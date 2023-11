Champions League heute: Dortmund – AC Milan * Amazon Übertragung

Im Fokus der deutschen Fußballfans steht am heutigen 5.Spieltag das anstehende Champions League Duell zwischen AC Milan und Borussia Dortmund. Die Begegnung am Dienstagabend ist für die Dortmunder von großer Bedeutung, denn ein Sieg würde ihnen einen vorzeitigen Platz im Achtelfinale der hart umkämpften Gruppe F sichern. Andererseits könnte eine Niederlage gegen den italienischen Klub ihre Chancen auf das Weiterkommen erheblich minimieren.

Das Spiel wird im berühmten Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen und ist für Fans über Amazon Prime Video live zu verfolgen. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr, somit stehen sowohl die Spieler als auch die Zuschauer vor einem spannenden Fußballabend unter Flutlicht.

Amazon prime - Wer zeigt die Champions League 2023/2024 live? DAZN zeigt alle Dienstag- und Mittwochspiele. Ausnahme:

AC Mailand gegen BVB: Übertragungsrechte & Spielzeit

Zeitplan: Wann findet das Spiel Milan gegen BVB statt?

Datum: Dienstag

Dienstag Anstoßzeit: 21:00 Uhr (MEZ)

Das Topspiel der Champions League zwischen AC Mailand und Borussia Dortmund wird im Online-Streaming übertragen. Fußballfans in Deutschland können das Spiel zwischen AC Mailand und Borussia Dortmund live auf Amazon und nicht auf DAZN verfolgen. DAZN hat die Rechte, 15 der 16 Spiele jedes Champions-League-Spieltags zu übertragen. Das verbleibende Spiel wird exklusiv auf Amazon Prime Video gezeigt. Fans sollten die genannte Uhrzeit beachten, um keine Minute der anspruchsvollen Begegnung zu verpassen.

TV- & Livestream-Übertragung: AC Mailand gegen Borussia Dortmund live

Übertragungsdetails für das Spiel zwischen AC Mailand und Borussia Dortmund auf Prime Video

Beginn der Übertragung : 20:15 Uhr

: 20:15 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Expertenpanel : Matthias Sammer, Shkodran Mustafi, Tabea Kemme

: Matthias Sammer, Shkodran Mustafi, Tabea Kemme Spielkommentierung: Jonas Friedrich mit Benedikt Höwedes als Co-Kommentator

Das Champions League-Spiel zwischen AC Mailand und Borussia Dortmund wird am Dienstagabend um 21:00 Uhr auf Amazon Prime Video live übertragen. Prime-Mitglieder in Deutschland können das Spiel als Teil ihrer bestehenden Mitgliedschaft ohne zusätzliche Gebühren sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits 45 Minuten vor dem Anstoß um 20:15 Uhr mit Analysen, Interviews und Hintergrundberichten.

Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Matthias Sammer, Shkodran Mustafi sowie Tabea Kemme werden im Giuseppe-Meazza-Stadion vor Ort sein. Jonas Friedrich übernimmt die Rolle des Kommentators und wird dabei von Benedikt Höwedes als Co-Kommentator unterstützt.

Die Übertragung kann auf allen modernen internetfähigen Geräten wie Smart-TVs, Laptops, Smartphones und Tablets empfangen werden.

Die möglichen Aufstellungen von Milan und BVB

AC Mailand Startelf:

Torwart: Mike Maignan

Mike Maignan Abwehr: Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez

Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez Mittelfeld: Tommaso Pobega, Rade Krunic

Tommaso Pobega, Rade Krunic Angriff: Samuel Chukwueze, Marius Reijnders, vielleicht Rafael Leao, Olivier Giroud

Borussia Dortmund Startelf:

Torwart: Gregor Kobel

Gregor Kobel Abwehr: Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson

Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson Mittelfeld: Marcel Sabitzer, Salih Özcan

Marcel Sabitzer, Salih Özcan Offensive: Marco Reus

Marco Reus Sturm: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Füllkrug

Verletzungen könnten diese möglichen Formationen bis zum Spielbeginn noch beeinflussen.

Aktuelle Form und Wettquoten

In der Champions League Gruppe F herrscht große Spannung, da die Teams dicht beisammenstehen. Borussia Dortmund könnte sich mit einem Sieg gegen AC Milan vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren, während Milan bei einem Erfolg an Dortmund vorbeiziehen würde. Ein Remis würde beiden Klubs weitere Chancen lassen, insbesondere da das letzte Gruppenspiel gegen PSG entscheidend sein könnte. Das erste Aufeinandertreffen endete torlos, was die Ausgeglichenheit der Klubs unterstreicht.

Die Buchmacher sehen AC Milan als leichten Favoriten an. Dies spiegelt sich in den von Bet365 angebotenen Quoten wider:

Sieg Milan: 1.95

1.95 Unentschieden: 3.75

3.75 Sieg BVB: 3.50

Es ist jedoch zu beachten, dass Milans bisherige Leistungen zu Hause gemischt waren, mit einem Sieg gegen PSG und einem Unentschieden gegen Newcastle. Dortmund hingegen hat auswärts Stärke bewiesen, abgesehen von einer Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Diese Informationen könnten für Sportwetten-Begeisterte von Interesse sein, die ihre Entscheidungen gerne auf der Grundlage fundierter Daten treffen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Spiele der Champions League werden von Amazon Prime in 2023 übertragen?

Amazon Prime Video hält in 2023 die Rechte zur Übertragung ausgewählter Champions League-Spiele. Insbesondere werden Top-Partien mit deutscher Beteiligung häufig von Amazon Prime Video gezeigt.

Kann man die Champions League auf Amazon Prime ohne Zusatzkosten sehen?

Die Übertragung der Champions League auf Amazon Prime Video erfordert ein gültiges Abonnement. Es gibt keine Möglichkeit, die Inhalte kostenfrei zu sehen, es sei denn, ein kostenloser Probezeitraum wird angeboten und genutzt.

Wer kommentiert die Champions League-Spiele auf Amazon Prime?

Die Kommentatoren bei den Übertragungen der Champions League auf Amazon Prime Video variieren. Amazon setzt auf ein Team aus erfahrenen Kommentatoren und Experten, zu denen z.B. Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Tabea Kemme und Miroslav Klose gehören könnten.

Vorgehensweise für das Streamen des Spiels zwischen Milan und dem BVB auf Amazon Prime

Um das Spiel zwischen Milan und dem BVB auf Amazon Prime Video zu schauen, benötigt man:

Ein gültiges Amazon Prime-Abonnement. Ein kompatibles Streaming-Gerät. Zugriff auf die Amazon Prime Video App oder Webseite. Man navigiert zur entsprechenden Übertragung zur angegebenen Anstoßzeit.

Mögliche Probleme bei der Übertragung auf Amazon Prime

Bei der Übertragung auf Amazon Prime Video können technische Probleme auftreten:

Internetverbindung: Langsame oder instabile Verbindung kann zu Unterbrechungen führen.

Langsame oder instabile Verbindung kann zu Unterbrechungen führen. Gerätekompatibilität: Nicht alle Geräte unterstützen die Streaming-Funktion reibungslos.

Nicht alle Geräte unterstützen die Streaming-Funktion reibungslos. Konto-Probleme: Schwierigkeiten mit dem eigenen Amazon-Konto oder mit den Abonnement-Daten können auftreten.

Verfügbarkeit von Bundesliga-Spielen auf Amazon Prime

Amazon Prime Video überträgt derzeit keine Live-Spiele der Bundesliga. Die Übertragungsrechte für die Bundesliga liegen bei anderen Diensten. Amazon konzentriert sich auf ausgewählte Spiele der Champions League.