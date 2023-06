Fußball heute im ZDF live * 3:3 * Wer überträgt Länderspiel Deutschland – Ukraine?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute – am Montag, den 12. Juni 2023, um 18:00 Uhr – das 1000. Länderspiel der Geschichte. Der Gegner Deutschlands beim Benefizspiel in Bremen ist die ukrainische Nationalmannschaft. Die Live-Übertragung ist bei ZDF im TV und im Internet mit Anpfiff um 18 Uhr. Nach dem wichtigen Ukraine-Test spielt Deutschland noch gegen Polen und Kolumbien. Um 17:35 Uhr geht die TV-Übertragung los. Hier die Aufstellungen heute.



Update 20 Uhr – Nach 90 Minuten trennen sich beide Teams mit 3:3. Füllkrug trifft schon nach 6 Minuten, danach schießen die Ukrainer gleich drei Tore zum 1:3. Erst Havertz in der 83. und Kimmich per Elfer in der 91. retten die Ehre im 1000. Länderspiel.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem bedeutsamen Testspiel gegen die Ukraine in den Fußball-Sommer. Deutschland gegen Ukraine ist gleichzeitig ein Jubiläum für die deutsche Nationalmannschaft und ein Benefizspiel für die Ukraine. Außerdem ist die ungewöhnliche Anstoßzeit am Montag im Vorabendprogramm interessant.

Das ist die deutsche Aufstellung

12 Kevin Trapp, 2 Antonio Rüdiger, 3 David Raum, 4 Matthias Ginter, 6 Joshua Kimmich (K), 8 Leon Goretzka, 9 Niclas Füllkrug, 15 Nico Schlotterbeck, 17 Julian Brandt, 19 Leroy Sané, 25 Marius Wolf

Wo kommt Deutschland gegen Ukraine live in TV und Stream?

Am 12. Juni 2023 treffen Deutschland und die Ukraine in einem Fußballspiel-Freundschaftsspiel aufeinander. Das Spiel beginnt um 18:00 Uhr. Die Übertragung erfolgt auf dem TV-Sender ZDF und auch im Internet in der Mediathek des ZDF. Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Sendung, während Oliver Schmidt als Kommentator das Spielgeschehen beschreibt. Sandro Wagner wird als Experte seine Einschätzungen zum Spiel abgeben. Das Spiel findet im Wohninvest Weserstadion in Bremen statt. Fußballfans können sich auf eine interessante und geschichtsträchtige Partie freuen, die live im ZDF zu sehen sein wird.

Wer läuft für Deutschland gegen Ukraine in der Startelf auf?

Die Startelf von Deutschland gegen die Ukraine wird mit Spannung erwartet. Bundestrainer Hansi Flick wird die offizielle Startelf allerdings erst kurz vor dem Spielbeginn bekannt geben. Bisher ist bekannt, dass Flick wahrscheinlich wieder auf ein System mit Doppelspitze setzen wird. Dabei wird man ein Sonder-DFB-Trikot mit einer goldenen 1000 tragen. Die Trikots werden nach dem Spiel für einen guten Zweck versteigert.

Die Nationalspieler Süle, Gnabry, Götze und Müller sind gegen die Ukraine nicht dabei. Allerdings sind Rüdiger, Gündogan, Sané, Brandt, Klostermann, Henrichs, Gosens und Hofmann wieder im Kader.

Mit Kehrer, Gündogan und Gosens gibts 3 Spieler im Kader, die erst mit Verspätung anreisen und deswegen wahrscheinlich gegen Ukraine eher auf der Bank sitzen. Die Spieler waren noch im Conference League und Champions League Finale unterwegs und können demnach erst später ankommen.

Kapitän und Torhüter Neuer fehlt immer noch verletzt, sodass heute Kevin Trapp in der Startelf stehen könnte – es wäre Trapps erster Einsatz seit 2020.

Der Bundestrainer möchte gegen Ukraine einen offensiven Fußball sehen. Außerdem kündigte Flick eine Abkehr von der Viererkette an: „Wir möchten unsere Gegner mit Offensivpower unter Druck setzen und gleichzeitig mit der Dreierkette defensiv kompakt stehen.“

Deutschland gegen Ukraine ZDF Live 12.06.2023 – 18 Uhr

