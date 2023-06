Deutschland Länderspiel Vorschau gegen die Ukraine *** Wann ist das nächste DFB Länderspiel?

Die Fußball-Saison 2022/23 im Vereinsfußball endete zwar gestern mit dem Champions-League-Finale, doch für die Fußball-Nationalmannschaften ist noch lange keine Sommerpause. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sind gleich 3 Länderspiele am 12., 16. und 20. Juni 2023 angesetzt. Den Auftakt macht das Testspiel gegen die Ukraine am Montag – weiterhin geht es gegen Polen und Kolumbien. Außerdem sind zwischen 16. und 20. Juni 2023 noch 53 UEFA-Mitglieder mit ihren Nationalmannschaften in der EM 2024 Qualifikation unterwegs.

Wichtigste Infos zu den Deutschland Testspielen:

Deutschland Testspiele – Wo wird Fußball live übertragen?

Das Benefizspiel Deutschland gegen Ukraine wird am 12. Juni 2023 im ZDF und in der ZDF Mediathek übertragen. Außerdem kommt Polen gegen Deutschland am 16. Juni 2023 auf ARD im TV und im Livestream. Das dritte Testspiel Deutschland gegen Kolumbien kann man am 20. Juni 2023 auf RTL ansehen.

Fußball heute und morgen: Wo kommt Deutschland im TV?

Spiel Anstoßzeit TV Moderator*in Kommentator*in Expert*in Deutschland gegen Ukraine 12.06.2023, 18:00 Uhr ZDF Katrin Müller-Hohenstein Oliver Schmidt Sandro Wagner Polen gegen Deutschland 16.06.2023, 20:45 Uhr ARD Esther Sedlaczek Tom Bartels Bastian Schweinsteiger Deutschland gegen Kolumbien 20.06.2023, 20:45 Uhr RTL Florian König Marco Hagemann Steffen Freund

Vorschau Deutschland gegen Ukraine

Das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine ist das 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und ein besonderer Anlass. Die ungewöhnliche Anstoßzeit um 18:00 Uhr am Montag, den 12. Juni 2023, soll dazu beitragen, dass sich vor allem jüngere Fans das Spiel ansehen können – vielleicht wird das Ukraine-Spiel der Startschuss für eine erfolgreiche EM-Kampagne der Nationalmannschaft mit dem Highlight Europameisterschaft im eigenen Land in 2024.

Weiterhin soll das Länderspiel ebenfalls ein „klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung“ setzen – deswegen wurde die Partie Deutschland gegen die Ukraine als Benefizspiel angesetzt.

Außerdem ist die Rückkehr der Nationalmannschaft nach Bremen beachtenswert, nachdem der Rechtsstreit zwischen dem DFB und Bremen immer noch ungeklärt ist. Auslöser für den Streit war eine Entscheidung des Bremer Senats in 2014 die Polizeikosten an den Fußball-Verband weiterzugeben. Daraufhin entzog der DFB den Bremern ein Länderspiel und machte für 9 Jahre nicht mehr in Bremen halt.

Wer spielt? Wer gewinnt?

Der deutsche Nationalmannschaft wird die Testspiele ohne Süle, Gnabry, Götze und Müller bestreiten. Die Spieler fehlen teilweise wegen verschleppten Verletzungen, aber auch weil sich das DFB-Team mehr von den Spielern erwartet – beispielsweise sei Süle bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Insgesamt gibts 5 Neue im Kader von Bundestrainer Hansi Flick, darunter auch die Rückkehrer Gündogan und Rüdiger. Beim Spielsystem vertraut Hansi Flick wohl weiterhin auf eine Doppelspitze, um den erwartbaren Sieg gegen die Ukraine zu erringen. Bisher holte Deutschland 5 Siege und 3 Remis gegen Ukraine und sollte auch das 9. Spiel wieder erfolgreich gestalten können.

Wann sind die angesetzten Termine für die nächsten drei Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und gegen wen spielen sie?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat drei Länderspiele im Juni 2023 angesetzt. Sie beginnen mit einem Testspiel gegen die Ukraine am Montag, den 12. Juni 2023, um 18:00 Uhr im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Das folgende Spiel ist gegen Polen am 16. Juni, und das letzte Spiel in dieser Reihe ist gegen Kolumbien am 20. Juni.

Welche Besonderheiten zeichnen das bevorstehende Länderspiel gegen die Ukraine aus?

Das Spiel gegen die Ukraine ist ein Meilenstein, da es das 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist. Es ist auch bemerkenswert, da es als Benefizspiel angesetzt wurde, um ein “klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung” zu setzen. Darüber hinaus markiert dieses Spiel die Rückkehr der Nationalmannschaft nach Bremen nach einer Pause von 9 Jahren aufgrund eines anhaltenden Rechtsstreits zwischen dem DFB und Bremen.

Wer wird die kommenden Spiele für die deutsche Nationalmannschaft nicht spielen und warum?

Für die kommenden Testspiele werden Süle, Gnabry, Götze und Müller für die deutsche Nationalmannschaft nicht spielen. Die Gründe variieren von ausbleibenden Verletzungen bis hin zu Leistungserwartungen, die von den Spielern nicht erfüllt wurden. Beispielsweise wurde erwähnt, dass Süle bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Gibt es Änderungen im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Spiele?

Ja, es gibt einige bemerkenswerte Änderungen im Kader für die bevorstehenden Spiele. Bundestrainer Hansi Flick hat fünf neue Spieler in die Mannschaft aufgenommen, darunter die Rückkehrer Gündogan und Rüdiger.

Wo und wann können die Fans die bevorstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft live verfolgen?

Fans können die Spiele live im Fernsehen und im Internet verfolgen. Das Spiel gegen die Ukraine wird am 12. Juni 2023 im ZDF und in der ZDF Mediathek übertragen. Das Spiel gegen Polen am 16. Juni 2023 wird auf ARD im TV und im Livestream gezeigt, und das Spiel gegen Kolumbien am 20. Juni 2023 ist auf RTL zu sehen.