Fußball heute live Champions League * RB Leipzig gegen Celtic * Sevilla gegen BVB

Heute am Mittwoch, den 5. Oktober 2022, findet der 3. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 in den Gruppen E bis H statt. Es gibt zwei Begegnungen mit deutscher Beteiligung: RB Leipzig gegen Celtic Glasgow und FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Weiterhin spielen Real, ManC, Juve und PSG. Das Top-Spiel heute ist FC Chelsea gegen AC Mailand. Die 8 Champions-League-Spiele heute werden auf DAZN übertragen. Anstoßzeiten sind 18:45 Uhr und 21 Uhr.

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow – Holt RB die ersten Punkte der Saison?

Die Champions-League-Saison 2022/23 für RB Leipzig war bisher eher schwach. Nach 2 Spielen gegen Real und Donezk hat RB noch keinen Punkt auf dem Konto. Heute soll sich das gegen Celtic ändern, die mit einem Punkt vor RB liegen.

RB Leipzig ist Favorit auf einen Heimsieg. Die Wettquote für einen Sieg beträgt 1.53. Hingegen hat Celtic nur eine 5.50-Siegquote. Das Spiel findet in der Red Bull-Arena statt und wird um 18:45 Uhr angepfiffen.

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund – Kann Dortmund wieder gewinnen?

Borussia Dortmund trifft heute auf den kniffligen Gegner FC Sevilla und braucht einen Sieg, um die Minikrise zu beenden. Denn Dortmund verlor 3 der letzten 4 Spiele. Mit einem Sieg heute könnte Dortmund in Gruppe G den 2. Platz sichern und einen Schritt Richtung K.O.-Runde machen.

Bei den Buchmachern ist der BVB favorisiert. Allerdings wird es ein enges Spiel. Dortmund hat eine Siegquote von 2.30 – der FC Sevilla kommt auf eine 3.00. Der Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Spielort ist das Ramon Sanchez Stadion in Sevilla.

3. Spieltag der Champions League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

In der Leipzig-Gruppe F spielen heute Real Madrid und Schachtar Donezk gegeneinander, die die Gruppe anführen. Weiterhin spielen in der Dortmund-Gruppe G Manchester City und FC Kopenhagen gegeneinander.

Außerdem spielen heute RB Salzburg, Juventus Turin und Paris St. Germain. Das Top-Spiel heute ist FC Chelsea mit Kai Havertz gegen den AC Milan.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 5. Oktober 2022 kommen die 8 Champions-League-Spiele auf DAZN als Einzelspiel oder in der Konferenz. Die Vorberichte beginnen um 18:15 Uhr. Diese Kommentatoren sind in den Einzelspielen am Start: