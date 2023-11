EM Quali Ergebnisse: Ungarn und Slowakei für die Fußball EM 2024 qualifiziert

In einer packenden Fußballnacht voller Spannung qualifizierten sich Ungarn und die Slowakei für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Ungarn sicherte sich durch ein spätes Eigentor gegen Bulgarien mit 2:2 den entscheidenden Punkt, während die Slowakei mit einer guten Leistung beim 4:2 gegen Island triumphierte. Diese Qualifikationsspiele waren geprägt von taktischem Geschick, unerwarteten Wendungen und Momenten purer Fußball-Leidenschaft. Last-Minute Tore!

Gruppe G: Ungarns Nervenkrimi: Spätes Eigentor sichert EM-Ticket

Gruppe G: Ungarns Nervenkrimi: Spätes Eigentor sichert EM-Ticket Gruppe J: Slowakische Souveränität: 4:2-Erfolg gegen Island

Gruppe J: Slowakische Souveränität: 4:2-Erfolg gegen Island Krawalle in Sofia: Schatten über dem Spiel

Krawalle in Sofia: Schatten über dem Spiel Österreichs Vorbereitung: Sieg gegen Estland

Österreichs Vorbereitung: Sieg gegen Estland Spaniens Triumph: Erfolgreicher Start für Grimaldo

Ungarns Zitterpartie bis zum Schlusspfiff

Die ungarische Nationalmannschaft erlebte in Bulgarien eine wahre Achterbahn der Gefühle. Nachdem Martin Adam die Gäste in der 10. Minute in Führung brachte, kehrte sich das Blatt zunächst gegen sie. Doch ein dramatisches Eigentor von Bulgariens Alex Petkow in der 97. Minute löste bei den Ungarn ekstatische Jubelstürme aus – das Ticket zur EM war gesichert.

Stand: 16.11.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇭🇺 Ungarn 7 4 3 0 13:6 7 14 2 🇷🇸 Serbien 7 4 1 2 13:7 6 13 3 🇲🇪 Montenegro 7 3 2 2 8:8 0 11 4 🇱🇹 Litauen 8 1 3 4 8:14 -8 6 5 🇧🇬 Bulgarien 7 0 3 4 5:11 -7 2

Ergebnisse heute 9. Spieltag am 16.11.2023

Slowakische Dominanz untermauert EM-Ambitionen

Im Kontrast zu Ungarns Zitterpartie stand die beeindruckende Vorstellung der Slowakei. Angeführt von Lukas Haraslin, der mit seinem Doppelschlag in der 47. und 55. Minute brillierte, zeigten die Slowaken eine souveräne Leistung. Der 4:2-Sieg über Island spiegelte ihre Entschlossenheit und fußballerische Reife wider.

Stand: 16.11.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇵🇹 Portugal 9 9 0 0 34:2 32 24 2 ✅ 🇸🇰 Slowakei 9 6 1 2 15:7 8 19 3 🇱🇺 Luxemburg 9 4 2 3 11:18 -7 14 4 🇮🇸 Island 9 3 1 5 17:14 3 10 5 🇧🇦 Bosnien & Herzegowina 9 3 0 6 7:17 -10 9 6 🇱🇮 Liechtenstein 9 0 0 9 1:27 -26 0

Serbiens verpasste Chance und die Gruppe G

Währenddessen verfolgten die serbischen Fans gespannt die Begegnungen in Gruppe G. Eine Niederlage Montenegros hätte ihnen die Qualifikation beschert, doch dieser Plan wurde durch den 2:0-Sieg Montenegros gegen Litauen zunichtegemacht. Die Gruppe bleibt somit weiterhin offen und spannend.

Gewalt überschattet Spiel in Bulgarien

Das Spiel in Sofia wurde von schweren Krawallen überschattet, die dem Fußball seine dunkle Seite zeigten. Rund 2000 Fans gerieten vor dem Stadion mit der Polizei aneinander, was zu mehreren Verletzungen führte. Diese Vorfälle werfen einen Schatten auf eine ansonsten faszinierende Fußballnacht.