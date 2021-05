Fußball heute * ARD Livestream * Update Aufstellungen * DFB Pokalfinale BVB gegen Leipzig

Fußball heute Abend: Wer spielt heute Abend im DFB Pokal?

Fußball heute: Heute Abend um 20:45 Uhr findet im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig vor leeren Rängen statt. Wer wird die Nummer 2 im deutschen Fußball und holt sich den DFB-Pokal, nachdem der FC Bayern München schon Deutscher Meister 2021 wurde?

Heute Abend findet das DFB Pokalfinale zwischen dem BVB und RB Leipzig vor leeren Rängen statt. Es ist das 2.Mal, dass der Pokal in der Pandemie vergeben wird – ohne Fans und ohne Feierlaune nach dem Spiel. Vieles ist anders heute Abend in Berlin. Es ist Donnerstag, statt Samstag, das Spiel wird auch erst um 20:45 Uhr angepfiffen statt um 20 Uhr (Ard Live im Free-TV und ARD Livestream). Die Nationalhymne kommt nur vom Band und wer den DFB-Pokal übergibt ist auch noch nicht klar. Heute Abend ist alles anders, wir sagen dir, was alles!

Clash der Kulturen: Retortenclub oder Traditionsverein?

Nachdem der FC Bayern München heute Abend nicht im DFB-Pokalfinale steht, kämpfen der BVB und RB Leipzig um Platz 2 in Fußballdeutschland. Keine Autokorsos heute Abend um den Borsigplatz wenn der BVB den Pott holt, keine Feiern in der Leipziger Innenstadt. Am letzten Bundesliga-Spieltag gab es ein 3:2 für Dortmund, heute Abend also die direkte Revanche. Dabei war Shooting-Star Erling Haaland gar nicht dabei. Heute Abend wird er auf Torejagd gehen – 25 Saisontore erzielte er, mehr als die gesamte Leipziger Offensive. Denn mit Forsberg (7 Tore), Poulsen (5 Tore), Sabitzer (7 Tore) und Olmo (5 Tore), könnte der Norweger Haaland den RB Leipzig auf Platz 3 schießen.

Die Aufstellungen heute Abend im DFB Pokal

Leipzigs Julian Nagelmann konnte die Pleiteserie Leipzigs nicht stoppen: Nach dem 2:3 am Wochenende gab es nun sieben sieglose Spiele gegen Dortmund. Wird es heute anders laufen? Die Aufgabe wird noch größer, wenn Haaland zurück in die Elf des BVBs kehrt.

Update 19:50 Uhr Die Aufstellungen sind da! Haaland wird spielen!

So werden die Teams heute Abend auflaufen:

BVB: Bürki – Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszcek – Can – Dahoud, Bellingham – Sancho, Reus, Haaland

Leipzig: Gulasci – Halstenberg, Upamecano, Klostemann, Mukiele – Sabitzer, Haidara, Kampl – Olmo, Sörloth, Hwang

Zusammenfassung DFB Pokal heute Abend Das DFB Pokalfinale wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Das DFB Pokalfinale wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Die ARD überträgt im Free-TV und im Livestream

Die ARD überträgt im Free-TV und im Livestream Keine Zuschauer im Stadion, lediglich Delegationen der beiden Mannschaften

Keine Zuschauer im Stadion, lediglich Delegationen der beiden Mannschaften Schiedsrichter wird Felix Brych sein – ein Münchner!

Schiedsrichter wird Felix Brych sein – ein Münchner! Bundestrainer Jogi Löw wird im Stadion sein.

Löw scoutet seine Nationalspieler

Der Bundestrainer wird im Stadion sein und seinen Schützlingen auf die Finger schauen, schließlich ist nächste Woche am 19.Mai die EM-Kaderbenennung. Mit Mats Hummels als möglicher Rückkehrer stehen bei BVB noch drei Nationalspieler auf dem Platz: Dahoud, Can und Reus, bei Leipzig sind dies Klostermann und Halstenberg.

Was ist alles anders im DFB Pokal heute Abend?

Statt 20 Uhr wird erst um 20:45 Uhr angepfiffen – Wegen der erhöhten Aufmerksamkeit der Nachrichtenlage wollte die ARD die Tagesschau nicht früher senden und bat um eine Verlegung der Anstoßzeit.

Wegen dem engen Terminplan findet das Finale heute statt und nicht am Samstag nach dem Bundesligafinale – die Champions League wird dann ihr Finale spielen, durch die kommende Fußball-Europameisterschaft wird die Nationalmannschaft auch schon am 28.5. ins Trainingslager gehen.

Ohne Zuschauer, auch ohne geimpfte Zuschauer! In Berlin sind keine Veranstaltungen erlaubt wegen der Bundesnotbremse. Lediglich Delegationen der beiden Mannschaften dürfen ins Stadion.

Der DFB Pokal im Free-TV bei der ARD und im ARD Livestream



Die ARD überträgt im Free-TV als auch im Internet als Livestream mit einer Vor-Berichterstattung ab 20:15 Uhr, um 20:45 Uhr ist Anpfiff. Matthias Opdenhövel wird mit ARD-Experte und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger aufs Spiel einstimmen, das Spiel wird Florian Naß kommentieren.