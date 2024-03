Fußball heute live: EURO 2024 Qualifikation Play-offs

Schon morgen spitzt sich die Spannung zu, denn zwölf Mannschaften kämpfen in den EURO 2024 Playoff um die letzten drei Plätze für die Fußball-Europameisterschaft, die dieses Jahr in Deutschland stattfindet. Dabei steht nicht nur für Fußballgrößen wie Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski viel auf dem Spiel, sondern auch für kleinere Teams wie Luxemburg, die sich Hoffnungen auf eine Sensation machen. Hier alle Freundschafts-Länderspiele 2024.

Die anstehenden Play-offs sind von entscheidender Bedeutung und werfen zahlreiche Fragen auf, die das Fußballpublikum bewegen: Kann sich eine Mannschaft wie die von Israel oder die Ukraine durchsetzen und einen der begehrten Plätze für das Turnier ergattern? Spannung und sportliche Dramatik sind in dieser Phase der Qualifikation fast garantiert.

Wie funktioniert der Qualifikationsprozess?

In der Qualifikation zur Europameisterschaft wird über drei verschiedene Pfade entschieden, wer sich für das Turnier qualifiziert. Innerhalb jedes Pfades werden drei Halbfinalspiele ausgetragen, die das Teilnehmerfeld von zwölf auf sechs Mannschaften halbieren. Diese sechs Gewinner treten anschließend in drei Finalspielen gegeneinander an. Die Spiele finden am folgenden Dienstag statt. Die erfolgreichen Teams in den Endspielen qualifizieren sich für das europäische Fußballgroßereignis im Sommer. Nur diejenigen, die beide Partien für sich entscheiden, sichern sich einen Platz.

Welche Duelle gibt es?

In Pfad A treffen im Halbfinale zunächst Wales auf Finnland und Polen auf Estland. Der Sieger dieses Turniers wird der bereits auf Frankreich, Österreich und die Niederlande wartenden Gruppe D beitreten. Pfad B sieht die Begegnungen Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine und Israel gegen Island. Der Triumfator wird in die Gruppe E eingegliedert, in der schon Belgien, die Slowakei und Rumänien vertreten sind. Pfad C umfasst Spiele zwischen Georgien und Luxemburg sowie Griechenland und Kasachstan, wobei der Gewinner in der Gruppe F gegen die Türkei, Portugal und Tschechien antreten wird.

Europameisterschaften Qualifikation Georgien - - Luxemburg Europameisterschaften Qualifikation Griechenland - - Kasachstan Europameisterschaften Qualifikation Polen - - Estland Europameisterschaften Qualifikation Israel - - Island Europameisterschaften Qualifikation Bosnien & Herzegovina - - Ukraine Europameisterschaften Qualifikation Wales - - Finnland

Bekannte Akteure im Turnier

In der europäischen Fußballszene sticht Robert Lewandowski als herausragender Spieler hervor. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Europameisterschaft in Deutschland ohne den polnischen Spitzenstürmer stattfinden könnte. Auch wenn er inzwischen für den FC Barcelona auf Torejagd geht, bleibt er einer der eindrucksvollsten Akteure der Bundesliga. Er wird sich jedoch gegen starke Teams wie Estland und möglicherweise Wales oder Finnland behaupten müssen. Neben ihm ziehen weitere Spieler die Aufmerksamkeit auf sich, wie Mychajlo Mudryk vom FC Chelsea, der in der laufenden Saison bereits vier Tore beisteuern konnte. Auch der erfahrene walisische Spieler Aaron Ramsey könnte zu den Play-offs ein Comeback beim Löwen-Team feiern.

Mannschaften mit Überraschungspotenzial

In der EM-Qualifikationsphase blicken Fußballfans mit Spannung auf Teams wie Luxemburg und Bosnien-Herzegowina, die beide auf ihren ersten Auftritt auf dieser großen Bühne hoffen. Der Kapitän von Luxemburg, Laurent Jans, strebt danach, für den kleinen 660.000-Einwohner-Staat Geschichte zu schreiben. Mit ihm fiebern seine Teamkollegen, die anstreben, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Georgien, Kasachstan, Estland und Israel verfolgen ähnliche Ziele und könnten für Überraschungen sorgen, indem sie sich erstmals für die Endrunde qualifizieren.

Turniersicherheit in Israel und der Ukraine steigt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont, dass für die anstehenden EM-Play-offs ein hohes Sicherheitsniveau unerlässlich sei. Im Falle einer Qualifikation Israels oder der Ukraine erwartet sie eine Intensivierung der Sicherheitsmaßnahmen während des Wettbewerbs im Sommer.