eingerahmt werden die Europapokalabende auf RTL+ von der Spieltagsshow „Matchday“ donnerstags ab 18.15 Uhr, mit Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann.

RTL live heute: SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus

Als Tabellenführer geht der SC Freiburg heute ins Spiel gegen die Griechen – mit einem weiteren Sieg wäre man schon in der nächsten Runde. Um 21 Uhr überträgt RTL das Spiel live im Free-TV.

RTL+ live heute: 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga



Union kann heute gegen Braga mit einem Sieg den 2.Tabellenplatz erreichen, sollte Malmö gegen Gilloise gewinnen, wäre am letzten Spieltag sogar noch der Gruppensieg drin. Dann könnte man schon an die k.o.Phase denken. Ab 18:45 Uhr geht es los auf RTL+.

RTL+ live heute: 1. FC Slovacko 1. FC Köln

In der Conference League steht Köln in der Gruppe D nach vier Spieltagen nur auf Platz 3, gegen den Punktgleichen Gegner wäre man aber oben dran. Ab 18:45 Uhr geht es los auf RTL+.

RTL Spielplan heute UEFA Europa League

Die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League am 27.10. live bei RTL/RTL+: