Die EM 2024 Qualifikation geht heute – am Freitag, den 17. November 2023 – mit dem 9. Spieltag in den Gruppen C, E und H weiter. In den Gruppen sind noch 5 EM-Tickets zu vergeben, denn lediglich England hat in Gruppe C die EM-Teilnahme sicher. Weiterhin bangen die italienische und die polnische Nationalmannschaft um die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland. Heute gibt es interessante Länderspiele in allen 3 Gruppen. Insgesamt finden 7 EM-Quali-Spiele statt, die man live auf DAZN anschauen kann. Außerdem spielt die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Estland – um 18 Uhr auf 7MAXX zu sehen.

Dänemark qualifiziert sich für die EM 2024

Update 23 Uhr: Die Fußballnationalmannschaft von Dänemark hat durch ein 2:1 Sieg gegen Slowenien die EM-Endrunde erreicht.

Albanien qualifiziert sich für die EM 2024

Update 21 Uhr: Die Fußballnationalmannschaft von Albanien hat sich trotz eines späten Gegentors für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland qualifiziert. Das Team, trainiert von dem Brasilianer Sylvinho, spielte am Freitag 1:1 gegen Moldau und sicherte sich so einen Platz in der Endrunde 2024 als zwölftes Team. Albanien erzielte die Führung durch einen Elfmeter von Sokol Cikalleshi in der 25. Minute. Ein Ausgleichstreffer von Vladyslav Baboglo in der 87. Minute brachte kurzzeitig Unsicherheit, doch die albanische Mannschaft hielt stand. Dies wird Albaniens zweite Teilnahme an einer EM seit 2016 sein.

Am 17. November 2023, dem 9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, können sich Albanien sowie Slowenien oder Dänemark für die EM 2024 qualifizieren. Der Sieger des direkten Duells Dänemark gegen Slowenien fährt zur EM. Außerdem braucht Albanien gegen Moldau nur noch einen Punkt für die EM-Teilnahme, die ihnen kaum noch zu nehmen ist. Weiterhin hat Italien ein schweres Spiel gegen Angstgegner Nordmazedonien, denn Italien scheiterte in den WM-2022-Playoffs an Nordmazedonien und verpasste dadurch die WM-Teilnahme.

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele am 17.11.2023 in den Gruppen C, E, H

7 Spiele am 17.11.2023 in den Gruppen C, E, H Anstoßzeiten: 16h, 18 Uhr, 20:45 Uhr

Anstoßzeiten: 16h, 18 Uhr, 20:45 Uhr Fußball heute mit Italien, England, Polen, Dänemark

Fußball heute mit Italien, England, Polen, Dänemark Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

9. Spieltag am 17.11.2023

Am 17.11.2023 spielen einige potenzielle EM-Teilnehmer. Die Top-Länderspiele heute sind die Heimspiele von Italien, Polen und Dänemark.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In EM Qualifikationsgruppe C ist die englische Nationalmannschaft bereits sicher qualifiziert. Die Three Lions haben heute ein Heimspiel gegen Malta und werden wahrscheinlich hoch gewinnen. Im 2. Spiel des Tages geht es für die italienische Nationalmannschaft um eine gute Ausgangslage fürs Entscheidungsspiel am 10. Spieltag gegen die Ukraine. Bei einem Sieg der Azzuri gegen Nordmazedonien würde der Mannschaft von Spalletti dann ein Unentschieden zur Qualifikation reichen. Ansonsten braucht Italien gegen die Ukraine dringend einen Sieg. Auf Italiens Team lastet enormer Druck nach der verpassten WM 2022 und der 1:3-Niederlage gegen England im Oktober 2023.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Die EM-Teilnahme des Gruppe-E-Spitzenreiters Albanien ist nur noch Formsache. Im Länderspiel heute gegen Moldau könnte der EM-Debütant seinen ersten Matchball nutzen. Weiterhin geht es im Spiel Polen gegen Tschechien für die Heimmannschaft um alles. Die polnische Nationalmannschaft hofft auf Superstar Lewandowski, der im Oktober wegen einer Knöchelblessur fehlte. Allerdings hat es Polen nicht mehr in der eigenen Hand und könnte heute trotz Sieg die EM verpassen, falls Moldau das Heimspiel gewinnt.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 9. Spieltag in EM-Quali Gruppe H können sich heute Dänemark und Slowenien für die EM 2024 qualifizieren. Dafür brauchen die Nationalmannschaften einen Sieg im direkten Duell gegeneinander. Weiterhin haben die Teams 4 Punkte Vorsprung auf Kasachstan, die noch mit Außenseiterchancen ausgestattet sind. Kasachstan kann sich heute mit einem Sieg gegen San Marino eine gute Ausgangslage verschaffen. Außerdem hofft Kasachstan auf einen Dänemark-Sieg, denn dann gäbe es das Entscheidungsspiel Slowenien gegen Kasachstan am 10. Spieltag.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 17. November 2023 finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt, die um 16, 18 und 20:45 Uhr starten. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Nationalmannschaften wie England, Italien und Polen ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.

DAZN-Kommentatoren am 17.11.2023

England – Malta – Guido Hüsgen

Italien – Nordmazedonien – Uwe Morawe

Polen – Tschechien – Freddie Schulz

Außerdem kommt das EM-Quali-Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Estland um 18 Uhr live auf 7MAXX. Der Rückkehrer und Goalgetter Youssoufa Moukoko steht besonders im Blickfeld.