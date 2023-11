Fußball heute – am Dienstag, den 7. November 2023 – wird in der UEFA Champions League gespielt. Es gibt den 4. Spieltag in den Gruppen E bis H weiter mit Dortmund und Leipzig aus der deutschen Bundesliga. Beide Teams könnten heute mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung CL-Achtelfinale machen. Außerdem sind von den Top-Teams PSG, ManC und Barca am Start. Das Spitzenspiel BVB gegen Newcastle kommt live auf Amazon Prime. Außerdem finden 7 Partien in der Champions League statt, die bei DAZN um 18:45 und 21 Uhr übertragen werden.

Liveticker heute ab 18:45 Uhr Liveticker Champions League heute 22:30 Uhr – Leipzig gewinnt mit 2:1 und qualifiziert sich vorzeitig für das Achtelfinale! Zusammen mit Manchester City aus der Gruppe ist man weiter! Im 2.Spiel der Dormtund-Gruppe verliert Paris gegen den AC Milan – Dortmund nun Tabellenführer! 22:00 Uhr – Leipzig führt seit der 8.Minute mit 1:0 durch ein Tor von Xavi. 20:45 Uhr – Der BVB gewinnt verdient mit 2:0. 20:28 Uhr – Konter für den BVB – 2:0 durch Nationalspieler Julian Brandt! 19:55 Uhr – Die 1.Halbzeit gehörte dem BVB, doch nun in der 2.Halbzeit wird Newcastle stärker. Noch eien knappe halbe stunde ist zu gehen! 19:10 Uhr – Der BVB führt 1:0 durch ein Tor von Niclas Füllkrug, sein erstes Champions League Tor! 17:45 Uhr – Die Aufstellung des BVB’s ist da: 1 Kobel – 25 Süle, 15 Hummels, 4 Schlotterbeck, 26 Ryerson – 6 Özcan – 20 Sabitzer, 8 Felix Nmecha – 19 Brandt, 14 Füllkrug, 27 Adeyemi Somit kommen drei Neue in die Startelf: Neu im Team sind die Nationalspieler Niklas Süle, Felix Nmecha und Karim Adeyemi, draußen bleiben müssen somit Marius Wolf, Marco Reus und Donyell Malen. Das ist die Aufstellung von Newcastle: 22 Pope – 2 Trippier, 6 Lascelles, 5 Schär, 20Hall – 36 Longstaff, 39 Bruno Guimaraes, 28 Willock – 21 Livramento, 9 Wilson, 7 Joelinton 17:15 Uhr – Im bevorstehenden Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen Newcastle United muss Borussia Dortmund abermals auf ihren Kapitän Emre Can verzichten, da er nicht zum Aufgebot gehört, wie lokale Medien berichten. Der Nationalspieler, der sich im ersten Spiel in England verletzt hatte, nahm auch nicht am letzten Training am Montag teil. Die zuvor verletzten Spieler Marius Wolf und Ramy Bensebaini sind am Dienstagnachmittag ins Mannschaftshotel gereist, was darauf hindeutet, dass sie dem Trainer Edin Terzic im entscheidenden Spiel vermutlich zur Verfügung stehen werden.

In der UEFA Champions League startet heute die Rückrunde der Gruppenphase mit einem Kracher, wenn Dortmund auf das formstarke Newcastle-Team trifft. Außerdem hat RB eine Pflichtaufgabe in Belgrad. Besonders die Spiele in den Gruppen E und F werden interessant, weil hier mehrere Teams um die Achtelfinalteilnahme spielen. Währenddessen sind ManC, RB, Barca und Porto die Favoriten aufs Weiterkommen in den Gruppen G und H.

4. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 7.11.2023

4. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 7.11.2023 8 Spiele in Gruppen E, F, G, H

8 Spiele in Gruppen E, F, G, H Champions League Fußball heute mit Dortmund & Leipzig

Champions League Fußball heute mit Dortmund & Leipzig Live-Übertragungen von 7 Spielen auf DAZN um 18:45 und 21 Uhr

Live-Übertragungen von 7 Spielen auf DAZN um 18:45 und 21 Uhr Tabellenführer heute: Feyenoord, PSG, ManC, Barca

Tabellenführer heute: Feyenoord, PSG, ManC, Barca BVB gegen Newcastle live auf Amazon Prime um 18:45 Uhr

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

4. Spieltag am 7.11.2023

Am 4. Spieltag der Champions League 2023/24 ist Milan gegen PSG ein Top-Spiel in der spannenden Dortmund-Gruppe F.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 07.11.23 21:00 Atlético Madrid - Celtic FC 6:0 Gruppe E 07.11.23 21:00 Lazio Roma - Feyenoord 1:0 Gruppe E 07.11.23 18:45



Vorschau Borussia Dortmund - Newcastle United 2:0 Gruppe F 07.11.23 21:00 AC Milan - Paris Saint-Germain 2:1 Gruppe F 07.11.23 21:00 Manchester City - BSC Young Boys 3:0 Gruppe G 07.11.23 21:00 Crvena Zvezda - RB Leipzig 1:2 Gruppe G 07.11.23 18:45 Shakhtar Donetsk - FC Barcelona 1:0 Gruppe H 07.11.23 21:00 FC Porto - Royal Antwerp FC 2:0 Gruppe H

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In Gruppe E spielen drei Teams ums Achtelfinale. Celtic hat als Tabellenletzter nur noch geringe Chancen und braucht heute einen Sieg gegen Atletico. Außerdem kann Tabellenführer Feyenoord mit einem Sieg gegen Verfolger Lazio den 1. Platz verteidigen.

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Der BVB bekommt es nach der 0:4-Klatsche gegen Bayern mit den „Magpies“ aus Newcastle zu tun, die derzeit gut drauf sind. Dortmund braucht eine bessere Leistung und kann sich mit einem Sieg eine gute Ausgangsposition verschaffen. Das 2. Spiel in der umkämpften Gruppe F ist Milan gegen PSG.

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In Gruppe G gilt Leipzig als haushoher Favorit beim Auswärtsspiel Belgrad. Währenddessen trifft ManC im Parallelspiel auf Underdog Bern. RB und ManC können heute bereits das Tickets fürs Achtelfinale buchen.

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 4. Spieltag in Gruppe H kann Barca mit einem Sieg in Donezk bereits das Achtelfinale klarmachen. Außerdem kann Porto mit einem Sieg gegen Antwerpen den Vorsprung ausbauen und wäre so gut wie sicher durch, wenn Barca ebenfalls gewinnt. Allerdings könnte es zum Endspiel Porto gegen Schachtar am 6. Spieltag kommen.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Fußball heute am 7. November 2023 läuft bei Amazon Prime ab 18 Uhr mit Dortmund gegen Newcastle. Die Live-Übertragung wird von Sebastian Hellmann moderiert. Experten sind Tabea Kemme, Mustafi und Sammer. Die Kommentatoren des Spiels um 18:45 Uhr sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Um 23 Uhr kommt die Highlight-Show mit Lena Cassel und Patrick Owomoyela.

Weiterhin kommt Belgrad gegen Leipzig ab 20:30 Uhr auf DAZN. Moderator ist Tobi Wahnschaffe. Der Kommentator des RB-Spiels ist Lukas Schönmüller mit Experte Sebastian Kneißl – in der Konferenz kommentiert Max Gross. Weiterhin kommen 6 CL-Spiele bei DAZN. Die Spiele um 21 Uhr laufen als Einzelspiel und in der Konferenz.

DAZN-Kommentatoren am 7.11.2023