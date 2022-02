DFB Quartier bei adidas zu den Länderspielen der UEFA Nations League 2022

Das Länderspieljahr 2022 hat einige Highlights parat, so zum Beispiel die UEFA Nations League, in der Deutschland gegen Europameister Italien und den Vize-Europameister England ran muss. Großes Ziel aller Nationalmannschaften dieses Jahr natürlich die Fußball WM 2022 in Katar der Männer. Die Frauen der Nationalmannschaften spielen im Sommer die Fußball Europameisterschaft. Beide Teams ziehen zu den Länderspieltermine wieder bei adidas in Herzogenaurach als DFB Quartier ein, dem adidas „Home Ground“. Der Home Ground besteht aus drei Hauptgebäuden mit einem Arbeits-, Gesundheits- und Gemeinschaftsbereich sowie rund 60 Wohneinheiten, zusätzlich gibt es zahlreiche Sportanlagen sowie Fitnesseinrichtungen.

Adidas ist Sponsor der deutschen Fußballnationalmannschaft und wird auch wieder die neuen DFB Trikot 2022 zur WM in Katar beisteuern. Auch als FIFA-Sponsor wird es die Spielbälle designen sowie andere Nationalmannschaften wie Argentinien und Belgien ausrüsten.

DFB Quartier adidas „World of Sports“

Die adidas „World of Sports“ war schon mehrfach Quartier für Nationalmannschaften. So bereitete sich das DFB-Team hier bereits 2005 auf den FIFA Confederations Cup vor, 2006 gastierte die argentinische Fußball-Nationalmannschaft während der FIFA WM 2006 in Herzogenaurach. 2021 nutzte die deutsche Nationalmannschaft das adidas-Gelände mit dem neu errichteten „Home Ground“ als Teamquartier während der verschobenen UEFA Europameisterschaft 2020.

DFB Nationalmannschaft der Männer im Juni 2022

Die Männer-Nationalmannschaft zieht im Rahmen der ersten vier Spieltage der UEFA Nations League in die „World of Sports“ von adidas ein. Am 4.6.2022 geht es los in und gegen Italien, am 7.6. spielen die Deutschen in München gegen England, am 14.6. in Mönchengladbach erneut gegen Italien, dazwischen muss man nach Ungarn reisen.

Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften: „Wir haben uns im vergangenen Sommer während der EM bei adidas nicht nur sehr wohl, sondern wirklich zu Hause gefühlt. Die Bedingungen dort sind perfekt für eine Mannschaft. Deshalb freuen wir uns sehr, im Juni wieder nach Herzogenaurach zurückzukehren. Dort wollen wir nicht nur den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der UEFA Nations League legen, sondern Bundestrainer Hansi Flick wird seine Spieler mit Blick auf die kurze Vorbereitungszeit auch bereits auf die Weltmeisterschaft im Winter in Katar einschwören. Die nachhaltige Nutzung war bei der Auswahl unseres EM-Quartiers ein zentraler Aspekt, deshalb freue ich mich, dass sich auch unsere Frauen-Nationalmannschaft im ‚Home Ground‘ auf die Europameisterschaft vorbereiten wird. Die Wahl des idealen Camps ist einer der Bausteine für eine erfolgreiche EURO.“

DFB Nationalmannschaft der Frauen im Juni 2022

Die DFB-Frauen um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden in Herzogenaurach vom 12. bis 18. Juni und vom 21. bis 29. Juni zwei Trainingslager zur Vorbereitung auf die EM 2022 absolvieren.

Was ist der „Home Ground“ von adidas?

Das „Home Ground“ besteht aus drei Hauptgebäuden mit 60 Wohneinheiten. Besonderer Wert wurde auf die Nachhaltigkeit des Projekts gelegt, von der Produktion bis zur Nutzung. Die Gebäude passen sich nahtlos in die bestehende Baumlandschaft im Westen der adidas „World of Sports“ ein, verarbeitet wurden überwiegend einheimische Hölzer aus Deutschland und Österreich.