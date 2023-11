U21-Erfolg in der EM-Quali: Moukoko und Co. sichern wichtigen Sieg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft setzt ihren erfolgreichen EM-Qualifikationskurs fort. Trotz des Fehlens von Karim Adeyemi gewann das Team unter Antonio Di Salvo gegen Estland mit 4:1 (1:0)überzeugend. Die Schlüsselfiguren dieser Partie waren Youssoufa Moukoko, Maximilian Beier und Debütant Rocco Reitz.

EM-Qualifikation: Deutsche U21 schlägt Estland 4:1

EM-Qualifikation: Deutsche U21 schlägt Estland 4:1 Schlüsselspieler: Moukoko, Beier, Reitz

Schlüsselspieler: Moukoko, Beier, Reitz Adeyemi fehlt, Mannschaft bleibt stark

Adeyemi fehlt, Mannschaft bleibt stark Moukokos Treffsicherheit begeistert

Starke Leistung trotz Herausforderungen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung im Spiel gegen Estland, trotz des Fehlens von Karim Adeyemi. Die Mannschaft demonstrierte Geschlossenheit und taktische Reife, die das Fehlen eines Schlüsselspielers ausglich. Die Taktik von Trainer Antonio Di Salvo, die auf eine starke Offensivleistung setzte, ging auf. Die Spieler zeigten sowohl individuelle Klasse als auch ein ausgezeichnetes Mannschaftsspiel.

Der Hoffenheimer Maximilian Beier eröffnete den Torreigen in der 39. Minute. Youssoufa Moukoko, die Lebensversicherung des Teams, traf in der 53. Minute und markierte damit seinen sechsten Treffer in der laufenden EM-Qualifikation. Estland erzielte durch Danil Kuraksin in der 64. Minute einen Anschlusstreffer. Die entscheidenden Tore für Deutschland fielen jedoch durch Rocco Reitz, der in der 88. Minute und in der Nachspielzeit (90.+4) die Überlegenheit des Teams unterstrich und den 4:1-Sieg sicherte​​.

Schlüsselfiguren des Spiels

Youssoufa Moukoko stach mit seinem sechsten Treffer in der laufenden EM-Qualifikation hervor, während Maximilian Beier und der Debütant Rocco Reitz weitere wichtige Akzente setzten. Reitz, der mit einem Doppelpack glänzte, war besonders im Fokus. Ihre Leistungen unterstrichen die Tiefe und Qualität des deutschen Nachwuchsfußballs.

Blick nach vorn

Das nächste Spiel gegen Polen wird für die deutsche U21-Mannschaft entscheidend sein. Mit dem Ziel, sich für die EM 2025 in der Slowakei zu qualifizieren, steht das Team vor einer wichtigen Herausforderung. Der Fokus liegt darauf, die starke Form beizubehalten und die Qualifikation erfolgreich fortzusetzen.