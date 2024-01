Fußball heute am 23.01. – Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Am heutigen Dienstag, 23.01. geht es bei den Kontinentalturnieren in Afrika und Asien weiterhin am 3.Spieltag um den Einzug ins Achtelfinale. In Afrika gab es gestern die ersten Entscheidungen in den Gruppen A und B, heute geht es um 18 Uhr und 21 Uhr weiter in den Gruppen C und D. Der Senegal ist schon weiter, es geht aber um den Gruppensieg. In Gruppe D haben drei Teams die Möglichkeit sich direkt zu qualifizieren. In Asien spielen in der Gruppe B Australien und Usbekistan um den Gruppensieg. Ebenso ist der Iran in der Gruppe C nach zwei Siegen weiter und spielt heute um direkten Vergleich gegen Dubai um Platz 1.

Spielplan Afrika Cup heute am 23.01.2024

Gruppe C:

Senegal (6 Punkte): Ist schon fürs Achtelfinale qualifizieren. Ein Unentschieden oder Sieg gegen Guinea sichert ihnen den ersten Platz. Guinea (4 Punkte): Ein Sieg gegen Senegal bringt sie auf den ersten Platz. Bei einem Unentschieden bleiben sie Zweiter, es sei denn, Kamerun gewinnt mit vielen Toren gegen Gambia. Kamerun (1 Punkt): Um Zweiter zu werden, müssen sie Gambia schlagen und hoffen, dass Senegal Guinea besiegt. Selbst mit einem Sieg können sie Dritter werden, wenn Guinea nicht verliert. Gambia (0 Punkte): Sie brauchen einen Sieg gegen Kamerun.

Gruppe D:

Angola (4 Punkte): Ein Sieg oder Unentschieden gegen Burkina Faso sichert ihnen mindestens den zweiten Platz. Burkina Faso (4 Punkte): Ähnlich wie Angola, ein Sieg oder Unentschieden gegen Angola bringt sie mindestens auf den zweiten Platz. Sie werden Erster bei einem Sieg. Algerien (2 Punkte): Sie müssen Mauritania schlagen und hoffen, dass entweder Angola oder Burkina Faso verliert, um als Zweitplatzierter weiterzukommen. Mauritania (0 Punkte): Ein Sieg gegen Algerien ist unerlässlich als eine Chance als Gruppendritter zu haben.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 23.01.2024 18:00 🇬🇳 Guinea - 🇸🇳 Sénégal Gruppe C 23.01.2024 18:00 🇬🇲 Gambia - 🇨🇲 Kamerun Gruppe C 23.01.2024 21:00 🇦🇴 Angola - 🇧🇫 Burkina Faso Gruppe D 23.01.2024 21:00 🇲🇷 Mauretanien - 🇩🇿 Algerien Gruppe D

Spielplan Asien Cup heute am 23.01.2024

Gruppe B:

Australien ist fast sicher im Achtelfinale, entweder als Erster oder Zweiter.

ist fast sicher im Achtelfinale, entweder als Erster oder Zweiter. Usbekistan hat gute Chancen auf das Achtelfinale. Sie müssen gegen Australien mindestens unentschieden spielen, um sicher weiterzukommen.

hat gute Chancen auf das Achtelfinale. Sie müssen gegen Australien mindestens unentschieden spielen, um sicher weiterzukommen. Syrien braucht einen Sieg gegen Indien und muss auf günstige Ergebnisse in der anderen Partie hoffen, um als einer der besten Drittplatzierten weiterzukommen.

braucht einen Sieg gegen Indien und muss auf günstige Ergebnisse in der anderen Partie hoffen, um als einer der besten Drittplatzierten weiterzukommen. Indien ist bereits ausgeschieden, aber sie können ihre Kampagne mit einem positiven Ergebnis gegen Syrien abschließen.

Gruppe C:

Hongkong gegen Palästina : Palästina muss gewinnen, um weiterzukommen. Ein Unentschieden oder eine Niederlage würde ihr Ausscheiden bedeuten. Für Hongkong geht es um einen versöhnlichen Abschluss.

: Palästina muss gewinnen, um weiterzukommen. Ein Unentschieden oder eine Niederlage würde ihr Ausscheiden bedeuten. Für Hongkong geht es um einen versöhnlichen Abschluss. Iran gegen VAE: Ein spannendes Spiel um den Gruppensieg. Iran kann mit einem Punkt den ersten Platz sichern, während die VAE mit einem Sieg an die Spitze springen könnten. Ein Unentschieden würde beiden Teams die Qualifikation sichern, wobei Iran als Gruppenerster und die VAE als Zweiter weiterkommen würden.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 23.01.24 12:30 🇦🇺 Australien 🇺🇿 Usbekistan -:- Gruppe B 23.01.24 12:30 🇸🇾 Syrien 🇮🇳 Indien -:- Gruppe B 23.01.24 16:00 🇮🇷 Iran 🇦🇪 VA Emirate -:- Gruppe C 23.01.24 16:00 🇭🇰 Hongkong 🇵🇸 Palästina -:- Gruppe C

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.