Fußball heute Ergebnisse – UEFA Champions League Spielplan * BVB & Leipzig * Wer spielt heute?

Fußball heute – am Mittwoch, den 4. Oktober 2023 – läuft auf DAZN mit 8 Champions-League-Spiele. Es ist der 2. Spieltag in den Gruppen E bis H. Aus der deutschen Bundesliga spielen Dortmund gegen Milan und Leipzig gegen ManC vor heimischem Publikum. Weiterhin müssen die Top-Teams PSG und Barca auf fremden Platz ran. Die 8 Live-Spiele der UEFA Champions League heute kommen bei DAZN, wo man Einzelspiele und Konferenz sehen kann.

Nachdem gestern Union abermals wenige Sekunden vor Schluss die Niederlage kassierte und Bayern sich zum Sieg mühte, haben heute die deutschen Teams wieder eine schwere Aufgabe. Während Leipzig gegen den CL-Sieger ManC von Coach Pep über sich hinaus wachsen muss, um nicht zu verlieren, hat der BVB gegen Milan gute Chancen auf die ersten Punkte der CL-Saison.

Update: Dortmund trennt sich 0:0, RB Leipzig verliert mit 1:3.

2. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 4.10.2023

Champions League Fußball heute mit BVB & Leipzig Live-Übertragungen von allen Spielen auf DAZN um 18:45 und 21 Uhr

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

2. Spieltag am 4.10.2023

Am 2. Spieltag der Champions League 2023/24 ist Leipzig gegen Manchester das Top-Spiel des Tages, denn es geht um den 1. Platz in Gruppe G. Außerdem ist Porto gegen Barca interessant.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 04.10.23 18:45 Atlético Madrid - Feyenoord 3:2 Gruppe E 04.10.23 21:00 Celtic FC - Lazio Roma 1:2 Gruppe E 04.10.23 21:00 Borussia Dortmund - AC Milan 0:0 Gruppe F 04.10.23 21:00 Newcastle United - Paris Saint-Germain 4:1 Gruppe F 04.10.23 21:00 Crvena Zvezda - BSC Young Boys 2:2 Gruppe G 04.10.23 21:00 RB Leipzig - Manchester City 1:3 Gruppe G 04.10.23 18:45 Royal Antwerp FC - Shakhtar Donetsk 2:3 Gruppe H 04.10.23 21:00 FC Porto - FC Barcelona 0:1 Gruppe H

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Im frühen Spiel in CL-Gruppe E geht es zwischen Atletico und Feyenoord um die Tabellenführung. Falls Atletico gewinnt, könnte später Lazio mit einem höheren Sieg gegen Celtic auf den 1. Platz kommen. Atletico mit Griezmann, Depay und Koke gilt heute als Favorit.

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Der Gruppe-F-Tabellenletzte Dortmund spielt heute um die ersten Punkte in dieser CL-Saison. Beim BVB lief es mit 2 Siegen in der Liga zuletzt gut, sodass das Team heute selbstbewusst ins Spiel gehen kann. BVB-Coach Terzic setzt auf Torjäger Füllkrug und einige taktische Umstellungen im Spiel ohne Ball. Das 2. Spiel in der umkämpften Gruppe F ist Newcastle gegen Paris.

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In Gruppe G hat Leipzig ein schweres Heimspiel gegen ManC, die wegen eines Sturmtiefs mit Verspätung in die Messestadt reisen mussten. Gegen den CL-Titelverteidiger soll für Leipzig mindestens ein Remis her – Xavi, Fabio Carvalho, Openda und Poulsen könnten für RB auf Torejagd gehen. Im Fall einer Niederlage könnte das Bundesligateam den auf den 3. Platz rutschen, falls Belgrad oder Bern gewinnt.

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Nach dem 1. Spieltag liegen Barca und Porto mit 3 Punkten auf den ersten beiden Plätzen – im direkten Duell geht es heute um die alleinige Tabellenführung in Gruppe H. Barca-Coach Xavi steht vor der 100. Partie als Cheftrainer der Blaugrana. Im Spitzenspiel gegen die Portugiesen fehlen de Jong und Pedri, allerdings stehen Stars wie Lewandowski, Gündogan, Yamal und João Félix zur Verfügung. Das Verfolgerduell ist Antwerp gegen Donezk.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 4. Oktober 2023, gibt es mit 8 Champions League-Spielen, die bei DAZN laufen. Es gibt die CL-Begegnungen als Einzelspiel und in 2 Konferenzen um 18:45 Uhr und 21 Uhr.

Die Live-Übertragungen von Dortmund und Leipzig beginnen um 20 Uhr. Bei BVB – Milan führen Moderatorin Laura Wontorra und Reporter Daniel Herzog durchs Programm. Kommentatoren sind Uli Hebel und Experte Jonas Hummels. Außerdem ist Moderator Alex Schlüter bei RB – ManC am Start. Der Experte ist Michael Ballack. Es kommentiert Frederik Harder.