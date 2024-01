Fußball heute am 24.01.: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Am heutigen Mittwoch 24.01. geht es in Asien und Afrika weiter mit dem 3.Spieltag der Turniere. Während es gestern schon einige Überraschungen gegeben hat, kann es heute weiter gehen. Allen voran steht Japan, eigentlich Favorit auf die Titel des Asienmeisters 2024, unter Druck. Nach der Niederlage gegen den Irak muß man heute um 12:30 Uhr gegen Indonesien gewinnen und hoffen, dass Irak gegen Vietnam verlieren wird – ansonsten wird es schwer. In Afrika stehen zwei Gruppen im heutigen Fokus. In der Gruppe E können mit Mali, Südafrika, Namibia & Tunesien gleich alle vier Teams weiterkommen. Mali auf Platz 1 mit vier Punkten kann es aus eigener Kraft schaffen Tabellenerster zu bleiben, alle anderen benötigen Schützenhilfe. Ab 18 Uhr zeigt Sportdigital diese Spiele, die beiden anderen starten um 21 Uhr. Dort in Gruppe F spielt WM-Halbfinalist Marokko um den Gruppensieg und steht mit vier Punkten ganz oben, kann aber ebenso abrutschen. Eine ganz enge Kiste!

Spielplan Afrika Cup heute am 24.01.2024

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 24.01.2024 18:00 🇿🇦 Südafrika - 🇹🇳 Tunesien Gruppe E 24.01.2024 18:00 🇳🇦 Namibia - 🇲🇱 Mali Gruppe E 24.01.2024 21:00 🇹🇿 Tansania - 🇨🇩 DR Kongo Gruppe F 24.01.2024 21:00 🇿🇲 Sambia - 🇲🇦 Marokko Gruppe F

Gruppe E:

Mali (4 Punkte): Gewinnt gegen Namibia : Mali würde mit 7 Punkten sicher als Gruppenerster weiterkommen.

: Mali würde mit 7 Punkten sicher als Gruppenerster weiterkommen. Unentschieden gegen Namibia : Mali hätte 5 Punkte. Sie könnten immer noch Gruppenerster sein, wenn Südafrika gegen Tunesien verliert, oder Gruppenzweiter, wenn Südafrika gewinnt oder unentschieden spielt.

: Mali hätte 5 Punkte. Sie könnten immer noch Gruppenerster sein, wenn Südafrika gegen Tunesien verliert, oder Gruppenzweiter, wenn Südafrika gewinnt oder unentschieden spielt. Verliert gegen Namibia: Mali hätte 4 Punkte. Sie könnten immer noch als Gruppenzweiter oder bester Drittplatzierter weiterkommen, je nach Ausgang des Spiels zwischen Südafrika und Tunesien. Südafrika (3 Punkte): Gewinnt gegen Tunesien : Südafrika würde mit 6 Punkten sicher als Gruppenerster oder -zweiter weiterkommen, abhängig vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia.

: Südafrika würde mit 6 Punkten sicher als Gruppenerster oder -zweiter weiterkommen, abhängig vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia. Unentschieden gegen Tunesien : Südafrika hätte 4 Punkte. Sie könnten als Gruppenzweiter oder bester Drittplatzierter weiterkommen, abhängig vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia.

: Südafrika hätte 4 Punkte. Sie könnten als Gruppenzweiter oder bester Drittplatzierter weiterkommen, abhängig vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia. Verliert gegen Tunesien: Südafrika bliebe bei 3 Punkten. Sie könnten immer noch als einer der besten Drittplatzierten weiterkommen, wenn Mali gegen Namibia gewinnt oder unentschieden spielt. Namibia (3 Punkte): Gewinnt gegen Mali : Namibia würde mit 6 Punkten sicher weiterkommen, entweder als Gruppenerster oder -zweiter.

: Namibia würde mit 6 Punkten sicher weiterkommen, entweder als Gruppenerster oder -zweiter. Unentschieden oder Verlust gegen Mali: Namibia bliebe bei 3 oder 4 Punkten. Ihre Chancen, als einer der besten Drittplatzierten weiterzukommen, würden dann von den Ergebnissen in anderen Gruppen abhängen. Tunesien (1 Punkt): Gewinnt gegen Südafrika : Tunesien würde mit 4 Punkten enden. Ihre Chancen, als Gruppenzweiter oder bester Drittplatzierter weiterzukommen, hängen vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia ab.

: Tunesien würde mit 4 Punkten enden. Ihre Chancen, als Gruppenzweiter oder bester Drittplatzierter weiterzukommen, hängen vom Ergebnis des Spiels Mali gegen Namibia ab. Unentschieden oder Verlust gegen Südafrika: Tunesien hätte 1 oder 2 Punkte und sehr geringe Chancen, weiterzukommen.

Die letzte Runde der Vorrundenspiele in Gruppe F des Afrika Cups 2024 verspricht Spannung, da alle Teams noch Chancen haben, die nächste Runde zu erreichen. Hier sind die möglichen Szenarien:

Marokko (4 Punkte): Aktuell an der Spitze der Gruppe, braucht Marokko nur einen Punkt gegen Sambia, um als Gruppensieger sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Selbst bei einer Niederlage wäre Marokko sicher weiter, solange Kongo DR nicht gegen Tansania gewinnt. Bei einer Niederlage und einem Sieg von Kongo DR würde Marokko wahrscheinlich als einer der besten Gruppendritten weiterkommen, abhängig von den Ergebnissen in anderen Gruppen. Kongo DR (2 Punkte): Mit zwei Unentschieden aus den ersten Spielen hat Kongo DR alles in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen Tansania würde Kongo DR sicher ins Achtelfinale bringen. Bei einem Unentschieden müssten sie auf ein Unentschieden oder eine Niederlage Sambias gegen Marokko hoffen, um als Zweitplatzierter weiterzukommen. Selbst bei einer Niederlage hätten sie noch eine Chance, als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen, abhängig von den anderen Ergebnissen. Sambia (2 Punkte): Ähnlich wie Kongo DR, hat Sambia die Chance, mit einem Sieg gegen Marokko ins Achtelfinale einzuziehen. Bei einem Unentschieden bräuchten sie, dass Tansania Kongo DR schlägt, um als Zweiter weiterzukommen. Eine Niederlage würde ihre Chancen erheblich verringern, aber nicht gänzlich zunichtemachen, da sie immer noch als einer der besten Drittplatzierten weiterkommen könnten. Tansania (1 Punkt): Tansania ist der Außenseiter in dieser Gruppe, aber ein Sieg gegen Kongo DR könnte sie überraschend ins Achtelfinale führen, vorausgesetzt Sambia verliert gegen Marokko. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage wäre Tansania definitiv ausgeschieden.

Spielplan Asien Cup heute am 24.01.2024

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 24.01.24 12:30 🇯🇵 Japan 🇮🇩 Indonesien -:- Gruppe D 24.01.24 12:30 🇮🇶 Irak 🇻🇳 Vietnam -:- Gruppe D

Aktuelle Tabellenkonstellation:

Irak: 6 Punkte (+3 Tordifferenz) Japan: 3 Punkte (+1 Tordifferenz) Indonesien: 3 Punkte (-1 Tordifferenz) Vietnam: 0 Punkte (-3 Tordifferenz)

Szenarien für Irak:

Um Tabellenerster zu bleiben: Ein Sieg oder Unentschieden gegen Vietnam würde Irak als Gruppenerster bestätigen. Selbst bei einer Niederlage könnten sie Erster bleiben, wenn Japan nicht gegen Indonesien gewinnt oder die Tordifferenz nicht übertrifft.

Ein Sieg oder Unentschieden gegen Vietnam würde Irak als Gruppenerster bestätigen. Selbst bei einer Niederlage könnten sie Erster bleiben, wenn Japan nicht gegen Indonesien gewinnt oder die Tordifferenz nicht übertrifft. Um mindestens Tabellenzweiter zu werden: Irak ist aufgrund ihrer aktuellen Punktzahl und Tordifferenz in einer starken Position. Selbst bei einer Niederlage gegen Vietnam und einem Sieg von Japan oder Indonesien würden sie mindestens Zweiter bleiben, es sei denn, ihre Tordifferenz wird übertroffen.

Szenarien für Japan:

Um Tabellenerster zu werden: Japan muss Indonesien schlagen und hoffen, dass Irak gegen Vietnam verliert oder unentschieden spielt. Bei einem Sieg müssten sie außerdem eine bessere Tordifferenz als Irak erreichen.

Japan muss Indonesien schlagen und hoffen, dass Irak gegen Vietnam verliert oder unentschieden spielt. Bei einem Sieg müssten sie außerdem eine bessere Tordifferenz als Irak erreichen. Um Tabellenzweiter zu bleiben: Ein Sieg oder Unentschieden gegen Indonesien würde Japan auf jeden Fall als Zweiter qualifizieren. Bei einer Niederlage müssten sie darauf hoffen, dass Vietnam Irak schlägt, wobei Japans Tordifferenz besser als die von Indonesien und Vietnam bleiben muss.

Szenarien für Indonesien:

Um Tabellenzweiter zu werden: Ein Sieg gegen Japan würde Indonesien sicher auf Platz 2 bringen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müssten sie darauf hoffen, dass Vietnam gegen Irak gewinnt und ihre Tordifferenz besser als die von Vietnam und Japan bleibt.

Szenarien für Vietnam:

Um Tabellendritter zu werden: Vietnam muss Irak schlagen und auf eine Niederlage von Indonesien gegen Japan hoffen, dabei muss ihre Tordifferenz besser als die von Indonesien sein. Da nur die vier besten Tabellendritten weiterkommen, wäre eine Qualifikation für das Achtelfinale jedoch nicht garantiert, sondern abhängig von den Ergebnissen in anderen Gruppen.

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.