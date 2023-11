In der Champions League stehen Borussia Dortmund und RB Leipzig vor wichtigen Spielen. Dortmund trifft auf die AC Mailand und zielt auf den Einzug ins Achtelfinale ab, während Leipzig gegen Manchester City antritt, um sich nach einer schweren Niederlage zu rehabilitieren. Die Spannung steigt, da sowohl Dortmund als auch Leipzig vor herausfordernden Aufgaben stehen und die Ergebnisse dieser Spiele wesentlich für das Weiterkommen in der Königsklasse sind. Für solche Spiele leben wir“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem Showdown im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Borussia Dortmunds Weg ins Achtelfinale

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen AC Mailand. Ein Sieg würde den Einzug in die nächste Runde sichern, wobei der BVB sich auf seine Stärken und eine selbstbewusste Herangehensweise verlassen muss. Die Mannschaft von Edin Terzic ist sich der Herausforderung bewusst, doch trotz der Abwesenheit einiger Schlüsselspieler wie Niklas Süle, sind sie bereit, in Mailand eine „schöne Geschichte zu schreiben“.

RB Leipzig im Duell mit Manchester City

RB Leipzig trifft erneut auf Manchester City und hat dabei etwas gutzumachen. Nach der herben 0:7-Niederlage im März ist das Team entschlossen, sich besser zu präsentieren. Trainer Marco Rose fordert eine kritische und kämpferische Einstellung von seiner Mannschaft, um sich in Manchester zu beweisen. Die Partie ist nicht nur eine Chance zur Revanche, sondern auch entscheidend für die Positionierung in der Gruppenphase.

Spannung und Erwartungen in der Königsklasse

Für beide deutsche Teams sind diese Spiele in der Champions League von großer Bedeutung. Dortmund steht vor der Möglichkeit, sich in der europäischen Elite zu etablieren, während Leipzig die Chance hat, eine schmerzhafte Niederlage wettzumachen. Die Spiele sind nicht nur sportlich relevant, sondern haben auch finanzielle Konsequenzen, da der Einzug in die nächste Runde bedeutende Einnahmen verspricht.