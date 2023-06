Fußball Länderspiel heute * 3:3 Deutschland gegen Ukraine im ZDF Live & Livestream

Heute – am Montag, den 12. Juni 2023 – spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Das Spiel wird als Benefizspiel des DFB ausgetragen, der damit ein Statement für ein friedliches Zusammenleben setzt. Darüber hinaus hat das Testspiel eine besondere historische Bedeutung, denn es ist das 1000. Länder-Spiel der deutschen Nationalmannschaft – nach England, Argentinien, Brasilien und Südkorea wird der DFB zum 5. Verband mit 1000 Spielen. Natürlich zählt beim Länderspiel in Bremen aber vor allen Dingen das Sportliche. Vor allem Stürmer Füllkrug wird wieder im Blickpunkt stehen, der Werder Bremen im Sommer verlassen könnte. Das Live-Spiel hat eine etwas ungewöhnliche Anstoßzeit um 18:00 Uhr. Die Zuschauer an den heimischen Bildschirmen können die Begegnung live im ZDF verfolgen. Hier die Aufstellungen heute.



Update 20 Uhr – Nach 90 Minuten trennen sich beide Teams mit 3:3. Füllkrug trifft schon nach 6 Minuten, danach schießen die Ukrainer gleich drei Tore zum 1:3. Erst Havertz in der 83. und Kimmich per Elfer in der 91. retten die Ehre im 1000. Länderspiel.

Die offizielle Aufstellung ist da. Laut dfb.de spielt diese Startelf:

12 Kevin Trapp, 2 Antonio Rüdiger, 3 David Raum, 4 Matthias Ginter, 6 Joshua Kimmich (K), 8 Leon Goretzka, 9 Niclas Füllkrug, 15 Nico Schlotterbeck, 17 Julian Brandt, 19 Leroy Sané, 25 Marius Wolf

Knapp ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 startet die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die EM im eigenen Land mit einem Testspiel gegen einen schwächeren Gegner, die ukrainische Nationalmannschaft. Allerdings gabs bei der Kadernominierung für das Länderspiel von Hansi Flick einige Überraschungen, denn erfahrene Stammspieler fehlen – Müller, Gnabry, Götze und Süle sind nicht dabei. Trotzdem sollte das deutsche Team stark genug sein, um den Fans heute einen Sieg und sogar einen guten Auftritt zu zeigen.

Deutschland Länderspiel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußballspiel-Freundschaftsspiel Deutschland gegen Ukraine kann man im Fernsehen auf dem TV-Sender ZDF und online in der Mediathek des ZDF sehen. Das Länderspiel findet am Montag, den 12. Juni 2023, statt und beginnt um 18:00 Uhr. Die Sendung auf dem ZDF beginnt um 17:35 Uhr und wird von Katrin Müller-Hohenstein moderiert. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt. Als Experte wird Sandro Wagner mit von der Partie sein.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Das Fußballspiel Deutschland gegen Ukraine ist am 12.6.23 das einzige wichtige Spiel. Weiterhin spielt noch Marokko ein Freundschaftsspiel – diverse Ligen weltweit, wo die Saison zum Jahresende schließt, sind ebenfalls aktiv.

Länderspiel: Deutschland gegen Ukraine

Das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine hat eine Bedeutung, die neben dem sportlichen Aspekt auch Teile der Politik berührt. Das liegt zum einen am Charakter als Benefizspiel für die Ukraine, andererseits aber auch am Spielort Bremen, denn Bremer Senat und der DFB befinden sich in einem Rechtsstreit um die Kosten für Polizeieinsätze. Im Zuge dessen hatte der DFB dem Standort Bremen sogar bereits ein Länderspiel entzogen – heute gibts die Rückkehr.

Außerdem feiert die deutsche Nationalmannschaft heute das 1000. Länderspiel der Geschichte. Bisher holte Deutschland 578 Siege, 207 Remis und 214 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 2250:1174.

Im Sonder DFB-Trikot gegen die Ukraine

Der DFB wird in einem Sondertrikot auflaufen, welches nach dem Spiel für die Ukraine versteigert werden soll. Es zeigt eine goldene 1000 unter dem DFB-Logo.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit auf einen Sieg gegen die Ukraine. Die Wettquoten sind dementsprechend deutlich mit einer Siegquote von 1.32 für Deutschland und einer 7.75 für die Ukraine. Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert (900,5 Millionen Euro) als die Ukraine (259,5 Mio. Euro) und die bessere Länderspielbilanz. In 8 Spielen gegen die Ukraine holte Deutschland 5 Siege und 3 Remis.

Wer spielt heute für Deutschland?

Der Bundestrainer Hansi Flick wird heute einige Änderungen vornehmen, die nicht nur personelle Entscheidungen betreffen. Einerseits soll die Nationalmannschaft weiterhin mit einer Doppelspitze agieren, die von Füllkrug und Werner besetzt wird. Andererseits wird in der Defensive auf Dreierkette umgestellt. Dabei verzichtet Flick allerdings auf die Dienste von Niklas Süle, der nicht berücksichtigt wurde, weil er sein Potenzial zuletzt nicht ausgenutzt hatte. Die Dreierkette wird wahrscheinlich aus Ginter, Schlotterbeck und Rüdiger bestehen.

Außerdem muss Bundestrainer Flick im Tor weiterhin auf den verletzten Kapitän Manuel Neuer verzichten. Als seine Vertreter stehen ter Stegen und Trapp bereit – möglicherweise erhält Trapp den Vorzug, der seit 2020 nicht mehr den Adler auf der Brust getragen hat. Weiterhin könnten auf den Außenbahnen Wolf und Raum spielen, die zuletzt ihre Sache im Verein ordentlich gemacht haben – allerdings sind sie wahrscheinlich nicht die allererste Option. Im Mittelfeld sind wahrscheinlich Kimmich und Musiala gesetzt. Can könnte mitspielen, aber auch Wirtz, Brandt oder Havertz als offensivere Variante.

Wer spielt heute für Ukraine?

Die Ukraine wird vom legendären Sergiy Rebrov trainiert und spielt in einem 4-2-3-1. Superstar und Kapitän des Teams Yarmolenko (Ex-BVB) fehlt verletzt. Der größte Star der Ukraine ist Chelseas Mudryk, der auf den offensiven Außen zum Einsatz kommt. Insgesamt hat die Ukraine ein junges Team und einige vielversprechende Talente. In der EM 2024 Qualifikation hat die Ukraine eine unlösbare Aufgabe, denn sie müssen in einer Gruppe mit England und Italien mindestens Gruppenzweiter werden.