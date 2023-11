Fußball heute Champions League Spielplan: BVB – AC Milan & Leipzig – ManCity

Fußball heute am Dienstag, den 28. November 2023 gibt es in der UEFA Champions League den 5. Spieltag mit den beiden deutschen Vertretern Dortmund und Leipzig. Der BVB hat heute in Gruppe F einen Matchball für den Achtelfinaleinzug und muss in Mailand beim AC Milan antreten. Außerdem spielt RB in Gruppe G gegen den aktuellen CL-Sieger Manchester City um den Gruppensieg. Weiterhin sind die Gruppe E mit Atletico und Gruppe H mit Barca am Start. Die Live-Übertragung vom BVB-Spiel ist bei Amazon Prime ab 20 Uhr, Anstoßzeit ist 21 Uhr. Die weiteren 7 Champions-League-Spiele kann man auf DAZN sehen.

In der UEFA Champions League geht es heute für einige Teams um den Einzug in die K.O.-Runde. Während ManC und Leipzig bereits im Achtelfinale sind, müssen die anderen Teams in den verbleibenden Spielen noch Punkte holen. Weiterhin spielen in Gruppe E und in Gruppe H drei Teams um die ersten 2 Plätze – und in der Dortmund-Gruppe F können noch alle 4 Teams Gruppenerster oder -zweiter werden.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

5. Spieltag am 28.11.2023

Am 5. Spieltag der Champions League 2023/24 gibt es die Top-Spiele Milan-BVB, ManC-RBL und Barca-Porto.

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In Gruppe E geht der Dreikampf um die Tabellenführung in die nächste Runde. Atletico kann den 1. Platz verteidigen und mit einem Sieg gegen Feyenoord sogar den Achtelfinaleinzug perfekt machen. Weiterhin kann Lazio mit einem Sieg gegen Celtic eine Runde weiterkommen, wenn Feyenoord nicht gewinnt.

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Der BVB ist Tabellenführer in Gruppe F und hat heute das Weiterkommen selbst in der Hand. Allerdings muss BVB-Coach Terzic auf den Innenverteidiger Süle verzichten, der erkrankt fehlt. Außerdem könnte Sabitzer ausfallen. Dortmund steht jetzt bei 3 Zu-Null-Spielen in der Königsklasse und könnte die Serie im Mailänder San Siro weiter ausbauen. Das 2. Spiel in der komplexen Gruppe ist PSG gegen Newcastle.

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In Gruppe G kommt es zum Kräftemessen zwischen den beiden Gruppensiegern ManC und Leipzig. Das letzte Auswärtsspiel in Manchester verlor RB mit 7:0 – RB hat heute die Chance sich zu zeigen und beweisen. Weiterhin geht es im Aufeinandertreffen Bern gegen Belgrad um den 3. Tabellenplatz für die Europa-League-Teilnahme.

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 5. Spieltag treffen in Gruppe H Porto und Barca aufeinander. Der Sieger des Spiels heute ist so gut wie sicher im Achtelfinale. Weiterhin hat Donezk noch eine kleine Chance an einem Spitzenreiter vorbeizukommen, wenn heute gegen Antwerpen ein Sieg gelingt.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 28. November 2023, wird bei Amazon Prime und DAZN live übertragen. Amazon Prime zeigt ab 20 Uhr das Entscheidungsspiel Milan-BVB. Die Live-Übertragung wird von Sebastian Hellmann moderiert. Die Experten sind Tabea Klemme, Sammer und Klose. Die Kommentatoren des Spiels um 21 Uhr sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Weiterhin kommt um 23 Uhr die Highlight-Show.

DAZN ist ab 18:30 und 20:15 Uhr auf Sendung und die Partien beginnen um 18:45 Uhr und 21 Uhr. Weiterhin gibt es die CL-Spiele als 7 Einzelspiel-Übertragungen sowie in 2 Konferenzen. Beim RB-Spiel sind Moderator Tobi Wahnschaffe und Kommentator Uli Hebel dabei.

DAZN-Kommentatoren am 28.11.2023