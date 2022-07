Fußball heute 12.7. * Fußball Frauen EM 2022: Wer spielt heute Abend im Frauenfußball?? EM Live im TV

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 2.Spieltag der Vorrunde in der Deutschen Gruppe B. Nachdem gestern schon die Frauen Nationalmannschaft Englands in das EM-Viertelfinale eingezogen ist, möchte das die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ebenso. Gegner ist heute der Top-Konkurrent Spanien, ein schwerer Gegner! Um 18 Uhr gibt es in der Gruppe das Spiel Dänemark gegen Finnland – beide Mannschaften hatten ihr Auftaktspiel verloren. Vorentscheidung also heute? Um 21 Uhr überträgt die ARD das Spiel der deutschen Nationalspielerinnen live, das 18 Uhr Spiel gibt es als ARD Livestream.

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde

Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden, Niederlande

Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Deutschland in EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 12.07.2022 18:00, ARD, DAZN 🇩🇰 Dänemark -:- 🇫🇮 Finnland 12.07.2022 21:00, ARD, DAZN 🇩🇪 Deutschland -:- 🇪🇸 Spanien

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen um 18 Uhr Dänemark gegen Finnland, um 21 Uhr spielt Deutschland gegen Spanien.

Mit einem Sieg würde Deutschland schon so gut wie im EM-Viertelfinale einziehen, am letzten Tag wartet dann der schwächste Gegner Finnland. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss allerdings auf Lea Schüller verzichten, die Corona bekommen hat und mindestens fünf Tage in Quarantäne festsitzt. Ersetzt werden könnte Schüller im Angriff von Alexandra Popp, die Corona vor dem Turnier noch hatte, nun aber wieder fit ist und beim 1.Länderspiel gegen Dänemark gleich ein Tor schoß. Auch Laura Freigang von Eintracht Frankfurt ist eine Option für den freien Platz im Sturm. Schüller selbst war untröstlich nach dem Befund. „Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll. Zwei Jahre lang habe ich es geschafft es nicht zu bekommen und mich so gut es geht zu schützen und habe einfach nur gehofft es nicht während oder kurz vor der EM zu kriegen“, schrieb die Bundesliga-Torschützenkönigin bei Instagram.

Doch auch andere Mannschaften hat es schon getroffen: positive Corona-Tests wurden bei der englischen Verteidigerin Lotte Wubben-Moy, bei der niederländischen Mittelfeldspielerin Jackie Groenen, bei Valentina Cernoia aus Italien sowie der Österreicherinnen Lisa Kolb und Laura Wienroither festgestellt.

Um 18 Uhr vorab das Spiel Dänemark gegen Finnland. Dänemark war denkbar schlecht in das EM-Turnier gekommen, gegen Finnland wollen es die Däninnen heute deutlich besser machen – und mit einem Sieg den Traum vom Viertelfinale am Leben erhalten. Dazu muss nach der 1:4 Pleite gegen Spanien aber heute ein Sieg her – dann wäre noch alles drin, vor allem wenn Deutschland gegen Spanien gewinnen wird.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 1 1 0 0 4:0 +4 3 2 🇪🇸 Spanien 1 1 0 0 4:1 +3 3 3 🇩🇰 Dänemark 1 0 0 1 0:3 -3 0 4 🇫🇮 Finnland 1 0 0 1 1:4 -3 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Im Topspiel der Gruppe B trifft die deutsche Nationalmannschaft am zweiten Spieltag der Fußball-EM auf Spanien. Moderator ist Claus Lufen, Expertin Nia Künzer. Es kommentiert Bernd Schmelzer. Die Übertragung geht um 20:15 los, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Um 18 Uhr treffen in Gruppe B Dänemark und Finnland aufeinander, die TV-Übertragung beginnt im 17:40 Uhr im Livestream. Claus Lufen moderiert, Expertin ist Nia Künzer. Christina Graf kommentiert die Partie.

