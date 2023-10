Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse – Alle Länderspiele – Welche Teams qualifizieren sich heute?

England mit Kanes Doppelpack bei der EM 2024 dabei!

Am heutigen Dienstag – den 17. Oktober 2023 – gibt es den 8. Spieltag der EM 2024 Qualifikation mit der Neuauflage des EM-Finals England gegen Italien in Gruppe C. Beide Teams können sich keinen Ausrutscher leisten, denn Ukraine ist nah dran und wird heute wahrscheinlich 3 Punkte holen. Außerdem könnte Ungarn in Gruppe G heute die EM-Qualifikation sicherstellen. Slowenien und Dänemark können in Gruppe H einen großen Schritt machen. Insgesamt gibt es heute 7 Fußball-Länderspiele in der EM-2024-Quali, die um 18 und 20:45 Uhr angepfiffen werden. Man kann alle Spiele live auf DAZN sehen. RTL Nitro zeigt das Spitzenspiel in Wembley ab 20:15 Uhr. Deutschland spielt ein Testspiel in den USA gegen Mexiko. Hier die Aufstellung DE-MEX zum Spiel um 2 Uhr, welches in der ARD gezeigt wird.



Beim Fußball heute, am 17.10.2023, haben England in Gruppe C und Ungarn in Gruppe G eine gute Chance die EM-Teilnahme dingfest zu machen. In Gruppe C könnte es zwischen England und Italien spannend werden –die Squadra Azzura läuft der Form in der Quali etwas hinterher. Außerdem hat Ukraine noch die Möglichkeit den 2. Platz zu holen – dafür müssten allerdings einige Ergebnisse passen. In Gruppe H nehmen sich die Verfolger Finnland und Kasachstan im heuten Spiel die Punkte weg, sodass Slowenien und Dänemark mit Favoritensiegen den Vorsprung vergrößern können.

Update 22:20 Uhr – Noch 20 Minuten zu spielen. England führt 3:1 gegen Italien. Die Ukraine führt ebenfalls, d.h. Italien wäre nur auf Platz 3. England wäre damit auch qualifiziert.

Update 20:45 Uhr – Es geht nun auf den anderen Plätzen los!

Update 20 Uhr: Im 1.Spiel des Tages hat Kasachastan in Gruppe H Finnland mit 2:1 geschlagen.

8. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

8. Spieltag am 17.10.2023

Am 8. Spieltag – dem 17.10.2023 – geht es in den Gruppen C, G und H um die EM-Teilnahme. Die ungarische und die englische Nationalmannschaft könnten sich heute für die Europameisterschaft qualifizieren.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

Am 8. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe C England und Italien in der Neuauflage des EM-2021-Finals aufeinander, wo Italien im Elfmeterschießen gewann. Das Hinspiel am 1. Spieltag konnte England mit 1:2 gewinnen, sodass Italien heute die Wiedergutmachung anstrebt. Falls England heute gewinnt, ist den Three Lions die EM-Teilnahme nicht mehr zu nehmen. Falls Italien heute gewinnt, könnte es nochmal richtig spannend werden. Die Ukraine muss gewinnen und hätte dann am 10. Spieltag ein Entscheidungsspiel gegen Italien.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In EM Qualifikationsgruppe G spielt heute Ungarn in Litauen um die EM-Qualifikation. Allerdings muss das ungarische Team auf das passende Ergebnis im Parallelspiel Serbien gegen Montenegro hoffen. Weiterhin könnte Serbien mit einem Sieg die Ungarn zur EM schießen und die eigene EM-Teilnahme vorantreiben. Montenegro hat derzeit 2 Punkte Rückstand auf Serbien, aber noch 1 Spiel weniger, sodass es hier nochmal spannend werden kann.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Die beiden Favoriten auf die EM-Teilnahme in EM 2024 Qualifikationsgruppe H sind Slowenien und Dänemark, die mit 4 Punkten Vorsprung auf Finnland und Kasachstan die Tabelle anführen. Bei noch 3 ausstehenden Spieltagen könnte der heutige Spieltag wichtig werden, weil Finnland und Kasachstan gegeneinander spielen und der Verlierer aus dem Rennen um die EM-Teilnahme ausscheiden könnte.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen Dienstag, den 17. Oktober 2023 kommt England gegen Italien ab 20:15 Uhr auf RTL Nitro. Die RTL-Moderatorin ist Laura Papendick – Kommentatoren sind Cornelius Küpper und Experte Felix Kroos. Außerdem ist DAZN ab 20:35 Uhr auf Sendung mit Kommentator Uli Hebel und Experte Christian Bernhard. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Alle Spiele der Gruppen C, G und H am 8. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 gibt es auf DAZN. Außerdem läuft dort ein Testspiel der EM-Teilnehmer Frankreich und Schottland um 21 Uhr mit DAZN-Kommentator Stefan Galler.