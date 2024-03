Heute Abend finden die drei lang erwarteten EM-Playoffs-Spiele statt. Vor allem Polen hofft noch die letzte Chance zu nutzen auf den EM-Zug aufzuspringen – der 35jährige Robert Lewandowski will seine Länderspielkarriere auf der großen Bühne beenden. Wobei dann in der EM-Gruppe D gegen die Niederlande, Frankreich und Österreich es schwer sein wird, die k.o.Runde zu erreichen. Wales muss ohne den großen Gareth Bale, der 2023 im Alter von 33 Jahren seine Karriere beendet hatte, auskommen, ein weiterer Star fehlt in den Reihen. In den beiden anderen Spielen treffen Georgien auf Griechenland und versuchen sich die Ukraine gegen Island durchzusetzen. In Georgien geht es um 18 Uhr los, die beiden anderen Spiele starten um 20:45 Uhr.

Update: Zwischen Georgien und Griechenland steht es nach 90 Minuten 0:0 unentschieden – es geht in die Verlängerung.

Die EM Playoff Spiele heute

Europameisterschaften Qualifikation Georgien 0 0 Griechenland Europameisterschaften Qualifikation Ukraine - - Island Europameisterschaften Qualifikation Wales - - Polen

Georgien trifft auf Griechenland im Playoff-Finale

Am Dienstagabend um 18:00 Uhr findet das Playoff-Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Georgien und Griechenland statt. Dieses Spiel ist eines von drei wichtigen Spielen, die darüber entscheiden, welche Teams die letzten freien Plätze für die kommende Europameisterschaft im Fußball ergattern, die 2024 in Deutschland ausgetragen wird. Der Sieger dieses Spiels qualifiziert sich für die Europameisterschaft und wird in Gruppe F gegen die Mannschaften aus der Türkei, Tschechien und Portugal antreten. Fans können das Spiel live aus dem Boris-Paichadze-Nationalstadion in der georgischen Hauptstadt Tiflis über den Streaming-Dienst DAZN verfolgen.

Unter der Führung ihres Trainers Willy Sagnol konnte sich die Fußballnationalmannschaft von Georgien einen Platz im Finale sichern, indem sie Luxemburg mit einem Ergebnis von 2:0 besiegte. Dieser Sieg wurde teilweise durch eine kontroverse Entscheidung des Schiedsrichters begünstigt. Auf der anderen Seite erreichte Griechenland, unter der Leitung von Trainer Gustavo Poyet, mit einem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Kasachstan das Finale. Aufgrund dieses deutlichen Erfolgs gehen sie als Favoriten in das bevorstehende Spiel gegen Georgien.

Ukraine gegen Island im EM-Play-off-Finale

Am Dienstagabend, den 26. März um 20:45 Uhr, wird das EM-Play-off-Endspiel der Route B zwischen der Ukraine und Island ausgetragen. Der Gewinner dieses Spiels sichert sich einen Platz bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und wird der Gruppe E zugelost, in der bereits Rumänien, die Slowakei und Belgien auf ihren neuen Gegner warten. Die Partie heute findet im Stadion Miejski in Breslau statt und kann live über den Streaming-Dienst DAZN verfolgt werden.

Angeführt von Trainer Sergiy Rebrov wird die ukrainische Fußballnationalmannschaft als der wahrscheinlichere Sieger gegen Island angesehen, obwohl sie im Halbfinale gegen Bosnien-Herzegowina einige Hürden zu überwinden hatten. Island hingegen, trainiert von Age Hareide, hat sich nach einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Israel für das Finale qualifiziert und präsentierte sich in beeindruckender Verfassung. Im Hinblick auf die Vorhersage des Ausgangs des Spiels zwischen der Ukraine und Island, scheint die ukrainische Mannschaft aufgrund der Wettquoten und ihrer besseren Platzierung in der FIFA-Weltrangliste auf Position 24, im Gegensatz zu Islands 73. Platz, im Vorteil zu sein. Auch beim Vergleich des Gesamtmarktwertes der Teams liegt die Ukraine mit 354,5 Millionen Euro deutlich vor Island, das einen Marktwert von 70,7 Millionen Euro aufweist.

Wales gegen Polen Play-off Finale

Am Dienstag, den 26. März, um 20:45 Uhr, stehen sich Wales und Polen im Finale des Play-off-Wegs A gegenüber, um herauszufinden, wer den letzten freien Platz in der Gruppe D der Europameisterschaft 2024 belegen wird. In dieser Gruppe warten bereits starke Teams wie die Niederlande, Österreich und Frankreich. Der Sieger dieses entscheidenden Spiels wird Teil der als „Todesgruppe“ bekannten Gruppe bei der Euro 2024. Fans können das entscheidende Spiel, welches im Cardiff City Stadium ausgetragen wird, live auf dem Streaming-Dienst DAZN mitverfolgen.

In ihren jeweiligen Halbfinalbegegnungen zeigten die Teams aus Wales und Polen beeindruckende Leistungen und konnten sich deutliche Siege sichern. Das walisische Team, geführt von Coach Page, setzte sich mit 4:1 gegen Finnland durch, während Polen unter der Leitung von Trainer Probierz Estland mit einem klaren 5:1 bezwang. Beide Mannschaften gehen daher mit starken Vorstellungen und guten Erfolgsaussichten in das bevorstehende Finale.

Das waren die Halbfinale

Europameisterschaften Qualifikation Georgien 2 0 Luxemburg Europameisterschaften Qualifikation Griechenland 5 0 Kasachstan Europameisterschaften Qualifikation Polen 5 1 Estland Europameisterschaften Qualifikation Israel 1 4 Island Europameisterschaften Qualifikation Bosnien & Herzegovina 1 2 Ukraine Europameisterschaften Qualifikation Wales 4 1 Finnland