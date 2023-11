Acht Monate nach ihrer historischen 0:7-Niederlage kehrt RB Leipzig nach Manchester zurück, fest entschlossen, die Schmach zu tilgen. Mit Trainer Marco Rose an der Spitze, der eine selbstbewusste Haltung und kritische Selbstreflexion fordert, steht das Team vor einer entscheidenden Champions-League-Begegnung gegen Manchester City. Trotz der Abwesenheit von Timo Werner, hofft Leipzig auf eine starke Leistung von Spielern wie Benjamin Sesko und Kevin Kampl, um in der Gruppe die Spitze zu erobern und Schwung für kommende Ligaaufgaben zu sammeln. „Das wird keine Klassenfahrt, kein Ausflug. Wir wollen uns da zeigen, uns beweisen“, sagte Trainer Rose.

RB Leipzigs Bewährungsprobe

Acht Monate nach der vernichtenden 0:7-Demütigung in Manchester tritt RB Leipzig erneut gegen Manchester City an. Trainer Marco Rose betont die Bedeutung des Spiels für die moralische und taktische Entwicklung des Teams. Mit dem klaren Ziel, ein weiteres Debakel zu vermeiden, ist die Mannschaft auf eine starke Leistung fokussiert. So könnten die Aufstellungen aussehen:

Manchester: Ederson – Walker, Dias, Ake – Rodri, Akanji – Foden, Alvarez, Bernardo Silva, Doku – Haaland. – Teammanager: Guardiola

Leipzig: Blaswich – Henrichs, Klostermann, Lukeba, Raum – Haidara, Schlager – Baumgartner, Xavi – Poulsen, Openda. – Trainer: Rose

Leipzigs Taktische Herausforderung

Das Spiel wird als entscheidender Härtetest für Leipzig angesehen, insbesondere nach der kürzlichen 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg. Mit elf Punkten Rückstand in der Liga und dem vorzeitigen DFB-Pokal-Aus setzt Leipzig auf die Champions League, um wieder an Fahrt zu gewinnen. Der Ausfall von Timo Werner erhöht den Druck auf andere Spieler wie Sesko und Kampl, die in Topform sein müssen, um gegen das starke Ensemble von Pep Guardiola zu bestehen.

Schlüsselspieler und Aufstellungen

Die Aufstellung beider Mannschaften wird sorgfältig analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf Manchester Citys Tormaschine Erling Haaland liegt. Leipzig setzt auf die Fitness und das Können von Spielern wie Sesko und Kampl, um eine starke Leistung zu zeigen. Das Spiel wird auch als Möglichkeit für Leipzig gesehen, sich für den Gruppensieg zu positionieren und wichtigen Schwung für die bevorstehenden Ligaspiele zu gewinnen.

1) Wie sieht RB Leipzig seine Chancen gegen Manchester City?

RB Leipzig tritt mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht an. Trainer Rose betont die Notwendigkeit, aus vergangenen Spielen zu lernen und sich taktisch anzupassen. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass ein Sieg gegen Manchester City ein starkes Signal für ihre Fähigkeiten wäre.

2) Wer wird die Lücke füllen, die Timo Werner hinterlässt?

Benjamin Sesko und Kevin Kampl werden erwartet, wichtige Rollen zu übernehmen. Ihre Fitness und Form werden als entscheidend angesehen, um den Angriff Leipzigs zu stärken und die taktische Flexibilität des Teams zu erhöhen.

3) Was bedeutet dieses Spiel für Leipzigs Saisonverlauf?

Dieses Spiel könnte ein Wendepunkt sein. Ein Sieg würde nicht nur das Vertrauen stärken, sondern auch Leipzig in eine gute Position für den Gruppensieg in der Champions League bringen. Es könnte auch den benötigten Schwung für die kommenden Ligaspiele liefern.